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    Anlık Bildirim

    Bosch ve Tenstorrent, yeni nesil otomotiv çipleri için anlaştı

    Çin ve Batılı otomotiv şirketleri arasındaki rekabet çok boyutlu bir şekilde devam ediyor. Bu kapsamda Bosch ve Tenstorrent’in yeni nesil otomotiv çipleri için yaptığı anlaşma dikkat çekiyor.
    Bosch ve Tenstorrent, yeni nesil otomotiv çipleri için anlaştı Tam Boyutta Gör
    Alman endüstri devi Bosch, ABD merkezli çip girişimi Tenstorrent ile otomotiv çiplerinin yapı taşlarının standardize edilmesi amacıyla iş birliği yapıyor. Bu yeni platformun geliştirilmesiyle, modern çiplerin önemli bir yapı taşı olan "chiplet" teknolojisinin standart bir yöntemle kullanılması hedefleniyor. Tenstorrent’in müşteri ilişkilerinden sorumlu başkanı David Bennett, bu iş birliği sayesinde farklı ihtiyaçlara sahip araçlar için çok çeşitli işlemci sistemlerinin daha hızlı ve maliyet etkin bir şekilde üretilebileceğini belirtti.

    Chiplet teknolojisi, farklı sayıda ve türlerdeki işlemci parçalarının bir arada, tek bir yapıda kullanılmasına imkan sunuyor. Bosch ve Tenstorrent’in amacı, bu teknolojiyle otomotiv sektörüne yeni nesil çipleri daha kısa sürede ve daha düşük maliyetlerle sunmak. Bennett, iş birliğinin otomobil üreticilerinin silikon (çip) satın alma ve üretme şeklini yeniden tanımlamayı hedeflediğini dile getirdi.

    Elektrikli araçların yaygınlaşması ve sürücüsüz araç teknolojilerinin gelişimi, araçların artık büyük ölçüde bilgisayarlara benzer bir yapıya bürünmesine yol açtı. Bu dönüşüm, otomotiv üreticilerini daha karmaşık çip teknolojilerine yöneltti. Nvidia, Qualcomm ve Intel'in sahibi olduğu Mobileye gibi çip devleri, sürücü destek sistemleri için geniş bir ürün yelpazesi sunarken, Bosch ve Tenstorrent’in iş birliği, bu alandaki teknik gereksinimlerin standardizasyonunu sağlayarak maliyetlerin düşürülmesini amaçlıyor.

    Tenstorrent'in tasarım alanına Jim Keller önderlik ediyor

    Bosch ve Tenstorrent, yeni nesil otomotiv çipleri için anlaştı Tam Boyutta Gör
    Tenstorrent’in otomotiv başkan yardımcısı Thaddeus Fortenberry, chiplet'lerin standardize edilmesiyle, büyük hacimlerde üretilecek bu yapı taşlarının her uygulamaya göre eklenip çıkarılabileceğini ve bu sayede otomobil üreticilerine daha fazla özelleştirme imkânı sunulacağını ifade etti. Bu, mevcut durumda hazır satın alınan parçalarla sınırlı kalmayan daha esnek çözümler anlamına geliyor.

    Bosch ve Tenstorrent arasındaki bu iş birliğinin henüz spesifik bir çıktısı yok. Ancak, Tenstorrent’in tasarım çalışmalarına çip dünyasında büyük bir tecrübeye sahip olan Jim Keller önderlik ediyor. Dolayısıyla bu ortaklığın otomotiv sektörü için önemli yenilikler getireceği tahmin ediliyor. Keller, Tesla'nın otonom sürüş için çip tasarlama çalışmalarını yönetmiş olup, geçmişte AMD ve Apple için de çip tasarımlarına imza atmış bir isim.

    Bilmeyenler için Keller, AMD K8 mikro mimarisinin (orijinal Athlon 64 dahil) baş mimarıydı ve Athlon (K7) ve Apple A4/A5 işlemcilerinin tasarımında yer aldı. Ayrıca x86-64 komut seti ve HyperTransport ara bağlantı spesifikasyonlarının ortak yazarıydı. 2012'den 2015'e kadar AMD K12 ve Zen mikro mimarileri üzerinde çalışmak üzere AMD'ye geri dönmüş ve ardından 2016’da Tesla’nın Otopilot Donanım Mühendisliği Başkan Yardımcısı olarak mevcut otonom sürüş donanımlarının temellerini atmıştı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    N
    nkn nkn 6 saat önce

    karagece25 dene gavat oğlu gavat asıl çöp sensin sen

    Profil resmi
    filozof1281 2 hafta önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 2 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 12 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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