Brave tarayıcısı Apple M1 ile uyumlu

Gizlilik odaklı özellikleri ve varsayılan olarak gelen reklam engelleyicisiyle milyonlarca kullanıcıya ulaşan Brave tarayıcısı; şimdi Apple M1 optimizasyonu ile Mac kullanıcılarına hoş bir sürpriz yapıyor.
Brave tarayıcısı Apple M1 uyumlu
Mobil, Windows, Mac ve Linux sürümleriyle uzun süredir faaliyet gösteren Brave tarayıcısı aylık olarak 20 milyon, günlük olarak da 7 milyon aktif kullanıcıya ulaşmayı başardı. Gizlilik odaklı olan tarayıcı ayrıca varsayılan olarak bir reklam ve izleme engelleyicisi ile geliyor. Basic Attention Token kripto parası ile ortaklık kuran tarayıcıda belirli dönemlerde BAT kazanarak bunları içerik üreticilerine dağıtmak mümkün.İlginizi Çekebilir Brave tarayıcısı Wayback Machine ile iş birliği yapıyor
Ayrıca Bkz. "Steam'de 2020'nin en çok satan oyunları açıklandı"
Chromium tabanlı olaran tarayıcı son sürümü ile Apple M1 yonga setine de destek sunmaya başladı. ARM mimarisine destek ile birlikte tarayıcının daha hızlı ve daha enerji tasarruflu olarak çalıştığı ifade ediliyor.
ARM mimarisine uyumluluk haricinde yeni sürümde IMDB ve HBO Max platformlarında video oynatırkan yaşanan takılma sorunlarının da giderildiği ifade ediliyor. Brave tarayıcısına aşağıdan erişebilirsiniz.
https://www.engadget.com/apple-silicon-brave-browser-132047721.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Doğada şarj sorununu çözen cihaz
85+98+9
buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.
PC de aslında Opera yine en iyisi ama bazen Firefox eklentileri ile işim oluyor.