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    Ağ Ürünleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Broadcom kablosuz Nesnelerin İnterneti bölümünü sattı

    Beklentilerin altında kalan bölümleri elde çıkararak nakit akışı sağlamayı amaçlayan Broadcom; Nesnelerin İnterneti cihazlarına kablosuz yonga geliştiren bölümü sattı.
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    Ağ Ürünleri
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    Haber Editörü
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    Broadcom kablosuz Nesnelerin İnterneti bölümünü sattı
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    Geçtiğimiz yıllarda yılan hikayesine dönen Qualcomm satın alım hamlesi ile hatırladığımız Broadcom; karlılık konusunda beklentilerin altında kalan bölümlerini satmaya devam ediyor. Sıra Nesnelerin İnterneti bölümünde.

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    Synaptics devrede

    Broadcom’un Nesnelerin İnterneti cihazlarına yönelik olarak geliştirdiği WiFi, Bluetooth ve GPS/GNSS yongalarından sorumlu bölüm Synaptics tarafından satın alınıyor. Broadcom; 250 milyon dolar peşin olarak istiyor.

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    Synaptics markası tüketici Nesnelerin İnterneti pazarında pozisyonunu güçlendirmenin yollarını arıyordu. Broadcom’un kablosuz Nesnelerin İnterneti tasarımlarının yanı sıra sonraki yıllar için hazırlanmış projeler de satışa dahil edildi.

    Wi-Fi 6 ve 6E, Bluetooth 5.2, GPS L5 gibi en yeni teknolojilere erişim imkanı elde eden Synaptics, bu sayede yıllık olarak 65 milyon dolar civarında daha ek satışlar yapabileceğini düşünüyor. Synaptics satın alımı yıl sonuna doğru kapatmış olacak.



    https://www.techpowerup.com/269559/synaptics-to-acquire-rights-to-broadcoms-wireless-iot-connectivity-business Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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