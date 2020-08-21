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    Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yapay zekânın insana karşı verdiği it dalaşı mücadelesinde kazanan yapay zekâ! Sonuç 5-0

    DARPA'nın düzenlediği Alfa İt Dalaşı adlı etkinlikte karşı karşıya gelen yapay zekâ ve savaş pilotu kontrolündeki F-16'ların mücadelesinde yapay zekâ, 5-0'lık skorla kazanan taraf oldu.
    13 sa.
    3,2b
    6
    13
    Savunma...
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    Gökhan G.
    Editör
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    Yapay zekânın insana karşı verdiği it dalaşı mücadelesinde kazanan yapay zekâ! Sonuç 5-0
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    ABD Savunma Bakanlığına bağlı Savunma İleri Araştırma Projeleri Teşkilatı’nın (DARPA) 2019’da hayata geçirdiği Hava Muharebesi Evrimi (Air Combat Evolution- ACE) programı altında düzenlenen faaliyet tamamlandı. Alfa it Dalaşı Denemeleri adında ve uçuş simülatörü ortamında gerçekleştirilen faaliyette yapay zekâ kontrolündeki bir F-16, deneyimli bir savaş pilotu tarafından uçurulan F-16’yla mücadele etti.

    Aurora Flight Sciences, EpiSys Science, Georgia Tech Research Institute, Heron Systems, Lockheed Martin, Perspecta Labs, PhysicsAI ve SoarTech takımlarının geliştirdiği yapay zekâların birbirlerine karşı verdiği mücadelenin kazananı Heron Systems oldu. Müsabakanın final ayağında Lockheed Martin’in yapay zekâsını yenen Heron Systems’ın karşısına bu kez bir F-16 pilotu çıktı.

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    İlginizi Çekebilir Avatar Yapay zekânın uçuracağı bir F-16, simülatör ortamında savaş pilotuna karşı mücadele verecek

    Silah olarak sadece uçağın burnundaki makinalı topun kullanıldığı mücadelede yapay zekâ kontrolündeki F-16, savaş pilotunun yönettiği uçağı 5 kez düşürmeyi başararak müsabakanın galibi oldu. Müsabakayı izleyenlere göre yapay zekânın üstün nişan alma kabiliyeti mücadelenin belirleyici unsurları arasında yer aldı.

    İnsan pilotun taktiklerini değiştirmesi fayda etmedi

    Müsabakayı kazanan yapay zekânın ardında ise derin pekiştirmeli (takviyeli) öğrenme yaklaşımı bulunuyor. Öznelerin bir ortamda en yüksek ödül miktarına ulaşabilmesi için hangi eylemleri yapması gerektiğiyle ilgilenen bir makine öğrenmesi yaklaşımı olarak tanımlanan yöntemde, yapay zekâ algoritmaları bir görevi anlamlandırmak için sürekli ve bazen de çok hızlı bir şekilde denemeler yapıyor. İlk etapta bir bebeği uçak kokpitine oturtmaya benzetilen süreç, sonraki aşamada yapay zekânın dâhil olduğu simülasyonlarla ilerliyor ve yapay zekâ kendine buradan bir yöntem çıkarıyor.

    Yapay zekânın insana karşı verdiği it dalaşı mücadelesinde kazanan yapay zekâ! Sonuç 5-0
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    Alfa it Dalaşı Denemeleri sırasında yapay zekâ kontrolündeki F-16’ların müsabakalar sırasında “elde ettikleri deneyimleri” kullanmaları ise yasaklandı. Kazanan takımın Kıdemli Makine Öğrenmesi Müdürü Ben Bell’in “adaletsiz oldu” diye adlandırdığı karar, savaş pilotu yönetimindeki uçağın yapay zekâ kontrolündeki rakibine karşı daha uzun süre hayatta kalmasını sağladı. İnsan pilot, müsabaka sırasında taktiklerini değiştirdiği için yapay zekâya karşı verdiği mücadelede daha uzun süre hayatta kaldı. Ancak günün sonunda insanın öğrenme hızı makinenin öğrenme hızına yetişemediği için kaybeden taraf savaş pilotu oldu.

