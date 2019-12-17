Boeing, kazadan 9 ay sonra 737 MAX üretimini durdurma kararı aldı

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Boeing, Etiyopya ve Endonezya’da beş ay arayla düşen ve yüzlerce kişinin ölümüne neden olan 737 MAX tipi yolcu uçaklarının üretimini yavaşlatmıştı. Şirket tarafından yapılan yeni açıklamada üretimin durdurulmasına karar verildiği açıklandı.

Boeing, Ocak ayında atacağı bu adımla birlikte 20 yıl sonra ilk kez bir modelinin üretimini durdurmuş olacak. Şirket, en son 1999’da yaşanan grev nedeniyle Boeing 737 üretimini durdurmak zorunda kalmıştı. Söz konusu kararın küresel satışlar ve ABD ekonomisinde yaratabileceği etkilere rağmen, üretim tesisinde çalışan 12 bin kişinin işten çıkarılmayacağı açıklandı.

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Şirkete maliyeti 9 milyar dolar

Söz konusu kazaların ardından sabıkalı uçaklar olarak anılan Boeing 737 MAX’ler birer birer hangara çekilmişti. Yapılan açıklamaya göre, uçakların yerde beklemesi şirkete şimdiye dek 9 milyar dolara maloldu. Üretimin yeniden başlaması için ABD Federal Havacılık Kurulu’nun (FAA) uçakların yeniden havalanmasına izin vermesi beklenecek.

Boeing’in bu kararı, 737 MAX için parça üreten şirketleri de etkileyecek. Söz konusu model için parça imal eden 600 şirket arasında Türkiye’den TUSAŞ da bulunuyor.