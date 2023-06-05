Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Dünyanın ilk elektrikli “uçan dairesi” havalandı!

    Son haftalarda gündemde olan “UFO” meselesi Çin’de gerçeğe dönüştü. Filmlerde görülen “uçan daire” biraz farklı da olsa elektrikli ve insanlı olarak uçuşa geçti.
    Oy Ver
    Dünyanın ilk elektrikli “uçan dairesi” havalandı! Tam Boyutta Gör
    Dünyanın ilk insanlı "uçan dairesi" Çin’in Shenzen kentinde bulunan Talent Park’da ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Esasında bu uçan daire, elektrikli bir hava aracı (eVTOL) olsa tasarımı nedeniyle bölge halkının büyük ilgisini ve dikkatini çekmeyi başardı.

    Elektrikli uçan daire 

    Shenzhen Uluslararası İHA Fuarı kapsamında bilimkurgu filmlerinde ve televizyonda tasvir edilen ikonik uçan dairelere çarpıcı bir benzerlik gösteren dikey kalkış ve iniş yapabilen bir hava aracı sergilendi. Uçağın en ayırt edici özelliği ise merkezinde yer alan şeffaf küre şeklindeki kokpiti ile yolcularına çevrelerinin eşsiz panoramik manzarasını sunabilmesi.

    Öte yandan araç tasarımı kadar özellikleri ve yapabildikleriyle büyülemeyi başaramıyor. Sadece 15 dakika havada kalabilen araç 200 metreye kadar uçuş irtifası ve saatte 50 kilometrelik maksimum yatay uçuş hızı sunuyor. Ayrıca otomatik ve manuel sürüş modları arasında sorunsuz geçiş esnekliği sunarak pilotlara gelişmiş kontrol ve uyarlanabilirlik sağlıyor. 

    Dünyanın ilk elektrikli “uçan dairesi” havalandı! Tam Boyutta Gör
    Bünyesindeki 6 delik içerisinde toplam 12 motor barındıran araç, tasarımı itibariyle de benzer eVTOL’lerden daha güvenlikli görünüyor. Yine tasarımın bir artısı olarak aracın su yüzeylerine iniş ve kalkış yapabildiği de belirtiliyor. Bu aracın arkasında ise Shenzhen IUFO Technology şirketi bulunuyor. Şirket teknoloji için küresel bir patent almış durumda. Araç şimdilik turizm ve reklam amaçlı kullanılıyor. Şimdilik herhangi bir seri üretim hedefi ise bulunmuyor.
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk ekransız dizüstü bilgisayarı: Spacetop

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    subaru xv yakıt tüketimi range rover 3.0 tdv6 motor ömrü ps5 kendi kendine kapanıyor sürekli öğürmek ama kusamamak knight online nasıl oynanır

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi 12C
    Xiaomi Redmi 12C
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    6.000 TL Altındaki Laptoplar
    Casper Nirvana C370.4020-4D00X
    Casper Nirvana C370.4020-4D00X
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    AFK-TWO
    AFK-TWO
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız