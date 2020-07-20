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    BTK'dan 5G raporu

    vatandaşlar TBMM Dilekçe Komisyonu’na 5G teknolojisine ilişkin sorular yöneltti. BTK, komisyonun talebi üzerine 5G hakkında rapor hazırladı.
    5 sa.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    BTK'dan 5G raporu
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    Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), TBMM Dilekçe Komisyonuna iletilen 5G hakkındaki sorularla ilgili rapor hazırladı. Raporda hem internet tüketiminin artmasına hem de otonom araçlar ve akıllı şehirler gibi yeni teknolojilerin yaygınlaşmasına vurgu yapılarak 5G’nin ihtiyaç olduğuna vurgu yapıldı.

    Raporda, “Eğlence ve internet uygulamalarına olan talep ve teknolojinin hızlı gelişimi halihazırda kullanılan şebeke altyapısını yetersiz bırakmaktadır” denildi. Raporda, güvenilir ultra düşük gecikmelere gereksinim duyulduğu vurgulanarak, 5G sistem kapasitesiyle ciddi başarı sağlanacağı kaydedildi.

    BTK tarafından hazırlanan raporda özetle şu ifadeler yer alıyor:

    5G’nin avantajı:

    5G teknoloji; çok yüksek hızlı veri transferi, çok düşük gecikmeli iletişim ve ultra yoğun makineler arası haberleşme olmak üzere üç temel özelliğe sahip olmak üzere geliştirme çalışmaları devam etmektedir. 5G’nin drone’lar, nesnelerin interneti ve sanal gerçeklik gibi teknolojiler için kablosuz veri iletim altyapısını güçlendireceği değerlendirilmektedir.

    Mobil veri trafiği 138 kat arttı:

    2011 ile 2019 yılı arasında mobil veri trafiği 138.7 katına çıkmıştır. Gelecek 5 yılda önemli artışın meydana gelmesi tahmin edilmektedir. Yüksek veri kullanımını sağlayan cihazların gelişimi, yeni teknolojilerin kullanıcıları tatmin eden yüksek veri hızları, mobil uygulamaların kullanıcıları veri tüketimine teşvik etmesi, mobil veri trafiği hacmini artırmaktadır.

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    Otonom araçlarda 5G:

    5G’nin, yüksek veri hızı, düşük gecikme süreleri, daha fazla veri kapasitesi, enerji ve maliyet verimliliği unsurları ile dikey endüstrilerde ciddi değişimlerin yaşanmasına olanak sağlaması beklenmektedir. Özel cerrahi işlemlerden, otonom araçlara kadar 5G, bu sektörlerin tümünde birkaç adım daha ilerlemeyi vadetmektedir.

    BTK'dan 5G raporu
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    Devlerin güç mücadelesi:

    5G ile yaşanacak büyük dönüşüm telekomünikasyon sektörüne ilişkin algıyı değiştirmiş ve 5G sistemleri üzerinden büyük devletler arasında çeşitli güç mücadelelerinin yaşanmasına yol açmıştır.

    Ayrıca Bkz. "Türk Telekom şehirlere göre ortalama data kullanım miktarını açıkladı"

    4G ile uyumlu:

    5G şebekesini bir anda bir ülkenin tüm sathına kurup işletime almak gerçekçi ve ekonomik olmayacağı için işletmeciler 5G’yi önce en yoğun nüfusun yaşadığı yerlerde kısıtlı olarak hayata geçirmektedir. 5G şebekeleri halihazırda kurulu olan 3G ve 4G gibi diğer şebekelerle birlikte çalışmaktadır. Böylece işletmeci talebin yüksek olduğu yerlerde 5G’yi sunmaya başlamıştır.

    Ağ trafiği arttı:

    Kovid-19 pandemi sürecinde okullarda uzaktan eğitim sistemine geçiş yapılması, çoğu işyerinin çevrimiçi uzaktan çalışması ve Ülkemiz genelinde evde geçirilen zamanda artış yaşanması beraberinde internet ağ trafiğinde talep artışına sebep olmuştur. Sabit altyapının ve mobil şebekelerin hız ve kapasite açısından son kullanıcıların taleplerini kesintisiz karşılayabilmesinin önemi bu süreçte bir kez daha ortaya çıkmıştır. 4.5G abone sayısının artması kullanıcıların daha düşük gecikme ve yüksek hız ihtiyaç ve taleplerini ortaya koymaktadır.

    5G ile başarı:

    Ayrıca tüketiciler tarafından eğlence ve internet uygulamalarına olan talep ve teknolojinin hızlı gelişimi halihazırda kullanılan şebeke altyapısını yetersiz bırakmaktadır. Teknolojik gelişmeler ile doğru orantılı olarak mobil şebekelerde gelişim sağlanması kaçınılmazdır. Keza 5G sistem kapasitesinin sağlayacağı başarım ölçütleri yüksektir. 5G ile sadece haberleşme sektörünün değil sağlık, ulaşım, enerji, tarım, endüstri gibi birçok sektörün etkileneceği de belirtilmektedir.

