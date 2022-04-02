OpenSea’de kredi kartı ile NFT satışı başlıyor

En popüler NFT pazaryerlerinden biri olan OpenSea, kredi kartı ile NFT ödemesi almaya başlıyor. Kullanıcılar, MoonPay aracılığıyla doğrudan kart ödemesi yapabilecek. Böylece NFT satın alma süreci kolaylaşacak.
MoonPay’den bir sözcü The Block’a yaptığı açıklamada koleksiyonerlerin diğer yöntemlerin yanı sıra doğrudan Visa, MasterCard, American Express, Apple Pay, Google Pay aracılığıyla ödeme yapabileceklerini belirtti. Böylece kullanıcılar, NFT satın almak için ellerindeki parayı kripto para birimlerine dönüştürmek zorunda kalmayacak. Bu hamle, kripto pazarına hakim olmayan kullanıcıların da NFT alımını destekleyecek.
MoonPay, özelliğin kullanıcı gruplarına aşamalı olarak sunulacağını belirtti. Diğer yandan OpenSea kullanıcılarının yine de kendi cüzdanlarında NFT tutmaları gerekecek. Bu arada MoonPay, ilk olarak Ocak ayında kredi kartı ile NFT alıp satma hizmetini başlatmıştı.
NFT’lerin çok daha geniş kitlelere ulaşması için kredi kartı ile ödeme seçeneğinin oldukça önemli olduğu düşünülüyor. Hatırlayacağınız gibi Meta CEO’su Mark Zuckerberg de Instagram’ın önümüzdeki birkaç ay içinde NFT’leri platforma entegre edeceğini açıklamıştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Durum çok ince bir ayrıntı. Türk telekomuna zam yapınca iletişim nasıl olacak.
Kimsenin hakkı kimsede kalmasın.
direk 10k
Ulan arkadaşlar 2018 den beri çıkmadı şu oyun ya, 2018 den beri ön sipariş olur mu abi siz kimsiniz yaaa