Discord, yaş doğrulama için yüz tarama testlerine başladı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Popüler sohbet ve topluluk uygulaması Discord, Birleşik Krallık ve Avustralya'da bazı kullanıcılar için yaş doğrulama sürecinde yüz taraması teknolojisini test etmeye başladı. Şirketin “deneysel” olarak nitelendirdiği bu yeni uygulama, gençlerin çevrimiçi platformlara erişimini sınırlamayı amaçlayan yasal düzenlemelere yanıt olarak hayata geçirildi.

Discord için yüz tarama dönemi

Discord’un aldığı bu önlem, özellikle hassas içeriklere erişmek isteyen kullanıcıları hedefliyor. Kullanıcılar, ya uygulama içinde sistem tarafından hassas olarak işaretlenen içeriklerle karşılaştıklarında ya da ayarlarını değiştirerek bu tür içeriklere erişim talebinde bulunduklarında yaşlarını doğrulamaları isteniyor. Doğrulama süreci, kullanıcıların bilgisayar veya akıllı telefon kameralarıyla yüzlerini taratmaları şeklinde işliyor. Alternatif olarak ise ehliyet ya da resmi bir kimlik belgesinin taranması istenebiliyor.

Bakan Uraloğlu'dan Discord ve Roblox hakkında yeni açıklama! 2 gün önce eklendi

Discord, belirli bölgelerde yaşa bağlı erişim kontrollerini test ettiklerini ve toplanan bilgilerin sadece amaç için kullanıldığını söylüyor. Firma, ne Discord ne de iş ortakları tarafından verilerin saklanmadığını ve yüz taramanın cihaz üzerinde çalıştığını söylerken kimlik doğrulamada ise belge doğrulandıktan sonra silindiğini aktarıyor.

Yeni düzenlemeler, yeni tartışmalar

Tam Boyutta Gör Birleşik Krallık ve Avustralya, gençlerin dijital platformlara erişimini sınırlamak için son dönemde dikkat çekici yasal adımlar attı. Özellikle Avustralya’da 16 yaş altı gençlerin sosyal medya kullanımı yıl sonuna kadar tamamen yasaklanacak. Ancak bu yasa, platformların “makul önlemler” almasını şart koştuğu için, uygulamada ciddi tartışmaları da beraberinde getirdi. Kimlik doğrulama gibi yöntemlerin mahremiyet ihlali riski taşıdığı yönünde eleştiriler yükseliyor.

Öte yandan Avustralya hükümetinin, bazı platformları eğitim amacıyla muaf tutma kararı alması da tepkilere yol açtı. Örneğin TikTok gibi uygulamalara kısıtlama getirilirken, gençler arasında en popüler platformlardan biri olan YouTube’un yasa kapsamı dışında bırakılması “keyfi muafiyet” eleştirilerine neden oldu. Benzer şekilde Türkiye’de 16 yaş altındaki gençlerin sosyal medya kullanımını sınırlamak istiyor ve platformların yaş doğrulama araçları eklemesini talep ediyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Internet

Sosyal Medya Haberleri

Discord, yaş doğrulama için yüz tarama testlerine başladı