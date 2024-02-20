True Detective'in 4. sezonu, ilk sezonu bile geride bıraktı

Tam Boyutta Gör Özellikle 2014 yılında ekrana gelen ilk sezonuyla büyük ses getiren HBO dizisi True Detective, geçtiğimiz ay 4. sezonuyla ekranlara döndü. Her sezonunda farklı karakterlerle yepyeni hikâyeler anlatan bir antoloji dizisi olan True Detective, Night Country alt başlıklı dördüncü sezonuyla da yeni bir hikâye başlattı. İzleyicileri Alaska'nın dondurucu topraklarına götüren bu yeni hikâye, hem eleştirmenler hem de izleyiciler tarafından beğeniyle karşılandı. Bu da izlenme rakamlarına yansıdı.

Her ne kadar sevenleri olsa da genel izlenimleri ilk sezonun çok altında kalan iki sezonla momentum kaybeden True Detective, 4. sezon ile birlikte tam anlamıyla toparlandı. Çünkü ba hafta sona eren 4. sezon, izlenme rakamlarıyla ilk sezonu bile geride bıraktı.

True Detective: Night Country, İzlenme Rakamlarıyla 3. Sezona Fark Attı

True Detective: Night Country'nin 18 Şubat'ta ekrana gelen son bölümü, yayınlandığı sırada 3.2 milyon izleyiciye ulaşarak bu sezonun en çok izlenen bölümü oldu. Bu rakam, 4. sezon finalinin, bir önceki sezonunun final bölümünden %55 daha fazla izleyici çektiği anlamına geliyor.

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Night Country, bölüm başı ortalama 12.7 milyon izleyici çekti ki bu da True Detective'in kendi zirvesini yaşaması sağladı. Çünkü büyük beğeni toplayan ilk sezon bile bu rakamlara ulaşamamıştı. Elbette o dönemde HBO dizileri eşzamanlı olarak MAX platformunda yayınlanmıyordu ama yine de bu durum dördüncü sezonun başarısından bir şey eksiltmiyor. Zira Night Country'nin, neredeyse her gün yeni bir dizinin başladığı bir dönemde, hayal kırıklığı yaratmış iki sezonun üstüne geldiğini de göz önünde bulundurmak gerekiyor.

Issa López öncülüğünde hazırlanan dördüncü sezonda, Jodie Foster'ın hayat verdiği polis dedektifi Liz Danvers, genç ortağı Evangeline Navarro ile birlikte, sekiz kişinin Alaska'da gizemli bir şekilde ortadan kaybolmasını araştırıyor.

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