    DARPA Stratejik Teknoloji Ofis Müdürü Timothy Grayson, turnuva sonrasında yaptığı açıklamada “ Bugün burada gördüklerimize insan-makine simbiyozunun başlangıcı demek istiyorum. İnsanın kokpitte oturduğu ve uçağın ise yapay zekâ algoritmalarından biri tarafından uçurulduğunu düşünün.  Tam bir silah sisteminin oluştuğu bir ortamda insan en iyi yaptığı şeye yani stratejik düşünmeye odaklanırken yapay zekâ ise yapay zekânın en iyi yaptığı şeyi yapacak.”

    Bakalım, önümüzdeki süreçte yapay zekâ kontrollü savaş uçakları hava muhaberelerinde ne kadar etkili olacak?



    Kaynakça https://www.engadget.com/alphadogfight-ai-f-16-pilot-025617519.html https://www.defenseone.com/technology/2020/08/ai-just-beat-human-f-16-pilot-dogfight-again/167872/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 11 sa. en beğenilen
    Yapay zeka 1-0 önde olur her zaman. Çünkü hareketlerini kısıtlayacak bir anatomisi yok.
    Yanıtla +8
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    Krone 5 sa.
    İnsanın savaşta yapay zekaya karşı hiç şansı yok. G kuvveti yeme derdi yok bir kere, istediği manevrayı yapar. Uçağın mukavemet gösterebildiği sınırlara kadar zorlayabilir. İnsan pilotun hamlelerini matematiksel hesaplamalarla çok önceden tahmin edebilir. Bu yüzden havacılığın geleceği insansız araçlar.
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    kuzgun_ (Tiryaki ) 7 sa.
    bu yazılımı rusların geliştirdiğini düşünün, rus uçaklarının manevra kabiliyeti o kadar yüksek ki pilotlar buna dayanamadığı için kısıtlandığını okumuştum... bu yapay zekanın rus uçaklarında olduğunu düşünürseniz gök yüzünün hakimi olurlar
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    aycibin (Yalım Dilmen) 8 sa.
    zaten mühendislik fakülteleri bizden fersah fersah üstün olan ülkeler yıllar önce milyar dolarlık akademik yatırımlar yaptılar ve devam ediyorlar.biz hala katarlılara kanal açıp ev satmakla uğraşalım
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    deniz_sea (Deniz ) 10 sa.
    Silah sistemlerinin hedaf alma ve yol haritası çıkarma işlemlerini yapsa ilk etapta baya destek vermiş olur.
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 11 sa. en beğenilen
    Yapay zeka 1-0 önde olur her zaman. Çünkü hareketlerini kısıtlayacak bir anatomisi yok.
    Yanıtla +8
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    gun (Gün Oksay) 11 sa.
    Top kullanan mı kaldı it dalaşı da kalmadı gerçek dünyada pek bir etkisi olmaz. Ancak yapay zekanın yapacağı iş çok. Kokpite bayağı bir girecekler ilerde.
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    lterlemez 8 sa. gun
    Pilonlar arızalanabilir, füzeler arızalanabilir, füzeler bitebilir, füze atma mesafesinde olmayabilir.
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    435 12 sa.
    Ne bekliyordunuz? Satrançta 20 yıl önce yendi bugünkü AI 1 pilotu değil, üç beşini birden alır.
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    WB 12 sa.
    Bayraktar gumbur gumbur geliyor, bosverin istemezukculeri.. ;)
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    Portraitclub 13 sa.
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    oblyss (erhan aslan) 13 sa.
    Neyse ilerde secimlere yapay zekalar girer
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    Spider_hip (Doğan Eray) 8 sa. oblyss
    Valla keşke girseler, keşke bağımsız bir yapay zeka olsa. En azından yandaşı destekleyeyim demez, taşeron firma açıp ihaleleri ona göndereyim de paranın çoğunluğunu cukka yapayı demez, rüşvet yemez, namussuz oğlu namussuzluk yapmaz. Keşke yani.
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    3205 kez okundu.
    10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    alfa it dalaşı, yapay zekâ ve
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