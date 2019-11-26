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    Boston Dynamics'in robot köpeği, bomba imha timi tarafından kullanılıyor

    Geliştirdiği robotlarla adından söz ettiren mühendislik şirketi Boston Dynamics'in robot köpeği Spot, Massachusetts Eyalet Polisi bomba imha timi tarafından kullanılmaya başlandı.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Boston Dynamics'in robot köpeği, bomba imha timi tarafından kullanılıyor
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    Teknoloji geliştikçe, bu teknolojinin bir bölümünün kolluk kuvvetleri tarafından kullanıldığını görmeye başladık. Bunların başında da drone'lar geliyor diyebiliriz. Gelen haberlere göre ise Massachusetts Eyalet Polisi yeni teknolojilere yönelmiş durumda.

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    Kolluk kuvvetleri için önemli bir teknoloji

    Tanıdık gelmeyenler için, Boston Dynamics geçmişte hayvan benzeri robotlar yapan bir robot şirketi ve en bilinen ürünleri ise Spot adındaki robot köpek. Ara ara videoları yayınlanan Spot şimdilerde Massachusetts Eyalet Polisi tarafından bomba imha çalışmalarında kullanılıyor. Polis sözcüsü David Procopio konuyla ilgili olarak: “Robot teknolojisi, potansiyel olarak tehlikeli ortamlar hakkında durumsal farkındalık sağlama kabiliyeti nedeniyle kolluk kuvvetleri için değerli bir araçtır.” ifadelerini kullanıyor.

    Boston Dynamics iş geliştirme başkan yardımcısı Michael Perry: “Şu an için en büyük ilgi alanımız, robotu, bir kişiyi göndermenin çok tehlikeli olduğu bir ortamda bilgi toplaması için göndermek. Ancak fiziksel olarak alanla etkileşime girmiyor.” şeklinde konuşurken, robot köpeklerin kullanımıyla ilgili bazı endişeler mevcut. Zira bu robotların silahlandırılma ihtimalinin olduğuna inanılıyor. Ancak Perry'ye göre, kiralama sözleşmelerinde, robotun insanlara zarar verebilecek veya korkutacak şekilde kullanılmasını önleyecek bir madde de mevcut.



    https://www.wbur.org/news/2019/11/25/boston-dynamics-robot-dog-massachusetts-state-police Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    Rouvax 49 dk.
    Bence toplulumuzdan daha ilkel bir yaratık olmadığı için bence silah kullanmasında sakınca yok.
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