Kim Nerede? 451 Türkiye 10 bin vakaya en hızlı ulaşan ülke 83 Japon uzay aracının asteroit 'bombaladığı' anlardan müthiş görüntüler 76 Mount & Blade II: Bannerlord müthiş bir giriş yaptı: Steam ve Twitch'te rekor
Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    BP Türkiye ve Shell'den koronavirüsle mücadeleye ücretsiz akaryakıt desteği

    BP Türkiye ve Shell, Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüsle mücadelesine akaryakıt bağışında bulunarak destek olacak. İki şirketten de bugün birbiri ardına açıklamalar geldi. İşte detaylar:
    1 dk.
    12
    4
    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    BP Türkiye ve Shell'den koronavirüsle mücadeleye ücretsiz akaryakıt desteği
    Tam Boyutta Gör

    Neredeyse tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle oldukça zor günlerden geçiyoruz. Sağlık sektörüne mümkün olan en büyük desteğin verilmesi gereken bu süreçte bazı firmalar, tıbbi destek ekipmanı üretmeye başlayarak katkı sağlıyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Tofaş, koronavirüsle mücadele için tıbbi malzeme üretimine başladı

    Bugün koronavirüsle mücadeleye bir destek açıklaması da akaryakıt sektörünün önemli oyuncularından geldi. BP Türkiye ve Shell, sağlık hizmetlerinde kullanılan araçlar için ücretsiz akaryakıt desteği sunacaklarını açıkladı.

    Ayrıca Bkz. "Ford, koronavirüs hastaları için 100 günde 50 bin ventilatör üretecek"

    BP Türkiye’den yapılan açıklamada, hayat kurtarma çalışmalarına destek olmak amacıyla İstanbul’da hizmet veren İl Sağlık Müdürlüğü ambulanslarına akaryakıt bağışında bulunulacağı bildirildi. Söz konusu bağış, nisan ayı boyunca 1 milyon lira değerinde akaryakıt teminini kapsayacak.

    Shell ise Sağlık Bakanlığı’nın koronavirüsle mücadelesine 5 milyon lira değerinde akaryakıt bağışlayarak katkıda bulunacak. Şirketten yapılan açıklamada, Bakanlık bünyesindeki sağlık çalışanları, ambulanslar ve diğer araçların kullanımı için bakanlığın uygun gördüğü şekilde dağıtılmak üzere 5 milyon lira değerinde akaryakıt desteği sağlamaya karar verildiği ifade edildi.



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 dk. GÖRÜNTÜLENEN BP Türkiye ve Shell'den koronavirüsle mücadeleye ücretsiz akaryakıt desteği Sonraki Stack Overflow uzun zamandır beklenen karanlık moda sahip oluyor 17 dk. Mount & Blade II: Bannerlord - Türkçe ilk bakış 17 dk. AMD Ryzen ve ZenBook buluşması | Şık ve işlevsel dizüstü bilgisayar 46 dk. Ford, koronavirüs hastaları için 100 günde 50 bin ventilatör üretecek 1 sa. Türkiye 10 bin vakaya en hızlı ulaşan ülke 1 sa. Mandalorian’ın ikinci sezon kadrosuna Halloween’in yıldızı Jamie Lee Curtis de katılabilir 1 sa. Amiral gemisi Oppo Reno Ace 2'nin tasarımı netleşti 2 sa. Intel 1 yıl boyunca AMD’nin sağladığı sürücüleri kullanıcılara sunmadı 2 sa. Honda, dikkat dağıtıcı bulduğu dokunmatik klima kontrollerinden vazgeçti 3 sa. Kingmax PCIe 4.0 arayüzüne sahip PX4480 ZEUS SSD’lerini duyurdu 3 sa. Sabancı’dan koronavirüs aşısı için Sağlık Bakanlığı'na büyük destek 4 sa. Steam, otomatik oyun güncelleme sisteminde düzenlemeye gidiyor 4 sa. Huawei P40 Pro, 80 bin ön sipariş rakamına ulaştı 5 sa. Koronavirüs salgını sonrasında Skype kullanımı tavan yaptı 5 sa. Riot’un taktiksel FPS oyunu Valorant, 7 Nisan’da betaya çıkıyor 6 sa. Bütçe dostu Honor 9A tanıtıldı 15 sa. Japon uzay aracının asteroit 'bombaladığı' anlardan müthiş görüntüler 16 sa. Mount & Blade II: Bannerlord müthiş bir giriş yaptı: Steam ve Twitch'te rekor 16 sa. Microsoft Edge tarayıcısına "dikey sekmeler" özelliği geliyor 17 sa. Denetim masası Windows 10'dan kaldırılabilir Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Aquaman 2'nin Senaristi, Filmin Konusu Hakkında Bir Detay Payl...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Fallout 76 Wastelanders Güncellemesi Bir Hafta Ertelendi
    Bölüm Sonu Canavarı
    Philips, ABD'nin isteği üzerine Türkiye'ye kırılması kolay şif...
    DH Forum
    2020 Volkswagen Polo Highline - kampana fren
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim