Türkiye'de satılan elektrikli otomobiller ve güncel fiyatları - Mayıs 2022

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Türkiye'de elektrikli otomobil seçenekleri artıyor. Ancak pazardaki modellerin pek çoğu lüks sınıfa yönelik ve fiyatları oldukça pahalı. Peki Türkiye'de satılan elektrikli otomobillerin fiyatları son birkaç ayda ne kadar değişti gelin hep birlikte göz atalım.

Renault ZOE

Zen 80 kW Z.E. 50 versiyonuyla uzun süredir Türkiye pazarında yer alan Renault ZOE'nin güncel satış fiyatı 662.900 TL olarak karşımıza çıkıyor. Kompakt elektriklinin mart ayındaki fiyatı 586.000 TL idi. Yani iki ayda 80 bin TL'ye yakın zamlanmış. 80 kW (108 hp) elektrik motoruna sahip olan Renault ZOE, 52 kWsa kapasiteli batarya paketiyle WLTP'ye göre 395 km'ye kadar menzil vadediyor.

Mayıs 2022 Renault ZOE fiyatı Versiyon 2022 Mart 2022 Mayıs Zen 80 kW Z.E. 50 586.000 TL 662.900 TL

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MG ZS EV

MG ZS EV'nin Luxury versiyonu mayıs ayının başında 759.000 TL fiyat etiketiyle karşımıza çıkıyordu. Güncel olarak baktığımızda ZS EV'nin fiyat listesinde yer almadığını görüyoruz çünkü son çeyrekte makyajlı versiyonu gelecek. Yenilenen MG ZS EV, Türkiye'ye 70 kWsa kapasiteli batarya ile gelecek ve WLTP'ye göre 440 km'ye kadar sürüş menzili sunacak.

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Hyundai Kona Elektrik

Elektrikli Hyundai Kona, pazardaki varlığını 100 kW Progressive versiyonuyla sürdürüyor. Fiyatı 1 milyon TL'nin üzerinde olan 150 kW'lık versiyon ise satışta değil. Güncel fiyat listesine baktığımızda Kona Elektrik'in 786.300 TL fiyat etiketine sahip olduğunu görüyoruz. Aynı versiyon iki ay önce 2021 model yılı olarak 726.500 TL'den satılıyordu.

Mayıs 2022 Hyundai Kona Elektrik fiyat Versiyon 2022 Mart 2022 Mayıs 100 kW Progressive 726.500 TL (2021) 786.300 TL (2022)

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Jaguar I-Pace

Türkiye'ye ilk gelen elektrikli modellerden biri olan Jaguar I-Pace, SE ve HSE isimli donanım seviyeleriyle satışa sunulmaya devam ediyor. Güncel fiyat listesinde 2022 model Jaguar I-Pace'in SE versiyonuyla birlikte 2.318.572 TL'den başladığını görüyoruz. HSE donanım seviyesinde ise fiyat 2.546.708 TL seviyesinde. I-Pace, WLTP'ye göre 470 km'ye kadar menzil vadediyor.

Mayıs 2022 Jaguar I-Pace fiyat listesi Versiyon 2022 Mart 2022 Mayıs SE 2.020.645 TL 2.318.572 TL HSE 2.219.329 TL 2.546.708 TL

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BMW i4, iX3 ve İX

Alman otomotiv devi BMW, son dönemde elektrikli otomobil seçeneklerini artıran markalardan. Şirket geçtiğimiz haftalarda yeni BMW i4'ü 340 ve 544 beygirlik iki farklı versiyonla Türkiye'de satışa sundu. Bunun yanında iX3 ve iX isimli elektrikli SUV modeller de BMW'nin elektrikli seçenekleri arasında. Lüks sınıfa hitap eden modellerin hepsi 2 milyon TL'nin üzerinde.

