Bosch ve Tenstorrent, yeni nesil otomotiv çipleri için anlaştı

Chiplet teknolojisi, farklı sayıda ve türlerdeki işlemci parçalarının bir arada, tek bir yapıda kullanılmasına imkan sunuyor. Bosch ve Tenstorrent’in amacı, bu teknolojiyle otomotiv sektörüne yeni nesil çipleri daha kısa sürede ve daha düşük maliyetlerle sunmak. Bennett, iş birliğinin otomobil üreticilerinin silikon (çip) satın alma ve üretme şeklini yeniden tanımlamayı hedeflediğini dile getirdi.
Elektrikli araçların yaygınlaşması ve sürücüsüz araç teknolojilerinin gelişimi, araçların artık büyük ölçüde bilgisayarlara benzer bir yapıya bürünmesine yol açtı. Bu dönüşüm, otomotiv üreticilerini daha karmaşık çip teknolojilerine yöneltti. Nvidia, Qualcomm ve Intel'in sahibi olduğu Mobileye gibi çip devleri, sürücü destek sistemleri için geniş bir ürün yelpazesi sunarken, Bosch ve Tenstorrent’in iş birliği, bu alandaki teknik gereksinimlerin standardizasyonunu sağlayarak maliyetlerin düşürülmesini amaçlıyor.
Tenstorrent'in tasarım alanına Jim Keller önderlik ediyor
Bosch ve Tenstorrent arasındaki bu iş birliğinin henüz spesifik bir çıktısı yok. Ancak, Tenstorrent’in tasarım çalışmalarına çip dünyasında büyük bir tecrübeye sahip olan Jim Keller önderlik ediyor. Dolayısıyla bu ortaklığın otomotiv sektörü için önemli yenilikler getireceği tahmin ediliyor. Keller, Tesla'nın otonom sürüş için çip tasarlama çalışmalarını yönetmiş olup, geçmişte AMD ve Apple için de çip tasarımlarına imza atmış bir isim.
Bilmeyenler için Keller, AMD K8 mikro mimarisinin (orijinal Athlon 64 dahil) baş mimarıydı ve Athlon (K7) ve Apple A4/A5 işlemcilerinin tasarımında yer aldı. Ayrıca x86-64 komut seti ve HyperTransport ara bağlantı spesifikasyonlarının ortak yazarıydı. 2012'den 2015'e kadar AMD K12 ve Zen mikro mimarileri üzerinde çalışmak üzere AMD'ye geri dönmüş ve ardından 2016’da Tesla’nın Otopilot Donanım Mühendisliği Başkan Yardımcısı olarak mevcut otonom sürüş donanımlarının temellerini atmıştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
karagece25 dene gavat oğlu gavat asıl çöp sensin sen
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...