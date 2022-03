Breath of the Wild’ın devam oyunu 2023’e ertelendi

Tam Boyutta Gör

Nintendo Switch’in çıkış oyunu olan ve gelmiş geçmiş en iyi oyunlardan biri kabul edilen The Legend of Zelda: Breath of the Wild’ın devam oyunu 2023 yılının baharına ertelendi. 2019 yılında duyurusu yapılan Breath of the Wild’ın devam oyunu, E3 2021’de yer almıştı ve 2022 yılında çıkış yapacaktı. Ancak oyun ertelendi.

Çok daha büyük bir açık dünya

Eiji Auonoma, yeni bir video ile Breath of the Wild’ın devam oyunun 2023 yılına ertelendiğini açıkladı. Eiji, 2022’de oyunu bekleyenlerden özür diledi. Ancak oyunun öncekinden ayrı olarak gökyüzünde de geçeceğini açıklayan Eiji, çok daha büyük bir açık dünya için ve yeni oynanış elementleri için oyunu ertelemek durumunda kaldıklarını belirtti. Video, oyundan yeni görüntüler de barındırıyor.

Nintendo Switch için çıkış yapacak olan Breath of the Wild’ın devam oyunu, 2019’da duyurulmuştu. Oyunun ismi ise hala belli değil. Anlaşılan Nintendo, oyunun isminin bile fazla ilgi içereceğini düşünüyor. Bakalım yeni The Legend of Zelda oyunu, Breath of the Wild’ın büyük başarısını yaklayabilecek mi.

