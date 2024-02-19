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    Efsanevi Jim Keller’dan Sam Altman’ın çip planına yanıt: 1 trilyon dolara yaparım

    Efsanevi çip mimarı Jim Keller, Sam Altman'ın yapay zeka çipleri üretmek için 7 trilyon dolarlık planına yanıt verdi: 'Bunu 1 trilyon dolardan daha ucuza yapabilirim'
    Jim Keller, Sam Altman’ın 7 trilyon dolarlık planına yanıt verdi Tam Boyutta Gör
    ChatGPT, DALL-E ve Sora gibi yapay zeka araçlarının arkasında OpenAI’ı yöneten Sam Altman, endüstrinin önündeki engelleri aşmak için trilyonlarca dolarlık bir projeye ihtiyaç duyulduğunu belirtmişti. Altman’a göre yapay zeka çiplerinin tedarik sorununu çözecek ve yapay genel zeka (AGI) arayışına güç sağlayacak dev girişim için 7 trilyon dolar gerekiyor. Efsanevi çip mimarı Jim Keller ise Altman’ın çip ihtiyacını 1 trilyon dolara giderebileceğini söyledi.

    Jim Keller’dan Sam Altman’e yanıt

    Evet, Nvidia’nın H100 gibi GPU’ları mevcut yapay zeka araçlarının arkasındaki donanım gücü ve bu ürünlere inanılmaz bir talep var ancak aslında kimse tam olarak memnun değil. Öncelikle H100’ler yapay zeka en verimli çözümler değil, ancak ortada alternatif olmayınca tek seçenek haline geldiler. Nvidia CEO’su Jensen Huang bile yapay zeka işlemci mimarilerisini bu işlemcilerin miktarından daha önemli olduğunu söyledi. OpenAI CEO’su Sam Altman ve şimdilerde Tenstorrent'te AI ve HPC işlemcileri geliştiren, zamanında Intel, AMD ve Apple'da mimariler inşa eden efsanevi CPU geliştiricisi Jim Keller da aynı şeyi söylüyor.

    Keller, Altman'ın yapay zeka çip girişimi için gereken finansmanı 8 trilyona çıkarmayı öneren X gönderine "Bunu 1 trilyon dolardan daha aza yapabilirim" yanıtını verdi.

    Eğer detaylara hakim değilseniz sizin için özetleyeyim: Sam Altman, her ülkenin dev yapay zeka gücüne sahip olması gerektiğin söylüyor. Ancak bunun için ne Nvidia ne de TSMC’nin gücü tek başına yetemez. Bunun için Altman, küresel ölçekte çip endüstrisini yeniden inşa etmek istiyor. Bu dev girişim için çeşitli yatırım fonları, yönetici ve liderlerle görüşmeler de gerçekleştirdi.

    Ancak basit haliyle esasen yarı iletken tedarik zincirinin radikal bir şekilde genişlemesi gerektiğini öneriyor. Bu planın ayakları ne kadar yere basıyor bilemeyiz ancak hem Keller hem de Nvidia CEO'su Huang, yapay zeka için daha fazla çip üretmek yerine bu işlemcilerin daha sofistike hale gelmesi gerektiğini söylüyor. Keller’a göre önceliğin tedarik zincirinin basitleştirilmesi olmalı. Bu, marjları ve fiyatları düşürebilir. Keller sonrasında ise daha hızlı çiplerin yapılması gerektiğini söylüyor.

    Yapay zeka için optimize edilmiş ve özel olarak geliştirilmiş bir mimari gerçekten de istenen verimi ve performansı sunabilir. Öte yandan Altman’ın 7 trilyon dolarlık yatırım hedefi ise gerçekleşmeyecek kadar büyük. Elbette imkansız değil ancak böylesi bir kaynak, çoğu büyük küresel ekonominin dış borcundan ve dev egemen varlık fonlarından daha büyük. Üstelik üretimi güvence altına almak isteyen Altman, bu alanda en yeni teknolojilere sahip bir çip üreticisini de satın almak veya üzerinde kontrolünün bulunması zorunda.

    Kaynakça https://www.techpowerup.com/319235/jim-keller-offers-to-design-ai-chips-for-sam-altman-for-less-than-usd-1-trillion https://www.tomshardware.com/tech-industry/artificial-intelligence/jim-keller-responds-to-sam-altmans-plan-to-raise-dollar7-billion-to-make-ai-chips
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 1 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 4 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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