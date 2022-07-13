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Otomobil, bilgisayar, cep telefonu ve elektrikli ev aletleri gibi hemen her alanında büyük bir önem taşıyan çiplerin küresel tedarikinde sıkıntılar sürerken, yarı iletken sektörüne olan yatırımlar da hız kazanmaya başladı. Alman mühendislik ve teknoloji şirketi Bosch, çip üretimi için 3 milyar euroluk yeni yatırımını duyurdu.

İki yeni geliştirme merkezi açılacak

13 Temmuz tarihli yeni bir açıklamada iki yeni geliştirme merkezinin açılması ve Dresden'deki çip fabrikasının genişletilmesi dahil olmak üzere 2026 yılına kadar çip üretimine 3 milyar euroluk bir yatırım gerçekleştireceğini söyleyen şirket, Reutlingen ve Dresden'deki yeni geliştirme merkezleri için toplam 170 milyon euro, Haziran 2021'de açılan 1 milyar euroluk Dresden tesisini genişletmek için de 250 milyon euro harcayacak.

Ayrıca dünyanın en büyük tedarikçilerinden biri olan Bosch, Avrupa'nın küresel çip üretimini yaklaşık yüzde 8 seviyelerinden 2030 yılına kadar yüzde 20'ye çıkarmak için Avrupa birliğinin IPCEI (Avrupa Ortak Çıkarlarının Önemli Projeleri) fonuna başvuruda bulundu.

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Bosch'dan çip üretimine 3 milyar euroluk dev yatırım