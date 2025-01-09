Elvie Rise akıllı ana kucağı beşik olabiliyor

Elvie Rise özellikleri ve fiyatı
Elvie Rise adıyla tanıtılan akıllı ana kucağı gerektiği zamanda beşiğe dönüşerek iki farklı ihtiyaca hizmet edebiliyor. Girişim bebeklerin yüzde 60’ının kalitesiz ana kucaklarında uyuduğunu, Rise ürününün bebeklerin ana kucağından beşiğe aktarılma zorluğunu ortadan kaldırdığını belirtiyor.
ABD düzenlemelerine de uygun olan ana kucağı, uç kısımdaki kolun çekilmesi sonrasında kenarlarını yükselterek beşik oluyor. Uygulama üzerinden ana kucağının sallanma ritimleri ayarlanabilirken, bir bakıcı dokunuşu hissiyatı uyandırdığı belirtiliyor. 6 aylığa kadar bebeklere yönelik olan ana kucağı 799$ fiyat etiketine sahip.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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