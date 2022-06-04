Bored Ape Yacht Club'ın NFT satış fiyatları düşüşte

Son zamanlarda kripto para sektöründeki inişli çıkışlı hareketler NFT sektörünün en popüler koleksiyonlarından birisi olan Bored Ape Yacht Club’ın (BAYC) satış fiyatını da etkilemiş durumda. Bored Ape Yacht Club’ın NFT’leri, Mayıs ayında kripto para piyasasında yaşanan düşüşten etkilenerek yüzde 60 oranında bir değer kaybı yaşadı.
BAYC satış fiyatları Mayıs’ta yüzde 60 düştü
Mayıs ayının tüm kripto para piyasası için özellikle de NFT’ler tarafında zor bir ay olduğunu söyleyebiliriz. Öyle ki Bored Ape Yacht Club’ın (BAYC) NFT satış fiyatı, Mayıs ayında 200.000 doların altına geriledi. BAYC, Mayıs ayını 152.658 dolar işlem fiyatıyla kapattığını belirtelim.
Söz konusu bu miktar NBA Top Shot, Otherdeed, The Sandbox, Azuki, Art Blocks ve Mutant Ape Yacht Club (MAYC) gibi diğer NFT’lerin fiyatlarına göre yüksek gibi görünse de BAYC NFT’lerinin ortalama değerleri yüzde 60 oranında düştü.
BAYC NFT’lerinin Mayıs 2022’deki toplam satış hacmi ise yaklaşık 214,91 milyon dolardı. Son olarak Mayıs ayının başında Bored Ape Yacht Club NFT’leri, toplam NFT satışında 2 milyar doları geride bırakmıştı. Son 1 ay içerisinde 313 milyon dolarlık BAYC NFT satışı gerçekleştirildi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Bir ürünü tutundurabilmeniz ve yurtdışına satabilmeniz için önce iç pazarda belli bir seviyeye gelmeniz gerekiyor. Bu arabanın maliyeti ve şu an ki kurlar göz önüne alınınca fiyatının çok da anlatıldığı gibi ucuza olacağını sanmıyorum. Kaldı ki ucuza almayacak, 1 milyon civarı para vereceksem niye hali hazırda pazarda yer edinmiş, belli kalite garantisi sunan, servis, destek ve parça erişim ağı yaygın bir araba almak varken bunu alayım? Yurtdışına sattığınızda da benzer şeyler dönecektir. Daha banttan dün çıkan arabayı kim niye alsın? Avantajı ne olacak ki? Bu proje, 5 yıl önceki döviz kuruyla banttan çıkartılsaydı başka şeyler konuşuyor olabilirdik belki ama şu an ki döviz kuruyla ülke içinde bu arabanın Tesla dan farkı kalmayacak gibi.
Yapmış olmak için yapmak. Yapılmaya çalışılanın %100 milli olduğunu sandırmak ve saki Dünyada Tekmiş gibi davranmak.
Gönder gelsin ne de olsa ona da bütçemiz yetmez..
Yerli üretim ithalata bağlı, yani dövize endeksli, ithal edebildiğiniz sürece üretebiliyorsunuz, hammadde ve ara madde alırken usd kullanılıyor, arabanın ucuz olması gerekirdi ama pahalı olacak, yurtiçinden ziyade yurtdışına satmak gerekecek, pazar payını neye göre alacağı belli değil. Akp için kurtuluş bileti gibi bir şey olsa da ekonomiyi şimdiden çökerttikleri için zaten sade vatandaşın alamayacağı bu ürün, imaj dışında çok bir şey ifade etmeyecek. Sonuç olarak Ankapark gibi bir hezimet ile sonlanır diyorum.
Fiyatı: 1 Trilyon + Dar gelirliler için yerlî ve millî.