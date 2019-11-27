Samsung ultrasonik parmak izi tarayıcısından vazgeçiyor

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Samsung bir süre önce, akıllı telefonlarındaki Qualcomm üretimi ultrasonik parmak izi tarayıcılarıyla ilgili hoş olmayan bir sorun yaşamıştı. Galaxy S10'un ekranına Samsung onaylı olmayan bir ekran koruyucu film takıldığında, cihazın kilidi herhangi birinin parmak iziyle açılabiliyordu.

Ayrıca Bkz. "Galaxy S10'un parmak izi tarayıcısı, ekran koruyucu filmle çalışmayabilir"

Samsung, sorunu çözen bir güncelleme yayınlasa da bu durum şirketin ultrasonik sensörlere bakış açısını değiştirdi. Analistler, Samsung'un yeni akıllı telefonlarında bu çözümü kullanmayabileceğini söylüyor. Aynı zamanda diğer akıllı telefon üreticilerinin de benzer yönde bir karar alabileceği belirtiliyor.

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Optik sensör daha güvenli

Geleneksel optik sensörlere sahip yeni amiral gemisi telefonların birçoğu zaten bu tarayıcıların ultrasonik sensörlerden daha hızlı olabileceğini kanıtladı. Dolayısı ile şu an için cihaz üreticilerinin ultrasonik teknolojiye geçmelerini gerektirecek özel bir durum yok. Hele ki güvenlik açısından büyük risk taşıdığı ortadayken.

https://www.koreatimes.co.kr/www/tech/2019/11/133_279279.html