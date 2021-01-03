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    Tarayıcılar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Brave tarayıcısı Apple M1 ile uyumlu

    Masa üstü ve mobil dünyanın başarılı tarayıcılarından olan Brave; yeni güncellemesiyle artık Apple M1 yonga seti üzerinde çok daha verimli bir şekilde çalışabilecek.
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    Tarayıcılar
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Brave tarayıcısı Apple M1 ile uyumlu
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    Gizlilik odaklı özellikleri ve varsayılan olarak gelen reklam engelleyicisiyle milyonlarca kullanıcıya ulaşan Brave tarayıcısı; şimdi Apple M1 optimizasyonu ile Mac kullanıcılarına hoş bir sürpriz yapıyor.

    Brave tarayıcısı Apple M1 uyumlu

    Mobil, Windows, Mac ve Linux sürümleriyle uzun süredir faaliyet gösteren Brave tarayıcısı aylık olarak 20 milyon, günlük olarak da 7 milyon aktif kullanıcıya ulaşmayı başardı. Gizlilik odaklı olan tarayıcı ayrıca varsayılan olarak bir reklam ve izleme engelleyicisi ile geliyor. Basic Attention Token kripto parası ile ortaklık kuran tarayıcıda belirli dönemlerde BAT kazanarak bunları içerik üreticilerine dağıtmak mümkün.  

    İlginizi Çekebilir Avatar Brave tarayıcısı Wayback Machine ile iş birliği yapıyor

    Ayrıca Bkz. "Steam'de 2020'nin en çok satan oyunları açıklandı"

    Chromium tabanlı olaran tarayıcı son sürümü ile Apple M1 yonga setine de destek sunmaya başladı. ARM mimarisine destek ile birlikte tarayıcının daha hızlı ve daha enerji tasarruflu olarak çalıştığı ifade ediliyor.

    ARM mimarisine uyumluluk haricinde yeni sürümde IMDB ve HBO Max platformlarında video oynatırkan yaşanan takılma sorunlarının da giderildiği ifade ediliyor. Brave tarayıcısına aşağıdan erişebilirsiniz.

    Brave tarayıcısı



    https://www.engadget.com/apple-silicon-brave-browser-132047721.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Doğada şarj sorununu çözen cihaz

    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    18 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    20 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    aydinsukru (Aydın ) 6 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Safari varken attan inip esege binmek derler buna
    Yanıtla +9
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    .PanxeR. (tayfun ilme) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Mobil de Opera Beta PC de Firefox favorim , vivaldi brave vb. Bir türlü aradığımı bulamadım.



    PC de aslında Opera yine en iyisi ama bazen Firefox eklentileri ile işim oluyor.
    Mobil de Opera Beta PC de Firefox favorim , vivaldi brave vb. Bir türlü aradığımı bulamadım. PC de aslında Opera yine en iyisi ama bazen Firefo...
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    khrmndgn (Kahraman Doğan) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Apple dedin mi safari, apple yoksa firefox windows varsa firefox + edge
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    Xtrud (Harun Yahya) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Belki ilerde Photıshop falanda düzgün çalışır M1 ile
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    gun (Gün Oksay) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu emulatör ile olan bir şey doğal hale dönünce ne kadar kazanç oluyor testini gören oldu mu hiç ?
    1 Yanıt Yanıtla
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    crazywinner3 6 gün ( Mesaj Silindi ) gun
    Çoğu uygulamada performans artışı %20-30 arası. Ama bazılarında %80'e kadar artabiliyor. Hatta gcc_r'de %100'e yakın bir performans artışı oluyor

    https://www.anandtech.com/show/16252/mac-mini-apple-m1-tested/6
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    aydinsukru (Aydın ) 6 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Safari varken attan inip esege binmek derler buna
    Yanıtla +9
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    joven 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    İlk kez duydum
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    .PanxeR. (tayfun ilme) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Mobil de Opera Beta PC de Firefox favorim , vivaldi brave vb. Bir türlü aradığımı bulamadım.



    PC de aslında Opera yine en iyisi ama bazen Firefox eklentileri ile işim oluyor.
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