BP Türkiye ve Shell'den koronavirüsle mücadeleye ücretsiz akaryakıt desteği

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Neredeyse tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle oldukça zor günlerden geçiyoruz. Sağlık sektörüne mümkün olan en büyük desteğin verilmesi gereken bu süreçte bazı firmalar, tıbbi destek ekipmanı üretmeye başlayarak katkı sağlıyor.

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Bugün koronavirüsle mücadeleye bir destek açıklaması da akaryakıt sektörünün önemli oyuncularından geldi. BP Türkiye ve Shell, sağlık hizmetlerinde kullanılan araçlar için ücretsiz akaryakıt desteği sunacaklarını açıkladı.

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BP Türkiye’den yapılan açıklamada, hayat kurtarma çalışmalarına destek olmak amacıyla İstanbul’da hizmet veren İl Sağlık Müdürlüğü ambulanslarına akaryakıt bağışında bulunulacağı bildirildi. Söz konusu bağış, nisan ayı boyunca 1 milyon lira değerinde akaryakıt teminini kapsayacak.

Shell ise Sağlık Bakanlığı’nın koronavirüsle mücadelesine 5 milyon lira değerinde akaryakıt bağışlayarak katkıda bulunacak. Şirketten yapılan açıklamada, Bakanlık bünyesindeki sağlık çalışanları, ambulanslar ve diğer araçların kullanımı için bakanlığın uygun gördüğü şekilde dağıtılmak üzere 5 milyon lira değerinde akaryakıt desteği sağlamaya karar verildiği ifade edildi.

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