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    Bored Ape Yacht Club’ın Discord sunucusu hacklendi

    Popüler NFT koleksiyonunun geliştiricisi Bored Ape Yacht Club‘ın Discord sunucusu siber saldırıya uğradı. Sahte bir airdrop ile üyeler kandırıldı.               
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    Bored Ape Yacht Club’ın Discord sunucusu hacklendi
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    Bored Ape Yacht Club‘ın geliştirici ekibi, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklama ile Discord sunucusunda tespit edilen bir güvenlik açığı konusunda uyarıda bulundu. Bunun yanında güvenlik araştırmacıları, kullanıcıları doğrulayan ve kanal genelinde bildirimler gönderen bir bilet aracının güvenliğinin ihlal edildiğini söyledi.

    Bored Ape Yacht Club Ekibi, Discord Saldırısı Hakkında Uyardı

    NFT dünyasının popüler NFT koleksiyonlarından olan Bored Ape Yacht Club’ın ekibi, resmi Twitter hesabından yaptığı bir açıklama ile kullanıcılarına uyarıda bulundu. Yapılan açıklamada, Discord’da bir güvenlik açığının tespit edildiği, şu anda herhangi bir airdrop gerçekleştirilmediği belirtildi. 

    Bored Ape Yacht Club ekibi söz konusu olan hack durumu ile ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

    “GÜVENDE KAL. Şu anda herhangi bir Discord’dan hiçbir şey basmayın. Discord’umuzdaki bir web kancasının güvenliği kısa süreliğine ihlal edildi. Hemen yakaladık ama lütfen bilin: Herhangi bir April Fools gizli darphanesi / airdrop vs yapmıyoruz. Şu anda diğer Discord’lara da saldırılıyor.”

    Güvenlik firması PeckShield’e göre saldırı “gizli bir NFT minti” olarak yapıldı ve bir kullanıcıdan Mutant Ape Yat Kulübü #8662’yi çalmak için kullanıldı.

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    C
    Ceydaglc05 1 gün önce

    Durum çok ince bir ayrıntı. Türk telekomuna zam yapınca iletişim nasıl olacak.

    S
    serpilxarslann 2 gün önce

    Kimsenin hakkı kimsede kalmasın.

    B
    Berringer 2 gün önce

    direk 10k

    LooF 2 gün önce

    Ulan arkadaşlar 2018 den beri çıkmadı şu oyun ya, 2018 den beri ön sipariş olur mu abi siz kimsiniz yaaa

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