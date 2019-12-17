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    havacılık ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Boeing, kazadan 9 ay sonra 737 MAX üretimini durdurma kararı aldı

    ABD'li havacılık devi, beş ay arayla yaşanan kazaların ardından sabıkalı hale gelen 737 MAX'lerin üretiminin ABD Federal Havacılık Kurulu'ndan uçuş onayı gelene kadar durdurulacağını açıkladı.
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    havacılık
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Boeing, kazadan 9 ay sonra 737 MAX üretimini durdurma kararı aldı
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    Boeing, Etiyopya ve Endonezya’da beş ay arayla düşen ve yüzlerce kişinin ölümüne neden olan 737 MAX tipi yolcu uçaklarının üretimini yavaşlatmıştı. Şirket tarafından yapılan yeni açıklamada üretimin durdurulmasına karar verildiği açıklandı.

    Boeing, Ocak ayında atacağı bu adımla birlikte 20 yıl sonra ilk kez bir modelinin üretimini durdurmuş olacak. Şirket, en son 1999’da yaşanan grev nedeniyle Boeing 737 üretimini durdurmak zorunda kalmıştı. Söz konusu kararın küresel satışlar ve ABD ekonomisinde yaratabileceği etkilere rağmen, üretim tesisinde çalışan 12 bin kişinin işten çıkarılmayacağı açıklandı.

    Ayrıca Bkz. "Türkiye'nin yıldızı ve gezegeninin isimleri belli oldu"

    Şirkete maliyeti 9 milyar dolar

    Söz konusu kazaların ardından sabıkalı uçaklar olarak anılan Boeing 737 MAX’ler birer birer hangara çekilmişti. Yapılan açıklamaya göre, uçakların yerde beklemesi şirkete şimdiye dek 9 milyar dolara maloldu. Üretimin yeniden başlaması için ABD Federal Havacılık Kurulu’nun (FAA) uçakların yeniden havalanmasına izin vermesi beklenecek.

    Boeing’in bu kararı, 737 MAX için parça üreten şirketleri de etkileyecek. Söz konusu model için parça imal eden 600 şirket arasında Türkiye’den TUSAŞ da bulunuyor.



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    quxall 46 dk.
    Görüldüğü üzere MCAS sistemine yazılımsal güncelleme yapılması bu uçağın tasarımında yapılan değişikliğin doğurduğu kusurları gizleyemiyor. Uçağın iniş takımlarını değiştirip uçağı yükseltmek, kanatlarda tasarım değişikliğine gitmek(en sıkıntılı iş olur yıllar sürebilir yeniden sertifikalanması), uçağa fly by wire sistemi entegre etmek gibi değişiklikler uygulanabilir. Boeing 737 serisi zaten 100,200 serilerinden sonra 300,400,500,600,700,800 ve 900 serilerindeki yeni motorlarında turbo fan motorun çapı 54 inden 60 ince çıkmasıyla motorun alt kısmını dıştan traşlamak zorunda kalmıştı. 737 max serisinde ise aynı fan çapı 69,4 inc e çıktı bu sefer alttaki traşlama da işi kurtarmayınca mecburen motorları uçağın ağırlık merkezini değiştirme pahasına üste almaya kalktılar. Neticede oluşan handikapları da yok etmek için MCAS denen sistemi, uçağın kuyruğunda bulunan trimlere etki ederek pilota sormaksızın uçak tehlikeli bir şekilde kafa kaldırıp indirmesini önlemek amacıyla tasarladılar. Boeing için ucuz bir müdahle yöntemiydi bu , oysa uçakta airbuslarda(a300 ,310 hariç) b777, b747-800, b787 serisi uçaklarda olan fly by wire sistemi olmuş olsaydı uçağın bilgisayarı tüm kontrollere müdahele edebilecekti ve mcas denen sisteme de ihtiyaç duyulmayacaktı.

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    azgın muhalif 50 dk.
    Hiç olmassa onların uçağı var da iptal ediyorlar. Çok şükür bugünde eziklendik.
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    sosisvesalam 23 dk. azgın muhalif
    zamanında şimdiki gibi her fırsatta karalamaya yer arayan ithal kafalar olmasaydı Nuri Demirağın uçak fabrikaları memlekette olacaktı. ithal kafaların şimdiki hedefi ise Selçuk Bayraktar.
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