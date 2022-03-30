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    Breath of the Wild’ın devam oyunu 2023’e ertelendi

    Popüler Nintendo Switch oyunu The Legend of Zelda: Breath of the Wild’ın devam oyunu, 2023’ün baharına ertelendi. Oyun normalde 2022 yılı içerisinde çıkış yapacaktı.
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    Breath of the Wild 2 ertelendi
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    Nintendo Switch’in çıkış oyunu olan ve gelmiş geçmiş en iyi oyunlardan biri kabul edilen The Legend of Zelda: Breath of the Wild’ın devam oyunu 2023 yılının baharına ertelendi. 2019 yılında duyurusu yapılan Breath of the Wild’ın devam oyunu, E3 2021’de yer almıştı ve 2022 yılında çıkış yapacaktı. Ancak oyun ertelendi.

    Çok daha büyük bir açık dünya

    Eiji Auonoma, yeni bir video ile Breath of the Wild’ın devam oyunun 2023 yılına ertelendiğini açıkladı. Eiji, 2022’de oyunu bekleyenlerden özür diledi. Ancak oyunun öncekinden ayrı olarak gökyüzünde de geçeceğini açıklayan Eiji, çok daha büyük bir açık dünya için ve yeni oynanış elementleri için oyunu ertelemek durumunda kaldıklarını belirtti. Video, oyundan yeni görüntüler de barındırıyor.

    Nintendo Switch için çıkış yapacak olan Breath of the Wild’ın devam oyunu, 2019’da duyurulmuştu. Oyunun ismi ise hala belli değil. Anlaşılan Nintendo, oyunun isminin bile fazla ilgi içereceğini düşünüyor. Bakalım yeni The Legend of Zelda oyunu, Breath of the Wild’ın büyük başarısını yaklayabilecek mi.

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    -40 derecede test edildi: TOGG C-SUV

    Bloodin 1 gün önce

    Ne kadar da aklı selim (!) insanlarımız var, yok Ankara'da test edilsinmiş, yok hangi ülkede test edilmişmiş. Arkadaşlar bu çocuk oyuncağı değil, Avrupa'da satışa çıkacak olan araçların Avrupa'nın en soğuk yerlerine dayanıklı olması gerekiyor. Bu da İsveç, Norveç gibi ülkelerde test edilmesini gerektiriyor. Türkiye Avrupa Gümrük Birliği yasasına tabi olduğu için Avrupa'da satılamayacak olan aracı Türkiye'de de satamazsınız.

    venomboy_85 2 gün önce

    Ş
    şapkaa 4 gün önce

    her şeyleri şov.. antarktikada mıyız ? ankarada test edilse yetmez miydi

    sickbrain 6 gün önce

    Hangi ülkede test edilmiş.Ülkemizin doğu bölgesinde mi o taraflar -40 oluyor mu bilmiyorum. Yoksa daha soğuk bir ülkeye mi götürdüler.

    0
    0tt0m@n 6 gün önce

    ak partiye uye olan herkese bir tane hediye edilecekmis :)

    TheNewAtilla 6 gün önce

    "yerli uçağımız göklerde"

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