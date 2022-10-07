Elon Musk onayladı: Tesla’nın insansı robotu Optimus trilyonlarca dolar kazandırabilir

Tam Boyutta Gör Elon Musk’ın önderliğinde Tesla, kendi rakiplerine oranla ticari anlamda oldukça başarılı bir yolda ilerliyor. Tesla’nın CEO’su firma tarafından kısa bir süre önce tanıtılan insansı robot Optimus hakkında oldukça abartılı bir görüşü onaylayarak yine gündeme girmeyi başardı.

Tesla'nın sahneye üç kişi tarafından taşınan robotu fiyasko mu? 4 gün önce eklendi

Tesla’nın bir süre önce gerçekleştirdiği AI Day 2022 etkinliğinin şüphesiz yıldızı insansı robot Optimus olmuştu. İki ayaklı ve insan fizyolojisine benzer yapıda olan robot, etkinlikte basit görevleri yerine getirmeyi başarmıştı ancak bazıları robotun fiyasko olduğunu belirtmişti. Bu eleştiriler bir yana dursun, Tesla’nın hedeflerine göre Optimus, 3 ila 5 yıl içinde yaklaşık 20.000 dolar fiyat ile satışa çıkacak.

Musk, Optimus’un 40 trilyon dolar kazandıracağı fikrini onayladı

Twitter’da @Gfliche adlı bir hesap son derece abartılı bir hesap ile Teslabot’un (Optimus’un muhtemel final modeli) şirkete 40 trilyon dolarlık bir getiri sağlayabileceğini ortaya koydu. Elon Musk ise bu tweet’in altına “iyi analiz” yazarak tüm odakları üzerine çekti.

İmkansız bir tahmin

Elon Musk’ın onayladığı abartılı analiz esasında uygulanabilir mi? Cevap basit: İmkansız. Dünya nüfusunun yalnızca yüzde 7’si yüksek gelirli statüsünde kabul ediliyor. Bu yüksek gelir kategorisine yıllık 18.250 dolar kazanan kimseler girebiliyor. Dolayısıyla satış fiyatı 20.000 dolar olacağı söylenen Optimus’un bu denli büyük bir gelir sağlaması mümkün görünmüyor. Ancak bu demek değil ki Optimus başarısız olacak. Ticari bir alanda ilerlemeyen Boston Dynamics Atlas robotu başta olmak üzere Tesla’nın gerçek bir rakibi henüz bulunmuyor. Dolayısıyla hedeflenen ürün ortaya konabilirse başarı sağlanma ihtimali yüksek.

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Tesla’nın insansı robotu Optimus trilyonlarca dolar kazandıracak