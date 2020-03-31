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    Ford, koronavirüs hastaları için 100 günde 50 bin ventilatör üretecek

    Trump'ın tıbbi ekipman üretim çağrısına kulak veren Ford, Michigan'daki komponent fabrikasında koronavirüs hastaları için ventilatör yani solunum cihazı üretecek. Üretim 20 Nisan'da başlayacak.
    42 dk.
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Ford, koronavirüs hastaları için 100 günde 50 bin ventilatör üretecek
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    Koronavirüs salgını nedeniyle hastanelerdeki ekipman ihtiyacı had safhaya ulaştı. Hastaların tedavi sürecinde kullanılan ventilatörler ise bu dönemde en çok ihtiyaç duyulan ekipmanlardan. Bu ihtiyaca cevap vermeye hazırlanan Ford, önümüzdeki 100 gün içinde 50 bin adet tıbbi ventilatör üreteceğini açıkladı.

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    Trump’ın çağrısı üzerinde tıbbi ekipman üretimine başlayan Ford’un ürettiği ventilatörler ABD’deki hastanelerde kullanılacak. GE Healthcare iş birliğiyle gerçekleşecek üretim için otomotiv şirketinin Michigan’daki komponent fabrikası kullanılacak. Şirketten yapılan açıklamada, üretimin 20 Nisan tarihinde başlayacağı ve zamanla ayda 30 bin ventilatör üretim kapasitesine ulaşılacağı belirtildi.

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    Ford’dan yapılan açıklamada, üretilecek ventilatörlerin bu alandaki en iyi örneklerden biri olduğu ve hava basıncı ile çalıştığı için elektriğe ihtiyaç duymadığı belirtildi. Söz konusu tıbbi ventilatörlerin Florida merkezli bir şirket olan Airon Corporation tarafından tasarlandığı ve ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından onaylı olduğu da ifade edildi.

    Trump, koronavirüsle mücadele kapsamında 100 günde 100 bin ilave ventilatör üretileceğini ya da tedarik edileceğini belirtmişti. Ford da nisan sonuna kadar 5 bin, mayıs sonuna kadar 12 bin ve 4 Temmuz’a kadar 50 bin ventilatör teslimatı yaparak bu hedefin ulaşılmasına katkıda bulunacak.



    https://www.cnet.com/roadshow/news/ford-50000-ventilators-100-days-covid-19/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    Schtroumpf Grognon (Schtroumpf Grognon) 19 dk.
    ford ile ge'nin ortak calismasi muazzam bir olay. zaten halihazirda biyomedikal alaninda en cok amerika'nin borusu otuyordu. simdi bir nevi govde gosterisi oldu.



    beni tek endiselendiren temmuz'da bile teslimat yapmayi hedeflemeleri. temmuzda 50 bin cihaz demek, o ay ayni anda buna ihtiyac duyan 50 bin hasta demek -ki alaninda dunyanin en koklu sirketlerinin bunun hesaplamasini yapmadan uretim hedefi belirlemeleri imkansiz-.



    veriler korkutucu.







    buna ek bizde de ford ve tofas virus icin ekipman uretimine basladi. solunum cihazi icinse arcelik uretim bandini ustleniyor.



    dilerim tum avrupaya beyaz esya ihracati yapabilme kapasitesine olan firmamiz uretimde eksik kalmaz.
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    WB 22 dk.
    Bizim de yabanciya el acmamak icin yerli gelistirdigimiz cihazi bir an once uretime sokmamiz gerekiyor..
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