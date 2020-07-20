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    Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Türk Telekom şehirlere göre ortalama data kullanım miktarını açıkladı

    Türk Telekom, sabit internet abonelerinin yılın ilk 6 ayında ortalama data kullanım verilerini paylaştı. Türkiye genelinde data tüketim miktarı yüzde 42 arttı.
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    Operatörler - Kurumsal Haberler
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Türk Telekom şehirlere göre ortalama data kullanım miktarını açıkladı
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    Türk Telekom, yılın ilk 6 ayına ilişkin sabit internette ortalama data kullanım verilerini açıkladı. Koronavirüs nedeniyle sabit internet tüketimi ciddi oranda arttı.

    Türk Telekom abonelerinin Ocak-Haziran 2020 arasındaki abone başı aylık ortalama data kullanımı, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 42 arttı ve 178 GB’a ulaştı. Ocak-Mart 2020 arasındaki ilk üç aylık data kullanımı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 30 artışla, 159 GB oldu. Nisan-Haziran 2020 arasında ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 53 artarak, 195 GB’a yükseldi.

    Ayrıca Bkz. "Google Chrome tehlikeli sitelerde form doldurmanızı engelleyecek"

    Haritaya baktığımızda geçen yıla göre yılın ilk 6 ayında en fazla artışın tatil bölgelerinde gerçekleştiği görülüyor. Muğla, Antalya ve Mersin’de yüzde 45’in üzerinde data artışı gerçekleşti. En düşük artış ise yüzde 12’lik artış ile Denizli oldu. Aylık ortalama tüketim miktarı en fazla olan şehir ise 241 GB ile Şırnak oldu.



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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    NT2L 6 dk.
    Sinop az kullanmış, gidip bol bol download yapayım
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    cengiz7 25 dk.
    Şırnak'ta nasıl olur da ortalama 241 GB olur aklım almıyor. Kaçak internet kullanır gibi sömürmüşler :D
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    Shovel Knight 6 dk. cengiz7
    abone sayısının az olması ve internetin sadece belli bir kesme hitap etmesinden dolayı büyük ihtimal, batıda çoğu evde internet olunca aylık 10-20gb kullananlar ortalamayı düşürüyor
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    Ahmet DOĞAN (Ahmet DOĞAN) 32 dk.
    Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu Coşmuş... Çok İlginç
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    deoks 25 dk. Ahmet DOĞAN
    İnternette gezmekten başka oyalanacak birşey yok çünkü. Orada çalışan doktor, polis, öğretmen ne yapacak başka?
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    mokoko_TR 37 dk. yeni yorumcu
    türk telekom bankaların eline geçti hunharca kar elde ediyorlar,yatırım felan hak getire .. artış oldu data kullanımında ama berbat durum da net... sürekli tüm içerikler kontrol ediliyor devlet tarafından buda yavaşlamalara neden oluyor.. sosyal medya yasası çıksa iyi olur,en azından denetim gevşer net rahatlar
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    VS18 (Osman Cengeri) 32 dk. mokoko_TR
    Hayatımda böyle saçma yorum görmedim yasa çıksın yüzde 95 kısıtlamayı dayarlarsa görürüz kim rahat girebiliyor giremiyor. Bu ülkede yapılan hiç bir düzenleme iyiye götürmedi götürmeyecek
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    MReyiz 24 dk. mokoko_TR
    Yasa çıkınca 1 yerden rahatlarsın 10 yerden rahatsız olursun.
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    Ceqa (Güray ) 44 dk.
    Data kullanımı arttı zam yapıcaz is coming...
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