Ford, koronavirüs hastaları için 100 günde 50 bin ventilatör üretecek

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Koronavirüs salgını nedeniyle hastanelerdeki ekipman ihtiyacı had safhaya ulaştı. Hastaların tedavi sürecinde kullanılan ventilatörler ise bu dönemde en çok ihtiyaç duyulan ekipmanlardan. Bu ihtiyaca cevap vermeye hazırlanan Ford, önümüzdeki 100 gün içinde 50 bin adet tıbbi ventilatör üreteceğini açıkladı.

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Trump’ın çağrısı üzerinde tıbbi ekipman üretimine başlayan Ford’un ürettiği ventilatörler ABD’deki hastanelerde kullanılacak. GE Healthcare iş birliğiyle gerçekleşecek üretim için otomotiv şirketinin Michigan’daki komponent fabrikası kullanılacak. Şirketten yapılan açıklamada, üretimin 20 Nisan tarihinde başlayacağı ve zamanla ayda 30 bin ventilatör üretim kapasitesine ulaşılacağı belirtildi.

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Ford’dan yapılan açıklamada, üretilecek ventilatörlerin bu alandaki en iyi örneklerden biri olduğu ve hava basıncı ile çalıştığı için elektriğe ihtiyaç duymadığı belirtildi. Söz konusu tıbbi ventilatörlerin Florida merkezli bir şirket olan Airon Corporation tarafından tasarlandığı ve ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından onaylı olduğu da ifade edildi.

Trump, koronavirüsle mücadele kapsamında 100 günde 100 bin ilave ventilatör üretileceğini ya da tedarik edileceğini belirtmişti. Ford da nisan sonuna kadar 5 bin, mayıs sonuna kadar 12 bin ve 4 Temmuz’a kadar 50 bin ventilatör teslimatı yaparak bu hedefin ulaşılmasına katkıda bulunacak.

https://www.cnet.com/roadshow/news/ford-50000-ventilators-100-days-covid-19/

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