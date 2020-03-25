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    havacılık ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Boeing, Mayıs ayında 737 MAX üretimine tekrar başlamayı planlıyor

    Boeing, şirket için neredeyse çıkılmaz bir hale gelen 737 MAX üretimi için olumlu sinyaller vermeye başladı. Haberler doğruysa üretime Mayıs ayında tekrar başlanabilir.
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    havacılık
    Gökhan G.
    Editör
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    Boeing, Mayıs ayında 737 MAX üretimine tekrar başlamayı planlıyor
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    Boeing’in geleceğinde hayati rol oynayan 737 MAX serisi uçaklar ve bunlarla ilgili yaşanan olumsuzlukların sürdüğü bir dönemde Reuters’in ulaştığı raporlar, şirketin uçaklarla ilgili planlarını ortaya çıkardı.

    Haber ajansının ulaştığı bilgiler, Boeing’in Mayıs ayı ile birlikte 737 MAX’ların üretimine tekrar başlayacağını söylüyor. Bilindiği üzere şirketin ürettiği uçakların karıştığı kazalar sonrası 737 MAX’lara uçuş yasağı gelmişti. Geçen bu süre zarfında zarara uğrayan sadece Boeing olmadı. Örneğin şirketin tedarikçilerinden biri olan Spirit AeroSystems, 13 bin çalışanına ücretsiz izin vermek durumunda kaldı.

    Ayrıca Bkz. "Koronavirüs nedeniyle iptal olan uçuşlara düzenleme"

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    Boeing ise çalışanlarını şirket çatısı altında tutmayı tercih ederek, personeli müşterilere teslim edilmeyi bekleyen 500 kadar uçağın bakım faaliyetlerini yürütmekle görevlendirdi. Şirketin bu kararının isabeti olduğunu söylemek yanlış olmaz zira Reuters’e konuşan bir kaynak Boeing’in tedarikçileri ile iletişime geçtiği ve kendilerine Nisan ayı içinde uçak parçaları göndermeye hazır olmalarını istediğini belirtmiş.

    Amaç, öncelikle filoları ayağa kaldırmak

    Konuyla ilgili soruları cevaplayan şirket CFO’su Greg Smith, “Çok yavaş, düzenli ve sistematik bir süreç işleteceğiz. İlk etapta üretim hattı ve personeli hazırlanacak. Birinci önceliğimiz müşterilerimizin filosunu ayağa kaldırmak olacak. Envantere yeni uçaklar eklemek gibi bir hedefimiz şu an yok.” İfadelerini kullanmış.

    Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını ise Boeing’i bu planlarından vazgeçmeye zorlayabilecek en büyük engel. Salgın hem şirketin hem de tedarikçilerin yükümlülüklerini yerine getirmelerini engelleyebilir. Zira geçtiğimiz gün Boeing, yüzlerce çalışanın KOVİD-19 hastalığına yakalandığını doğrulayarak Washington State’te bulunan tüm tesislerin kapatılacağını duyurmuştu. İddialardan bazıları ise bir çalışanın hastalıktan dolayı olduğu yönünde gerçekleşmişti.

    Bakalım önümüzdeki dönemde koronavirüs salgını Boeing’i ne gibi tedbirler almaya zorlayacak?



    https://simpleflying.com/boeing-737-max-restart/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    emreb78 (Emre BOYACILAR) 13 dk.
    Yazılım ile makinanın birleşiminde sorunlar çıkıyor. İşin doğası bu. Yazılım ile yönetim makinanın gücünü bilmeyen yazılımcılar ile yapılıyor. Bunun başka bir yolu yok zaten. Adama pilot eğitimi vereceksin yada pilota yazılım eğitimi, birde bunu iyi derecede yapacaksın. Daha sorunsuz ilk imalatların başka yolu yok. Kervan yolda düzülür mantığı güdersin yoksa böyle. İşin kötü yanı ise bunları test eden ve onay veren güvenilir kurumların çuvallaması.
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    collossus (Mete Ünal) 42 dk.
    Concorde'un ahı çıkıyo işte.
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