Boston Dynamics ve diğerleri anlaştı: Robotlar silahlandırılmayacak

Tam Boyutta Gör Bir grup robot üreticisi ortaya koymuş oldukları teknolojinin silahlandırılmaması için bir araya gelerek anlaşmaya vardı. Aralarında Boston Dynamics’in de olduğu toplam altı şirket, üretmiş oldukları ürünleri silahlandırmama sözü verdi.

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Boston Dynamics, Agility Robotics, ANYbotics, Clearpath Robotics, Open Robotics ve Unitree firmalarının ortaya koyduğu ortak bildiride genel amaçlı robotların silahlandırılmaması gerektiği vurgulandı. Altı şirket tarafından imzalanan bildiri esasında hem taahhüt hem de diğer üreticiler ve düzenleyiciler için bir açık mektup olarak karşımıza çıkıyor.

Robotlar silahlandırılmayacak

Tam Boyutta Gör Boston Dynamics’e göre kendi ürünleri ve diğer üreticilerin ürünleri asla silahlandırılmak için tasarlanmayacak. Bununla birlikte tüketicilere satılan robotların sonradan silahlandırılmaması için de çalışmalar yapılacak. Tüm bunların yanında ilgili yasal düzenleyicilerin ve hükümetlerin, gelecekte bir şirket tarafından robotların silahlandırılmasını önleyecek yasaları şimdiden hazırlaması gerektiği belirtiliyor.

Öte yandan Boston Dynamics başta olmak üzere son zamanlarda robotların hayatımıza girmeye başladığını da gördük. Firmanın robot köpeği Spot ve insansı Atlas geliştirilmeye devam ediliyor. Ayrıca Spot hali hazırda 75.000 dolar karşılığında satılıyor. Ek olarak şirketin Stretch isimli bir başka robotu DHL depolarında görev almaya başlamış durumda. Ancak son dönemlerde robotların silahlandırılması ve askeri alanlarda kullanılmasına yönelik bir çok ülkenin çalışmalarının olduğunu da belirtmek gerekiyor.

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