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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Realme X50 5G çift selfie kamerasıyla geliyor

    Akıllı telefon üreticisi Realme, önümüzdeki dönemde piyasaya süreceği çift ön kameraya sahip Realme X50 5G modelini tanıtmak için gün sayıyor. İşte cihazla ilgili resmi olarak açıklanan ilk detaylar.
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Realme X50 5G çift selfie kamerasıyla geliyor
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    Çinli teknoloji üreticisi Realme, bu yılın başlarında X2 Pro adlı ilk amiral gemisi modelini tanıttı ve cihaz Snapdragon 855+ yonga seti ve daha birçok dikkat çekici özellikle geldi. Şirket şimdi hedefi yükseltiyor ve çok yakında yeni akıllı telefonu Realme X50 5G modelini tanıtacak.

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    Şirketin ilk 5G özellikli telefonu olacak

    Realme'nin Global Pazarlama sorumlusu Xu Qi Chase, Çin sosyal ağ sitesi Weibo’da cihazla ilgili bazı detayları paylaştı. Yayınlanan görselde telefonun ana hatları ve ekranın sol üst köşesinde çift selfie kamerası göze çarpıyor. Dikkat çekilen bu detay, Realme X50 5G'nin şirketin ilk 5G özellikli telefonu olmasının yanı sıra, delik ekranlı ilk modeli olacağı anlamına da geliyor.

    Realme X50 5G çift selfie kamerasıyla geliyor

    Realme X2'den X50'ye atlamak gerçekten merak uyandırıcı olsa da, Chase bu isimlendirmenin arkasındaki mantığı şöyle açıkladı. X, Realme'nin uyguladığı tüm yeni teknolojilere sahip öncü seri olan X serisini; 5, 5G akıllı telefonları ve 0 ise yeni bir başlangıcı (5G'nin geleceği gibi) temsil ediyor. Cihazın diğer detayları, fiyat etiketi ve piyasaya çıkış tarihiyle ilgili henüz bir bilgi verilmediğini de belirtmeden geçmeyelim.



    https://www.weibo.com/7034060236/IhOvQ9c3Z?type=comment#_rnd1574666844561 Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    damn2u 4 sa.
    Haber içeriğinde ki ikinci resimde ki kılıflar çok tatlıymış.
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    kreat 6 sa.
    Fiyat olarak çok iyiydi. Güncel modelleri de getirip giriş yapsalar keşke.
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    interwap 7 sa.
    Realme Türkiye yalan oldu. Şuan açıklama da yok.
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