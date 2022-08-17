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    BTK bir Wi-Fi router modelinin satışını yasakladı

    BTK, Mikrotik markasının SXTsq Lite5 modelinin güvensiz olduğunu tespit etti. Bu routerın satışının yasaklanmasına ve piyasadan toplatılmasına karar verdi.      
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    BTK bir Wi-Fi router hakkında toplatma kararı aldı
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    Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), bir Wi-Fi Router hakkında toplatma kararı alındı. Access point olarak kullanılabilen Mikrotik SXTsq Lite5 router modelinin “güvensiz” olduğu tespit edildi.

    Satışı yasaklandı

    BTK, Türkiye’deki haberleşme cihazlarının güvenliğini sağlamak için çeşitli denetimler yapıyor. Yapılan denetimler sonucunda Mikrotik SXTsq Lite5 modelinin güvensiz olduğu tespit edildi. Bu ürünün satışı yasaklandı ve piyasada bulunan ürünlerin toplatılmasına karar verildi.

    Ürünün hangi konuda güvensiz olduğu hakkında herhangi bir detay paylaşılmadı. Bu ürünü kullanıyorsanız bir an önce kullanmayı bırakmakta fayda var.

    Mikrotik için ilk değil

    Bu karar Letonya merkezli Mikrotik markası için ilk değil. Daha önce de farklı modellerinin güvensiz olduğu tespit edildi.

    BTK, önceki yıllarda şu modellerin güvensiz olduğu için toplatılmasına karar vermişti:

    Mikrotik RBDisc-5nD (DISC LITE5), Mikrotik RBSXTG-5HPnD SAr2 (SXT SA5), Mikrotik RBSXT-2nDr2 Lite2 (SXT Lite2)

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