    Akıllı şehirler:

    5G’nin kullanım alanları olarak; yüksek hızlı ve düşük gecikmeli internet hizmeti, nesnelerin interneti, uzaktan kontrollü sistemler ve sabit kablosuz erişim hizmeti öne çıkmakla beraber, 5G’nin hızlı ve gerçek zamanlı haberleşme imkanı ile acil durum ve çağrıların ilgililere anında ulaşılmasında, akıllı şehirlerde, yol yüzey durumu, hava şartları, trafik, acil durumu senaryoları, akıllı binaların güvenliklerinin sağlanması, bulut otomasyon sistemlerinin gerçek zamanlı yönetilebilmesi, kısaca hayatın her alanında yer alacağına ilişkin birçok görüş bulunmaktadır.



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    RhiFaT (R. ) 5 sa. en beğenilen
    7gb kotayı 100 liraya satarlar yine. Bizim bu leş internetlerden kurtulmamızın tek yolu starlink.
    Yanıtla +31
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    cheytac07 4 sa.
    Önemli olan hız/gecikme değerinden çok fiyat önemli tüketici için. Fiyatları nasıl daha fazla arttırırz diye yapılan projeler hep.
    Yanıtla +10
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    cheytac07 5 sa.
    4gb paket için 60 lira isteyecekler yine. Gelmesin bizim için daha hayırlı
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    Yorumlar (19) Yorum Yaz Forumda Gör
    ERIKCI (Arap Saçı) 1 sa.
    şu anda operatörlerin yapması gereken tek şey baz istasyonu fiber ağını güçlendirmek ve herkese kablosuz ev interneti sunabilecek duruma gelmek
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    erhankaygusuz1 1 sa. yeni yorumcu
    5G yine gelsin gelmesin değil ama. Operatörlere alt yapıya bir el atsalar keşke öncelik olarak
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    kartal172 (Cemil ) 2 sa.
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    Gelsin yeni vergiler!
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    agent1453 2 sa.
    Yenilik ayağına fiyatlar sürekli artıyor, 5g manyetik alanının insanlara hayvanlara zarar vermeyecek frekansta düzenlenmesi gerek.
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    as1975 3 sa.
    Starlink uyduları (40000 adet olması hedeflendi) birkaç yıl içinde devreye girince ne devletlerin ne de oradaki (Telekom Türkcell ve Vodafone) servis sağlayıcıların esamesi okunmayacak. Onlar hala insanlara salak muamelesi yapsın. O gün geldiğinde Kişiler istediği gibi sınırsız bir şekilde belki bedavaya yakın ücrete yada belkide reklam karşılığında bu hizmetten yararlanır olacaklar. Kara kara düşünürler o zaman.
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    DaggeredByRuhtan (Ruhtan İnkaya) 1 sa. as1975
    O İnterneti bize kullandırırlarsa tabi
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    alexander vasilievich (alper cantekin) 3 sa.
    Doğru düzgün internet çekmiyor bile 7G yapsanız nolur
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    ByGalaxyS3 3 sa.
    5g ye gerek yok mobil internet kotasını kaldırın yeter tabi fiyatlara abanmadan
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    ErdemAlsırt (Erdem Alsırt) 4 sa.
    Türk Telekom Prime Ayrıcalık tarifesini kullanıyorum. 20 GB Gibi düşük bir kotaya sahip. Telefonum Samsung Galaxy S8 olduğu için zaten 5G desteklemiyor. Lütfen 4.5G ve 5G tarifelerinden kotaları kaldırsınlar. Bakın ben Türk Telekom'un en elit tarifesini kullanıyorum. Ayda 45 TL, bir sonraki sene maksimum 53 TL olan bir tarife bu. Lütfen mobil internette kotalar kaldırılsın.
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    Tengrist 4 sa.
    5G yeni bir devrin başlangıcı mobil İnternet ten öte bir şey Otonom yaşam akıllı binalar akıllı şehirler bilim kurgu yeni başlıyor beyler kota hesabı yapmayın boşuna
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    scan (Sercan ) 4 sa.
    5G baz istasyonlarını ülke olarak bizim üretmemiz gerekli. Bunu başarırsak hem güvenlik hem de teknoloji bağlamında ciddi kazanç sağlarız. Nesnelerin interneti, tam otonom araçlar, akıllı şehirler, uzaktan bağlantı ile yapılacak robotik cerrahi müdahaleleri, dijital yayıncılık, çeşitli online oyun hizletleri, uzaktan eğitim vs vs yeni bir çağın başlangıcı olacak. Bu nedenle bir kaç sene geç olsun ama kendimiz üretelim kendi kendimize yetelim
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