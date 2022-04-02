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Bored Ape Yacht Club‘ın geliştirici ekibi, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklama ile Discord sunucusunda tespit edilen bir güvenlik açığı konusunda uyarıda bulundu. Bunun yanında güvenlik araştırmacıları, kullanıcıları doğrulayan ve kanal genelinde bildirimler gönderen bir bilet aracının güvenliğinin ihlal edildiğini söyledi.

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Bored Ape Yacht Club Ekibi, Discord Saldırısı Hakkında Uyardı

NFT dünyasının popüler NFT koleksiyonlarından olan Bored Ape Yacht Club’ın ekibi, resmi Twitter hesabından yaptığı bir açıklama ile kullanıcılarına uyarıda bulundu. Yapılan açıklamada, Discord’da bir güvenlik açığının tespit edildiği, şu anda herhangi bir airdrop gerçekleştirilmediği belirtildi.

Bored Ape Yacht Club ekibi söz konusu olan hack durumu ile ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

“GÜVENDE KAL. Şu anda herhangi bir Discord’dan hiçbir şey basmayın. Discord’umuzdaki bir web kancasının güvenliği kısa süreliğine ihlal edildi. Hemen yakaladık ama lütfen bilin: Herhangi bir April Fools gizli darphanesi / airdrop vs yapmıyoruz. Şu anda diğer Discord’lara da saldırılıyor.”

Güvenlik firması PeckShield’e göre saldırı “gizli bir NFT minti” olarak yapıldı ve bir kullanıcıdan Mutant Ape Yat Kulübü #8662’yi çalmak için kullanıldı.

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Bored Ape Yacht Club’ın Discord sunucusu hacklendi