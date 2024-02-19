Efsanevi Jim Keller’dan Sam Altman’ın çip planına yanıt: 1 trilyon dolara yaparım

Tam Boyutta Gör ChatGPT, DALL-E ve Sora gibi yapay zeka araçlarının arkasında OpenAI’ı yöneten Sam Altman, endüstrinin önündeki engelleri aşmak için trilyonlarca dolarlık bir projeye ihtiyaç duyulduğunu belirtmişti. Altman’a göre yapay zeka çiplerinin tedarik sorununu çözecek ve yapay genel zeka (AGI) arayışına güç sağlayacak dev girişim için 7 trilyon dolar gerekiyor. Efsanevi çip mimarı Jim Keller ise Altman’ın çip ihtiyacını 1 trilyon dolara giderebileceğini söyledi.

Jim Keller’dan Sam Altman’e yanıt

Evet, Nvidia’nın H100 gibi GPU’ları mevcut yapay zeka araçlarının arkasındaki donanım gücü ve bu ürünlere inanılmaz bir talep var ancak aslında kimse tam olarak memnun değil. Öncelikle H100’ler yapay zeka en verimli çözümler değil, ancak ortada alternatif olmayınca tek seçenek haline geldiler. Nvidia CEO’su Jensen Huang bile yapay zeka işlemci mimarilerisini bu işlemcilerin miktarından daha önemli olduğunu söyledi. OpenAI CEO’su Sam Altman ve şimdilerde Tenstorrent'te AI ve HPC işlemcileri geliştiren, zamanında Intel, AMD ve Apple'da mimariler inşa eden efsanevi CPU geliştiricisi Jim Keller da aynı şeyi söylüyor.

Keller, Altman'ın yapay zeka çip girişimi için gereken finansmanı 8 trilyona çıkarmayı öneren X gönderine "Bunu 1 trilyon dolardan daha aza yapabilirim" yanıtını verdi.

Eğer detaylara hakim değilseniz sizin için özetleyeyim: Sam Altman, her ülkenin dev yapay zeka gücüne sahip olması gerektiğin söylüyor. Ancak bunun için ne Nvidia ne de TSMC’nin gücü tek başına yetemez. Bunun için Altman, küresel ölçekte çip endüstrisini yeniden inşa etmek istiyor. Bu dev girişim için çeşitli yatırım fonları, yönetici ve liderlerle görüşmeler de gerçekleştirdi.

Sam Altman’ın yapay zeka hayali için 7 trilyon dolar gerekiyor 1 hf. önce eklendi

Ancak basit haliyle esasen yarı iletken tedarik zincirinin radikal bir şekilde genişlemesi gerektiğini öneriyor. Bu planın ayakları ne kadar yere basıyor bilemeyiz ancak hem Keller hem de Nvidia CEO'su Huang, yapay zeka için daha fazla çip üretmek yerine bu işlemcilerin daha sofistike hale gelmesi gerektiğini söylüyor. Keller’a göre önceliğin tedarik zincirinin basitleştirilmesi olmalı. Bu, marjları ve fiyatları düşürebilir. Keller sonrasında ise daha hızlı çiplerin yapılması gerektiğini söylüyor.

Yapay zeka için optimize edilmiş ve özel olarak geliştirilmiş bir mimari gerçekten de istenen verimi ve performansı sunabilir. Öte yandan Altman’ın 7 trilyon dolarlık yatırım hedefi ise gerçekleşmeyecek kadar büyük. Elbette imkansız değil ancak böylesi bir kaynak, çoğu büyük küresel ekonominin dış borcundan ve dev egemen varlık fonlarından daha büyük. Üstelik üretimi güvence altına almak isteyen Altman, bu alanda en yeni teknolojilere sahip bir çip üreticisini de satın almak veya üzerinde kontrolünün bulunması zorunda.

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Jim Keller, Sam Altman’ın 7 trilyon dolarlık planına yanıt verdi