Mayıs 2022 BMW i4, iX3 ve iX fiyat listesi Model 2022 Mart 2022 Mayıs BMW i4 eDrive40 - M Sport - 2.055.400 TL BMW i4 M50 - 2.673.600 TL BMW iX3 Impressive 1.945.000 TL 2.216.500 TL BMW iX xDrive40 First Edition Essence 2.636.500 TL 2.972.200 TL BMW iX xDrive40 First Edition Sport 2.654.900 TL 2.993.000 TL

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Mercedes-Benz EQA, EQB, EQC, EQE ve EQS

Mercedes, ülkemizde elektrikli ürün gamı en fazla olan markalardan biri. Giriş seviyesindeki EQA'dan amiral gemisi EQS'e kadar pek çok model var ve ilerleyen süreçte EQS SUV da bunlara katılacak. Fiyatlar EQA ile 1.533.000 TL seviyesinden başlıyor. Aynı modelin satış fiyatı iki ay önce 1.446.500 TL idi.

Mayıs 2022 Mercedes EQA, EQB, EQC, EQE, EQS fiyat listesi Model 2022 Mart 2022 Mayıs EQA 350 4Matic AMG+ 1.446.500 TL 1.533.000 TL EQB 350 4Matic AMG+ - 1.560.500 TL EQC 300 4Matic Electric Art 1.876.000 TL 2.005.000 TL EQE 350+ AMG - 2.379.500 TL EQS 350 AMG - 3.282.500 TL EQS 580 4Matic Heritage Edition 4.207.500 TL 4.459.500 TL EQS AMG 53 4Matic+ Performance 4.650.000 TL 4.928.500 TL

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Skywell ET5

Ulu Motor distribütörlüğünde satılan elektrikli D-SUV modeli Skywell ET5, WLTP'ye göre 350 km menzil vadeden giriş seviye Comfort versiyonu ile 943.000 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor. Aynı versiyon iki ay önce 2021 model olarak 840.000 TL'den satılıyordu. Premium Plus olarak adlandırılan en üst versiyonun güncel fiyatı ise 1.396.000 TL olarak karşımıza çıkıyor. Bu versiyon 460 km menzil vadediyor.

Mayıs 2022 Skywell ET5 fiyat listesi Versiyon 2022 Mart 2022 Mayıs Comfort 840.000 TL (2021) 943.000 TL Comfort Plus - 1.191.000 TL Premium 1.190.000 TL (2021) 1.348.000 TL Premium Plus 1.218.000 TL (2021) 1.396.000 TL

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Seres 3

Türkiye'de satılan bir başka Çinli model de Seres 3. Elektrikli SUV'da 161 beygir güç ve 310 Nm tork sunan bir elektrik motoru bulunuyor. Seres 3'ün 2022 model yılı olarak mayıs ayındaki güncel fiyatı 890.000 TL olarak açıklandı. Mart ayında bu fiyat 770.000 TL seviyesindeydi.

Mini Cooper SE

Mini Cooper SE, Türkiye'de Inspired ve Resolute Edition olmak üzere iki farklı donanım seviyesiyle tercih edilebiliyor. 184 beygir güç üreten elektromotora sahip Cooper SE, WLTP'ye göre 234 km sürüş menzili vadediyor. 32,6 kWa'lik batarya, 11 kW AC şarj ile 2,5 saatte %80 doluma ulaşırken, 50 kW DC hızlı şarj ile bu sür 35 dakika civarına iniyor.

Mayıs 2022 Mini Cooper SE fiyat listesi Versiyon 2022 Mayıs Inspired 1.123.381 TL Resolute Edition 1.126.968 TL

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Volvo XC40 Recharge

Önden çekişli Pro P6 FWD versiyonuyla satışta olan elektrikli Volvo XC40 Recharge'ın güncel fiyatı 1.354.647 TL. 231 beygir güç ve 330 Nm tork sunan modelin WLTP'ye göre vadettiği sürüş menzili 418 kilometre.

Mayıs 2022 Volvo XC40 Recharge fiyat listesi Versiyon 2022 Mayıs XC40 Recharge Pro P6 FWD 1.354.647 TL

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Porsche Taycan

Elektrikli otomobil pazarının en sportif üyelerinden olan Porsche Taycan'ın fiyatı 2022 model yılı olarak 4 milyon TL'den başlıyor. Taycan 4S ise 4,5 milyon TL civarında bir fiyat etiketine sahip.

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