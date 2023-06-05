Dünyanın ilk elektrikli “uçan dairesi” havalandı!

Tam Boyutta Gör Dünyanın ilk insanlı "uçan dairesi" Çin’in Shenzen kentinde bulunan Talent Park’da ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Esasında bu uçan daire, elektrikli bir hava aracı (eVTOL) olsa tasarımı nedeniyle bölge halkının büyük ilgisini ve dikkatini çekmeyi başardı.

Elektrikli uçan daire

Shenzhen Uluslararası İHA Fuarı kapsamında bilimkurgu filmlerinde ve televizyonda tasvir edilen ikonik uçan dairelere çarpıcı bir benzerlik gösteren dikey kalkış ve iniş yapabilen bir hava aracı sergilendi. Uçağın en ayırt edici özelliği ise merkezinde yer alan şeffaf küre şeklindeki kokpiti ile yolcularına çevrelerinin eşsiz panoramik manzarasını sunabilmesi.

Öte yandan araç tasarımı kadar özellikleri ve yapabildikleriyle büyülemeyi başaramıyor. Sadece 15 dakika havada kalabilen araç 200 metreye kadar uçuş irtifası ve saatte 50 kilometrelik maksimum yatay uçuş hızı sunuyor. Ayrıca otomatik ve manuel sürüş modları arasında sorunsuz geçiş esnekliği sunarak pilotlara gelişmiş kontrol ve uyarlanabilirlik sağlıyor.

HÜRJET'in kontrolleri yerli teknolojilere emanet 3 sa. önce eklendi

Tam Boyutta Gör Bünyesindeki 6 delik içerisinde toplam 12 motor barındıran araç, tasarımı itibariyle de benzer eVTOL’lerden daha güvenlikli görünüyor. Yine tasarımın bir artısı olarak aracın su yüzeylerine iniş ve kalkış yapabildiği de belirtiliyor. Bu aracın arkasında ise Shenzhen IUFO Technology şirketi bulunuyor. Şirket teknoloji için küresel bir patent almış durumda. Araç şimdilik turizm ve reklam amaçlı kullanılıyor. Şimdilik herhangi bir seri üretim hedefi ise bulunmuyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.