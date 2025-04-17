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    Discord, yaş doğrulama için yüz tarama testlerine başladı

    Discord, bazı ülkelerde kullanıcıların hassas içeriklere erişmelerine izin verilmeden önce yüz taraması yoluyla yaşlarını doğrulamalarını zorunlu kılmaya başladı.
    Discord, yaş doğrulama için yüz tarama testlerine başladı Tam Boyutta Gör
    Popüler sohbet ve topluluk uygulaması Discord, Birleşik Krallık ve Avustralya'da bazı kullanıcılar için yaş doğrulama sürecinde yüz taraması teknolojisini test etmeye başladı. Şirketin “deneysel” olarak nitelendirdiği bu yeni uygulama, gençlerin çevrimiçi platformlara erişimini sınırlamayı amaçlayan yasal düzenlemelere yanıt olarak hayata geçirildi.

    Discord için yüz tarama dönemi

    Discord’un aldığı bu önlem, özellikle hassas içeriklere erişmek isteyen kullanıcıları hedefliyor. Kullanıcılar, ya uygulama içinde sistem tarafından hassas olarak işaretlenen içeriklerle karşılaştıklarında ya da ayarlarını değiştirerek bu tür içeriklere erişim talebinde bulunduklarında yaşlarını doğrulamaları isteniyor. Doğrulama süreci, kullanıcıların bilgisayar veya akıllı telefon kameralarıyla yüzlerini taratmaları şeklinde işliyor. Alternatif olarak ise ehliyet ya da resmi bir kimlik belgesinin taranması istenebiliyor.

    Discord, belirli bölgelerde yaşa bağlı erişim kontrollerini test ettiklerini ve toplanan bilgilerin sadece amaç için kullanıldığını söylüyor. Firma, ne Discord ne de iş ortakları tarafından verilerin saklanmadığını ve yüz taramanın cihaz üzerinde çalıştığını söylerken kimlik doğrulamada ise belge doğrulandıktan sonra silindiğini aktarıyor.

    Yeni düzenlemeler, yeni tartışmalar

    Discord, yaş doğrulama için yüz tarama testlerine başladı Tam Boyutta Gör
    Birleşik Krallık ve Avustralya, gençlerin dijital platformlara erişimini sınırlamak için son dönemde dikkat çekici yasal adımlar attı. Özellikle Avustralya’da 16 yaş altı gençlerin sosyal medya kullanımı yıl sonuna kadar tamamen yasaklanacak. Ancak bu yasa, platformların “makul önlemler” almasını şart koştuğu için, uygulamada ciddi tartışmaları da beraberinde getirdi. Kimlik doğrulama gibi yöntemlerin mahremiyet ihlali riski taşıdığı yönünde eleştiriler yükseliyor.

    Öte yandan Avustralya hükümetinin, bazı platformları eğitim amacıyla muaf tutma kararı alması da tepkilere yol açtı. Örneğin TikTok gibi uygulamalara kısıtlama getirilirken, gençler arasında en popüler platformlardan biri olan YouTube’un yasa kapsamı dışında bırakılması “keyfi muafiyet” eleştirilerine neden oldu. Benzer şekilde Türkiye’de 16 yaş altındaki gençlerin sosyal medya kullanımını sınırlamak istiyor ve platformların yaş doğrulama araçları eklemesini talep ediyor.

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