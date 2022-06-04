Bored Ape Yacht Club'ın NFT satış fiyatları düşüşte

Tam Boyutta Gör

Son zamanlarda kripto para sektöründeki inişli çıkışlı hareketler NFT sektörünün en popüler koleksiyonlarından birisi olan Bored Ape Yacht Club’ın (BAYC) satış fiyatını da etkilemiş durumda. Bored Ape Yacht Club’ın NFT’leri, Mayıs ayında kripto para piyasasında yaşanan düşüşten etkilenerek yüzde 60 oranında bir değer kaybı yaşadı.

BAYC satış fiyatları Mayıs’ta yüzde 60 düştü

Mayıs ayının tüm kripto para piyasası için özellikle de NFT’ler tarafında zor bir ay olduğunu söyleyebiliriz. Öyle ki Bored Ape Yacht Club’ın (BAYC) NFT satış fiyatı, Mayıs ayında 200.000 doların altına geriledi. BAYC, Mayıs ayını 152.658 dolar işlem fiyatıyla kapattığını belirtelim.

Sahte kripto para projeleri can yakıyor 5 sa. önce eklendi

Söz konusu bu miktar NBA Top Shot, Otherdeed, The Sandbox, Azuki, Art Blocks ve Mutant Ape Yacht Club (MAYC) gibi diğer NFT’lerin fiyatlarına göre yüksek gibi görünse de BAYC NFT’lerinin ortalama değerleri yüzde 60 oranında düştü.

BAYC NFT’lerinin Mayıs 2022’deki toplam satış hacmi ise yaklaşık 214,91 milyon dolardı. Son olarak Mayıs ayının başında Bored Ape Yacht Club NFT’leri, toplam NFT satışında 2 milyar doları geride bırakmıştı. Son 1 ay içerisinde 313 milyon dolarlık BAYC NFT satışı gerçekleştirildi.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Kripto Para Haberleri

Bored Ape Yacht Club NFT satış fiyatları düşüşte