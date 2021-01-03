Brave tarayıcısı Apple M1 ile uyumlu

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Gizlilik odaklı özellikleri ve varsayılan olarak gelen reklam engelleyicisiyle milyonlarca kullanıcıya ulaşan Brave tarayıcısı; şimdi Apple M1 optimizasyonu ile Mac kullanıcılarına hoş bir sürpriz yapıyor.

Brave tarayıcısı Apple M1 uyumlu

Mobil, Windows, Mac ve Linux sürümleriyle uzun süredir faaliyet gösteren Brave tarayıcısı aylık olarak 20 milyon, günlük olarak da 7 milyon aktif kullanıcıya ulaşmayı başardı. Gizlilik odaklı olan tarayıcı ayrıca varsayılan olarak bir reklam ve izleme engelleyicisi ile geliyor. Basic Attention Token kripto parası ile ortaklık kuran tarayıcıda belirli dönemlerde BAT kazanarak bunları içerik üreticilerine dağıtmak mümkün.

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Chromium tabanlı olaran tarayıcı son sürümü ile Apple M1 yonga setine de destek sunmaya başladı. ARM mimarisine destek ile birlikte tarayıcının daha hızlı ve daha enerji tasarruflu olarak çalıştığı ifade ediliyor.

ARM mimarisine uyumluluk haricinde yeni sürümde IMDB ve HBO Max platformlarında video oynatırkan yaşanan takılma sorunlarının da giderildiği ifade ediliyor. Brave tarayıcısına aşağıdan erişebilirsiniz.

Brave tarayıcısı

https://www.engadget.com/apple-silicon-brave-browser-132047721.html

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