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    Anlık Bildirim

    True Detective'in 4. sezonu, ilk sezonu bile geride bıraktı

    True Detective'in bu hafta sona eren 4. sezonu, aldığı olumlu yorumların da etkisiyle geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Bu da 4. sezonun çok sevilen ilk sezonu bile geride bırakmasını sağladı.
    True Detective 4. sezonuyla zirve yaptı Tam Boyutta Gör
    Özellikle 2014 yılında ekrana gelen ilk sezonuyla büyük ses getiren HBO dizisi True Detective, geçtiğimiz ay 4. sezonuyla ekranlara döndü. Her sezonunda farklı karakterlerle yepyeni hikâyeler anlatan bir antoloji dizisi olan True Detective, Night Country alt başlıklı dördüncü sezonuyla da yeni bir hikâye başlattı. İzleyicileri Alaska'nın dondurucu topraklarına götüren bu yeni hikâye, hem eleştirmenler hem de izleyiciler tarafından beğeniyle karşılandı. Bu da izlenme rakamlarına yansıdı.

    Her ne kadar sevenleri olsa da genel izlenimleri ilk sezonun çok altında kalan iki sezonla momentum kaybeden True Detective, 4. sezon ile birlikte tam anlamıyla toparlandı. Çünkü ba hafta sona eren 4. sezon, izlenme rakamlarıyla ilk sezonu bile geride bıraktı.

    True Detective: Night Country, İzlenme Rakamlarıyla 3. Sezona Fark Attı

    True Detective: Night Country'nin 18 Şubat'ta ekrana gelen son bölümü, yayınlandığı sırada 3.2 milyon izleyiciye ulaşarak bu sezonun en çok izlenen bölümü oldu. Bu rakam, 4. sezon finalinin, bir önceki sezonunun final bölümünden %55 daha fazla izleyici çektiği anlamına geliyor.

    Night Country, bölüm başı ortalama 12.7 milyon izleyici çekti ki bu da True Detective'in kendi zirvesini yaşaması sağladı. Çünkü büyük beğeni toplayan ilk sezon bile bu rakamlara ulaşamamıştı. Elbette o dönemde HBO dizileri eşzamanlı olarak MAX platformunda yayınlanmıyordu ama yine de bu durum dördüncü sezonun başarısından bir şey eksiltmiyor. Zira Night Country'nin, neredeyse her gün yeni bir dizinin başladığı bir dönemde, hayal kırıklığı yaratmış iki sezonun üstüne geldiğini de göz önünde bulundurmak gerekiyor.

    Issa López öncülüğünde hazırlanan dördüncü sezonda, Jodie Foster'ın hayat verdiği polis dedektifi Liz Danvers, genç ortağı Evangeline Navarro ile birlikte, sekiz kişinin Alaska'da gizemli bir şekilde ortadan kaybolmasını araştırıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 1 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 4 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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