Boeing, Mayıs ayında 737 MAX üretimine tekrar başlamayı planlıyor

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Boeing’in geleceğinde hayati rol oynayan 737 MAX serisi uçaklar ve bunlarla ilgili yaşanan olumsuzlukların sürdüğü bir dönemde Reuters’in ulaştığı raporlar, şirketin uçaklarla ilgili planlarını ortaya çıkardı.

Haber ajansının ulaştığı bilgiler, Boeing’in Mayıs ayı ile birlikte 737 MAX’ların üretimine tekrar başlayacağını söylüyor. Bilindiği üzere şirketin ürettiği uçakların karıştığı kazalar sonrası 737 MAX’lara uçuş yasağı gelmişti. Geçen bu süre zarfında zarara uğrayan sadece Boeing olmadı. Örneğin şirketin tedarikçilerinden biri olan Spirit AeroSystems, 13 bin çalışanına ücretsiz izin vermek durumunda kaldı.

Ayrıca Bkz. "Koronavirüs nedeniyle iptal olan uçuşlara düzenleme"

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Boeing ise çalışanlarını şirket çatısı altında tutmayı tercih ederek, personeli müşterilere teslim edilmeyi bekleyen 500 kadar uçağın bakım faaliyetlerini yürütmekle görevlendirdi. Şirketin bu kararının isabeti olduğunu söylemek yanlış olmaz zira Reuters’e konuşan bir kaynak Boeing’in tedarikçileri ile iletişime geçtiği ve kendilerine Nisan ayı içinde uçak parçaları göndermeye hazır olmalarını istediğini belirtmiş.

Amaç, öncelikle filoları ayağa kaldırmak

Konuyla ilgili soruları cevaplayan şirket CFO’su Greg Smith, “Çok yavaş, düzenli ve sistematik bir süreç işleteceğiz. İlk etapta üretim hattı ve personeli hazırlanacak. Birinci önceliğimiz müşterilerimizin filosunu ayağa kaldırmak olacak. Envantere yeni uçaklar eklemek gibi bir hedefimiz şu an yok.” İfadelerini kullanmış.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını ise Boeing’i bu planlarından vazgeçmeye zorlayabilecek en büyük engel. Salgın hem şirketin hem de tedarikçilerin yükümlülüklerini yerine getirmelerini engelleyebilir. Zira geçtiğimiz gün Boeing, yüzlerce çalışanın KOVİD-19 hastalığına yakalandığını doğrulayarak Washington State’te bulunan tüm tesislerin kapatılacağını duyurmuştu. İddialardan bazıları ise bir çalışanın hastalıktan dolayı olduğu yönünde gerçekleşmişti.

Bakalım önümüzdeki dönemde koronavirüs salgını Boeing’i ne gibi tedbirler almaya zorlayacak?

https://simpleflying.com/boeing-737-max-restart/

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