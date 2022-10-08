Boston Dynamics ve diğerleri anlaştı: Robotlar silahlandırılmayacak

Boston Dynamics, Agility Robotics, ANYbotics, Clearpath Robotics, Open Robotics ve Unitree firmalarının ortaya koyduğu ortak bildiride genel amaçlı robotların silahlandırılmaması gerektiği vurgulandı. Altı şirket tarafından imzalanan bildiri esasında hem taahhüt hem de diğer üreticiler ve düzenleyiciler için bir açık mektup olarak karşımıza çıkıyor.
Robotlar silahlandırılmayacak
Öte yandan Boston Dynamics başta olmak üzere son zamanlarda robotların hayatımıza girmeye başladığını da gördük. Firmanın robot köpeği Spot ve insansı Atlas geliştirilmeye devam ediliyor. Ayrıca Spot hali hazırda 75.000 dolar karşılığında satılıyor. Ek olarak şirketin Stretch isimli bir başka robotu DHL depolarında görev almaya başlamış durumda. Ancak son dönemlerde robotların silahlandırılması ve askeri alanlarda kullanılmasına yönelik bir çok ülkenin çalışmalarının olduğunu da belirtmek gerekiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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