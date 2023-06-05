Dünyanın ilk elektrikli “uçan dairesi” havalandı!

Elektrikli uçan daire
Shenzhen Uluslararası İHA Fuarı kapsamında bilimkurgu filmlerinde ve televizyonda tasvir edilen ikonik uçan dairelere çarpıcı bir benzerlik gösteren dikey kalkış ve iniş yapabilen bir hava aracı sergilendi. Uçağın en ayırt edici özelliği ise merkezinde yer alan şeffaf küre şeklindeki kokpiti ile yolcularına çevrelerinin eşsiz panoramik manzarasını sunabilmesi.
Öte yandan araç tasarımı kadar özellikleri ve yapabildikleriyle büyülemeyi başaramıyor. Sadece 15 dakika havada kalabilen araç 200 metreye kadar uçuş irtifası ve saatte 50 kilometrelik maksimum yatay uçuş hızı sunuyor. Ayrıca otomatik ve manuel sürüş modları arasında sorunsuz geçiş esnekliği sunarak pilotlara gelişmiş kontrol ve uyarlanabilirlik sağlıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)