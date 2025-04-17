Discord, yaş doğrulama için yüz tarama testlerine başladı

Discord için yüz tarama dönemi
Discord’un aldığı bu önlem, özellikle hassas içeriklere erişmek isteyen kullanıcıları hedefliyor. Kullanıcılar, ya uygulama içinde sistem tarafından hassas olarak işaretlenen içeriklerle karşılaştıklarında ya da ayarlarını değiştirerek bu tür içeriklere erişim talebinde bulunduklarında yaşlarını doğrulamaları isteniyor. Doğrulama süreci, kullanıcıların bilgisayar veya akıllı telefon kameralarıyla yüzlerini taratmaları şeklinde işliyor. Alternatif olarak ise ehliyet ya da resmi bir kimlik belgesinin taranması istenebiliyor.
Discord, belirli bölgelerde yaşa bağlı erişim kontrollerini test ettiklerini ve toplanan bilgilerin sadece amaç için kullanıldığını söylüyor. Firma, ne Discord ne de iş ortakları tarafından verilerin saklanmadığını ve yüz taramanın cihaz üzerinde çalıştığını söylerken kimlik doğrulamada ise belge doğrulandıktan sonra silindiğini aktarıyor.
Yeni düzenlemeler, yeni tartışmalar
Öte yandan Avustralya hükümetinin, bazı platformları eğitim amacıyla muaf tutma kararı alması da tepkilere yol açtı. Örneğin TikTok gibi uygulamalara kısıtlama getirilirken, gençler arasında en popüler platformlardan biri olan YouTube’un yasa kapsamı dışında bırakılması “keyfi muafiyet” eleştirilerine neden oldu. Benzer şekilde Türkiye’de 16 yaş altındaki gençlerin sosyal medya kullanımını sınırlamak istiyor ve platformların yaş doğrulama araçları eklemesini talep ediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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