Efsanevi Jim Keller’dan Sam Altman’ın çip planına yanıt: 1 trilyon dolara yaparım

Jim Keller’dan Sam Altman’e yanıt
Evet, Nvidia’nın H100 gibi GPU’ları mevcut yapay zeka araçlarının arkasındaki donanım gücü ve bu ürünlere inanılmaz bir talep var ancak aslında kimse tam olarak memnun değil. Öncelikle H100’ler yapay zeka en verimli çözümler değil, ancak ortada alternatif olmayınca tek seçenek haline geldiler. Nvidia CEO’su Jensen Huang bile yapay zeka işlemci mimarilerisini bu işlemcilerin miktarından daha önemli olduğunu söyledi. OpenAI CEO’su Sam Altman ve şimdilerde Tenstorrent'te AI ve HPC işlemcileri geliştiren, zamanında Intel, AMD ve Apple'da mimariler inşa eden efsanevi CPU geliştiricisi Jim Keller da aynı şeyi söylüyor.
Keller, Altman'ın yapay zeka çip girişimi için gereken finansmanı 8 trilyona çıkarmayı öneren X gönderine "Bunu 1 trilyon dolardan daha aza yapabilirim" yanıtını verdi.
Eğer detaylara hakim değilseniz sizin için özetleyeyim: Sam Altman, her ülkenin dev yapay zeka gücüne sahip olması gerektiğin söylüyor. Ancak bunun için ne Nvidia ne de TSMC’nin gücü tek başına yetemez. Bunun için Altman, küresel ölçekte çip endüstrisini yeniden inşa etmek istiyor. Bu dev girişim için çeşitli yatırım fonları, yönetici ve liderlerle görüşmeler de gerçekleştirdi.
Ancak basit haliyle esasen yarı iletken tedarik zincirinin radikal bir şekilde genişlemesi gerektiğini öneriyor. Bu planın ayakları ne kadar yere basıyor bilemeyiz ancak hem Keller hem de Nvidia CEO'su Huang, yapay zeka için daha fazla çip üretmek yerine bu işlemcilerin daha sofistike hale gelmesi gerektiğini söylüyor. Keller’a göre önceliğin tedarik zincirinin basitleştirilmesi olmalı. Bu, marjları ve fiyatları düşürebilir. Keller sonrasında ise daha hızlı çiplerin yapılması gerektiğini söylüyor.
Yapay zeka için optimize edilmiş ve özel olarak geliştirilmiş bir mimari gerçekten de istenen verimi ve performansı sunabilir. Öte yandan Altman’ın 7 trilyon dolarlık yatırım hedefi ise gerçekleşmeyecek kadar büyük. Elbette imkansız değil ancak böylesi bir kaynak, çoğu büyük küresel ekonominin dış borcundan ve dev egemen varlık fonlarından daha büyük. Üstelik üretimi güvence altına almak isteyen Altman, bu alanda en yeni teknolojilere sahip bir çip üreticisini de satın almak veya üzerinde kontrolünün bulunması zorunda.Kaynakça https://www.techpowerup.com/319235/jim-keller-offers-to-design-ai-chips-for-sam-altman-for-less-than-usd-1-trillion https://www.tomshardware.com/tech-industry/artificial-intelligence/jim-keller-responds-to-sam-altmans-plan-to-raise-dollar7-billion-to-make-ai-chips Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.