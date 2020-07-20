Türk Telekom şehirlere göre ortalama data kullanım miktarını açıkladı

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Türk Telekom, yılın ilk 6 ayına ilişkin sabit internette ortalama data kullanım verilerini açıkladı. Koronavirüs nedeniyle sabit internet tüketimi ciddi oranda arttı.

Türk Telekom abonelerinin Ocak-Haziran 2020 arasındaki abone başı aylık ortalama data kullanımı, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 42 arttı ve 178 GB’a ulaştı. Ocak-Mart 2020 arasındaki ilk üç aylık data kullanımı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 30 artışla, 159 GB oldu. Nisan-Haziran 2020 arasında ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 53 artarak, 195 GB’a yükseldi.

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Haritaya baktığımızda geçen yıla göre yılın ilk 6 ayında en fazla artışın tatil bölgelerinde gerçekleştiği görülüyor. Muğla, Antalya ve Mersin’de yüzde 45’in üzerinde data artışı gerçekleşti. En düşük artış ise yüzde 12’lik artış ile Denizli oldu. Aylık ortalama tüketim miktarı en fazla olan şehir ise 241 GB ile Şırnak oldu.

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