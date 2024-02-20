True Detective'in 4. sezonu, ilk sezonu bile geride bıraktı

Her ne kadar sevenleri olsa da genel izlenimleri ilk sezonun çok altında kalan iki sezonla momentum kaybeden True Detective, 4. sezon ile birlikte tam anlamıyla toparlandı. Çünkü ba hafta sona eren 4. sezon, izlenme rakamlarıyla ilk sezonu bile geride bıraktı.
True Detective: Night Country, İzlenme Rakamlarıyla 3. Sezona Fark Attı
True Detective: Night Country'nin 18 Şubat'ta ekrana gelen son bölümü, yayınlandığı sırada 3.2 milyon izleyiciye ulaşarak bu sezonun en çok izlenen bölümü oldu. Bu rakam, 4. sezon finalinin, bir önceki sezonunun final bölümünden %55 daha fazla izleyici çektiği anlamına geliyor.
Night Country, bölüm başı ortalama 12.7 milyon izleyici çekti ki bu da True Detective'in kendi zirvesini yaşaması sağladı. Çünkü büyük beğeni toplayan ilk sezon bile bu rakamlara ulaşamamıştı. Elbette o dönemde HBO dizileri eşzamanlı olarak MAX platformunda yayınlanmıyordu ama yine de bu durum dördüncü sezonun başarısından bir şey eksiltmiyor. Zira Night Country'nin, neredeyse her gün yeni bir dizinin başladığı bir dönemde, hayal kırıklığı yaratmış iki sezonun üstüne geldiğini de göz önünde bulundurmak gerekiyor.
Issa López öncülüğünde hazırlanan dördüncü sezonda, Jodie Foster'ın hayat verdiği polis dedektifi Liz Danvers, genç ortağı Evangeline Navarro ile birlikte, sekiz kişinin Alaska'da gizemli bir şekilde ortadan kaybolmasını araştırıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.