MetaMask kullanıcıları dikkat: iCloud verileri çalınıyor

Kripto para dünyasında yatırımcı sayısı arttıkça siber saldırganlar da doğrudan bu alana yöneldi. Sahte projelerden kripto para platformlarına sızmaya ve gizli ifadeleri çalmaya kadar sayısız yöntem uygulanıyor. Sonucunda ise milyarlarca dolar çalınıyor.
MetaMask kullanıcılarına saldırı
Son gelişen saldırı olayı MetaMask kullanıcılarına yönelik oldu. MetaMask uygulamasını iCloud üzerinde yedekleyen kullanıcıların ekstra dikkat etmesi gerekiyor zira 12 kelimelik gizli ifade de yedekler arasında yer alıyor.
Saldırganlar Apple şifresini ele geçirecek olta mesajlar göndererek kullanıcıları yanıltıyor ve sahte Apple müşteri hizmetleri aramaları ile şifreyi sıfırlaması sağlanıyor. Sonrasında ise yedek dosyalara erişerek MetaMask ifadelerini arıyor. Bu yöntemle sadece tek bir kullanıcının 655 bin dolarlık varlığının MetaMask cüzdanından çalındığı belirtilmiş. Farklı kullanıcılar da oltalama saldırılarından şikâyetçi.
MetaMask kullanıcılarının kesinlikle iCloud şifresini güçlü kombinasyonlardan seçmelerini ve gizli ifadelerini herhangi bir platforma yedeklememeleri isteniyor. Ayrıca iCloud üzerinde Yedekler menüsüne giderek MetaMask uygulamasının yedeklemesini devre dışı bırakmaları tavsiye ediliyor.
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
1.3 Multijet ya da 1.5 DCI takarlar.
ulan herşeyi de göstermeyin bi rşey de gizli kalsın.
şarkı yaparlarsa kdv almayın. güzel reklam oluyor :D
mühendislerimize bu imkanları sağlayıp onların yolunu açanlara ve bu yolda gece gündüz bizler için çalışanlara sonsuz teşekkürler