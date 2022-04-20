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    MetaMask kullanıcıları dikkat: iCloud verileri çalınıyor

    MetaMask kripto cüzdan şifrelerinizi bir bulut platformunda saklıyorsanız dikkat edin. Saldırganlar çok gerçekçi oltalama yöntemleri ile şifrelerinizi çalabiliyor. 
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    MetaMask
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    Kripto para dünyasında yatırımcı sayısı arttıkça siber saldırganlar da doğrudan bu alana yöneldi. Sahte projelerden kripto para platformlarına sızmaya ve gizli ifadeleri çalmaya kadar sayısız yöntem uygulanıyor. Sonucunda ise milyarlarca dolar çalınıyor. 

    MetaMask kullanıcılarına saldırı

    Son gelişen saldırı olayı MetaMask kullanıcılarına yönelik oldu. MetaMask uygulamasını iCloud üzerinde yedekleyen kullanıcıların ekstra dikkat etmesi gerekiyor zira 12 kelimelik gizli ifade de yedekler arasında yer alıyor. 

    Saldırganlar Apple şifresini ele geçirecek olta mesajlar göndererek kullanıcıları yanıltıyor ve sahte Apple müşteri hizmetleri aramaları ile şifreyi sıfırlaması sağlanıyor. Sonrasında ise yedek dosyalara erişerek MetaMask ifadelerini arıyor. Bu yöntemle sadece tek bir kullanıcının 655 bin dolarlık varlığının MetaMask cüzdanından çalındığı belirtilmiş. Farklı kullanıcılar da oltalama saldırılarından şikâyetçi. 

    MetaMask kullanıcılarının kesinlikle iCloud şifresini güçlü kombinasyonlardan seçmelerini ve gizli ifadelerini herhangi bir platforma yedeklememeleri isteniyor. Ayrıca iCloud üzerinde Yedekler menüsüne giderek MetaMask uygulamasının yedeklemesini devre dışı bırakmaları tavsiye ediliyor. 
     

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    D
    Doç. Dr. Sinan Sağıroğlu 4 gün önce

    1.3 Multijet ya da 1.5 DCI takarlar.

    A
    ahmet1905_47 5 gün önce

    ulan herşeyi de göstermeyin bi rşey de gizli kalsın.

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    orcnd 6 gün önce

    şarkı yaparlarsa kdv almayın. güzel reklam oluyor :D

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    alfa-x 6 gün önce

    mühendislerimize bu imkanları sağlayıp onların yolunu açanlara ve bu yolda gece gündüz bizler için çalışanlara sonsuz teşekkürler

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