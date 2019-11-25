Realme X50 5G çift selfie kamerasıyla geliyor

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Çinli teknoloji üreticisi Realme, bu yılın başlarında X2 Pro adlı ilk amiral gemisi modelini tanıttı ve cihaz Snapdragon 855+ yonga seti ve daha birçok dikkat çekici özellikle geldi. Şirket şimdi hedefi yükseltiyor ve çok yakında yeni akıllı telefonu Realme X50 5G modelini tanıtacak.

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Şirketin ilk 5G özellikli telefonu olacak

Realme'nin Global Pazarlama sorumlusu Xu Qi Chase, Çin sosyal ağ sitesi Weibo’da cihazla ilgili bazı detayları paylaştı. Yayınlanan görselde telefonun ana hatları ve ekranın sol üst köşesinde çift selfie kamerası göze çarpıyor. Dikkat çekilen bu detay, Realme X50 5G'nin şirketin ilk 5G özellikli telefonu olmasının yanı sıra, delik ekranlı ilk modeli olacağı anlamına da geliyor.

Realme X2'den X50'ye atlamak gerçekten merak uyandırıcı olsa da, Chase bu isimlendirmenin arkasındaki mantığı şöyle açıkladı. X, Realme'nin uyguladığı tüm yeni teknolojilere sahip öncü seri olan X serisini; 5, 5G akıllı telefonları ve 0 ise yeni bir başlangıcı (5G'nin geleceği gibi) temsil ediyor. Cihazın diğer detayları, fiyat etiketi ve piyasaya çıkış tarihiyle ilgili henüz bir bilgi verilmediğini de belirtmeden geçmeyelim.

https://www.weibo.com/7034060236/IhOvQ9c3Z?type=comment#_rnd1574666844561