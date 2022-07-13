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    Bosch'dan çip üretimine 3 milyar euroluk dev yatırım

    Alman teknoloji şirketi Bosch, küresel çip tedarik sıkıntılarının önüne geçmek için yeni yatırımını duyurdu. Şirket mevcut üretim tesisini genişletmeyi ve iki yeni geliştirme merkezi açmayı planlıyor.
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    Bosch'dan çip üretimine 3 milyar euroluk dev yatırım
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    Otomobil, bilgisayar, cep telefonu ve elektrikli ev aletleri gibi hemen her alanında büyük bir önem taşıyan çiplerin küresel tedarikinde sıkıntılar sürerken, yarı iletken sektörüne olan yatırımlar da hız kazanmaya başladı. Alman mühendislik ve teknoloji şirketi Bosch, çip üretimi için 3 milyar euroluk yeni yatırımını duyurdu.

    İki yeni geliştirme merkezi açılacak

    13 Temmuz tarihli yeni bir açıklamada iki yeni geliştirme merkezinin açılması ve Dresden'deki çip fabrikasının genişletilmesi dahil olmak üzere 2026 yılına kadar çip üretimine 3 milyar euroluk bir yatırım gerçekleştireceğini söyleyen şirket, Reutlingen ve Dresden'deki yeni geliştirme merkezleri için toplam 170 milyon euro, Haziran 2021'de açılan 1 milyar euroluk Dresden tesisini genişletmek için de 250 milyon euro harcayacak.

    Ayrıca dünyanın en büyük tedarikçilerinden biri olan Bosch, Avrupa'nın küresel çip üretimini yaklaşık yüzde 8 seviyelerinden 2030 yılına kadar yüzde 20'ye çıkarmak için Avrupa birliğinin IPCEI (Avrupa Ortak Çıkarlarının Önemli Projeleri) fonuna başvuruda bulundu. 

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    Tek şarjla menzil rekoru: 1200 kilometre

    B
    batar 4 gün önce

    tr de üretilmesi biz vatandaşlar için pek de bir avantaj yaratmadı , gerçi doların tl ye olan durumu düşünülünce artık her şey çok pahalı geliyor.

    B
    batar 4 gün önce

    Çocuğun aptalsa tiktok ne yapsın , askeriyede de bazı pirizlerin altında parmağınız falan sokmayın yazar :)

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    Bloodin 1 hafta önce

    100 kwh batarya için muhteşem bir menzil. Bataryaları aşırı büyütmeden menzil artışı yakalamak çok güzel bir haber, kullanılan teknolojilerin en kısa sürede yaygınlaşması dileğiyle...

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