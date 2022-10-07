Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Elon Musk onayladı: Tesla’nın insansı robotu Optimus trilyonlarca dolar kazandırabilir

    Tesla AI Day etkinliğinde tanıtılan insansı robot Optimus, adından söz ettirmeye devam ediyor. Son olarak Elon Musk, robotun şirkete trilyonlarca dolar kazandıracağını söyleyen bir görüşü onayladı.
    Oy Ver
    Tesla’nın insansı robotu Optimus trilyonlarca dolar kazandıracak Tam Boyutta Gör
    Elon Musk’ın önderliğinde Tesla, kendi rakiplerine oranla ticari anlamda oldukça başarılı bir yolda ilerliyor. Tesla’nın CEO’su firma tarafından kısa bir süre önce tanıtılan insansı robot Optimus hakkında oldukça abartılı bir görüşü onaylayarak yine gündeme girmeyi başardı.

    Tesla’nın bir süre önce gerçekleştirdiği AI Day 2022 etkinliğinin şüphesiz yıldızı insansı robot Optimus olmuştu. İki ayaklı ve insan fizyolojisine benzer yapıda olan robot, etkinlikte basit görevleri yerine getirmeyi başarmıştı ancak bazıları robotun fiyasko olduğunu belirtmişti. Bu eleştiriler bir yana dursun, Tesla’nın hedeflerine göre Optimus, 3 ila 5 yıl içinde yaklaşık 20.000 dolar fiyat ile satışa çıkacak.

    Musk, Optimus’un 40 trilyon dolar kazandıracağı fikrini onayladı

    Tesla’nın insansı robotu Optimus trilyonlarca dolar kazandıracak
    Twitter’da @Gfliche adlı bir hesap son derece abartılı bir hesap ile Teslabot’un (Optimus’un muhtemel final modeli) şirkete 40 trilyon dolarlık bir getiri sağlayabileceğini ortaya koydu. Elon Musk ise bu tweet’in altına “iyi analiz” yazarak tüm odakları üzerine çekti.

    İmkansız bir tahmin

    Elon Musk’ın onayladığı abartılı analiz esasında uygulanabilir mi? Cevap basit: İmkansız. Dünya nüfusunun yalnızca yüzde 7’si yüksek gelirli statüsünde kabul ediliyor. Bu yüksek gelir kategorisine yıllık 18.250 dolar kazanan kimseler girebiliyor. Dolayısıyla satış fiyatı 20.000 dolar olacağı söylenen Optimus’un bu denli büyük bir gelir sağlaması mümkün görünmüyor. Ancak bu demek değil ki Optimus başarısız olacak. Ticari bir alanda ilerlemeyen Boston Dynamics Atlas robotu başta olmak üzere Tesla’nın gerçek bir rakibi henüz bulunmuyor. Dolayısıyla hedeflenen ürün ortaya konabilirse başarı sağlanma ihtimali yüksek.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Luis Figo’dan yer çekimsiz futbol

    E
    Emirhan1978 3 gün önce

    Metaverse nedir anlamak için oyun projelerine bakın derim. Hepsi yüksek arttırılmış gerçeklik sağlıyor. Özellikle metaVmars projesini sevdim. inceleyin derim.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    OPPO Reno5 Lite
    OPPO Reno5 Lite
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    ASUS X543MA-GQ1082
    ASUS X543MA-GQ1082
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    BBL-HIGH
    BBL-HIGH
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız