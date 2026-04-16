    Bu ay izleyici ile buluşacak en dikkat çekici filmler: 16-30 Nisan 2026

    Bu ay bitmeden sinemaseverlerle buluşacak filmler arasında; 28 Yıl Sonra'nın devam filmi, Matt Damon ve Ben Affleck'li The Rip ve bilim-kurgu filmi Mercy gibi yapımlar var!

    Süper Mario Galaksi Filmi ve The Drama gibi ilgiyle karşılanan filmlerin sinemaseverlerle buluştuğu Nisan ayının ikinci yarısı da dikkat çekici bazı filmlerin çıkışına sahne olacak. Bir yandan merakla beklenen filmler sinemalarda gösterime girerken, diğer yandan dijital platformlara da yeni filmler gelecek.

    Nisan Ayında Çıkacak En Dikkat Çekici Filmler 🍿

    Bu ay bitmeden sinemaseverlerle buluşacak filmler arasından öne çıkan yapımları derlediğimiz listeyi aşağıda bulabilirsiniz. İşte Nisan ayında çıkacak en dikkat çekici filmler:

     1️⃣ Michael

    Ünlü şarkıcı Michael Jackson son yıllarda hakkında çıkan istismar suçlamaları yüzünden itibar kaybetmiş olsa da şarkıcının hala ciddi bir hayran kitlesi bulunuyor. Bu yüzden, ailesinin izniyle çekilen ve şarkıları kullanılan bu biyografi filminin 2026'nın en çok konuşulan filmlerinden biri olması bekleniyor.
    • Tür: Biyografi, Drama
    • Yönetmen: Antoine Fuqua
    • Oyuncular:Jaafar Jackson, Colman Domingo, Miles Teller
    • Çıkış Tarihi: 22 Nisan / Vizyon

    Michael biyofilminin yönetmen koltuğunda Training Day ve The Equalizer gibi filmlerle tanınan Antoine Fuqua oturuyor. Michael Jackson'a ise ünlü şarkıcının yeğeni olan Jaafar Jackson hayat veriyor.

    2️⃣ Lee Cronin'den Mumya (Lee Cronin's The Mummy)

    İlk başta Mumya serisinin yeni filmi olarak duyurulan, ancak daha sonra ismi "Lee Cronin's The Mummy" olarak değiştirilen bu yapım, özellikle korku tutkunları için Nisan ayında çıkacak en dikkat çekici film olacak.
    • Tür: Korku
    • Yönetmen: Lee Cronin
    • Oyuncular: Jack Reynor, Laia Costa, Verónica Falcón, May Calamawy
    • Çıkış Tarihi: 17 Nisan / Vizyon

    Filmin sızdırılan konusu şöyle: "Sekiz yıl önce kaybolan kızı esrarengiz şekilde geri dönen bir baba, kızının kadim bir Mısır mumyasının ruhunu taşıdığını fark eder. Bu şeytani ruh diğer çocuklarına da etki etmeye başlayınca, babanın ölümcül bir ritüel gerçekleştirmesi gerekiyor; bu onu bir canavara dönüştürecek olsa da."

    3️⃣ Apex

    Nisan ayında Netflix'e gelecek en dikkat çekici film ise korku ve gerilim türlerini harmanlayan Apex olacak. Başrolde ünlü oyuncu Charlize Theron var.
    • Tür: Korku, Gerilim
    • Yönetmen: Baltasar Kormákur
    • Oyuncular: Charlize Theron, Taron Egerton, Eric Bana
    • Çıkış Tarihi: 24 Nisan / Netflix

    Apex, yas sürecini atlatmak için vahşi doğada bir geziye çıkan ama bu sırada acımasız bir seri katilin hedefi hâline gelen Sasha'nın (Theron) hayatta kalma mücadelesini konu alıyor. Sasha'nın hayatta kalabilmek için hem bir seri katile hem de doğanın sert koşullarına karşı mücadele vermesi gerekiyor.

    4️⃣ Mother Mary

    Arthouse sinemadan, yani daha alternatif filmlerden hoşlananlar için Nisan ayında çıkacak en dikkat çekici filmlerden biri Mother Mary olacak. Anne Hathaway'in başrolünü üstlendiği filmin yönetmen koltuğunda David Lowery (A Ghost Story, The Green Knight) oturuyor.
    • Tür: Drama, Müzik
    • Yönetmen: David Lowery
    • Oyuncular: Anne Hathaway, Michaela Coel, Hunter Schafer
    • Çıkış Tarihi: 17 Nisan / Vizyon

    Ünlü bir müzisyen olan Mother Mary, kariyerinin zirvesindeyken hem sanatsal üretimi hem de özel hayatıyla ilgili baskılarla karşı karşıya kalır. Onunla yakın bir ilişki kuran moda tasarımcısı, Mary’nin hayatına dahil oldukça ikili arasında giderek derinleşen ve sınırları belirsizleşen bir bağ oluşur. Şöhret, yaratıcılık ve kimlik arayışı ekseninde ilerleyen hikâye, iki karakter arasındaki ilişkinin dönüşümünü ve bunun kariyerleri ile kişisel hayatları üzerindeki etkilerini takip eder.

    5️⃣ Başıbozuklar

    Yerli film tarafında Nisan ayının öne çıkan yapımı ise komedi türündeki Başıbozuklar.
    • Tür: Komedi
    • Yönetmen: Hakan Algül
    • Oyuncular: Gonca Vuslateri, Gözde Kansu, Buse Sinem İren, Mustafa Üstündağ, İpek Filiz Yazıcı
    • Çıkış Tarihi: 17 Nisan / Vizyon

    Serenay, Hayati, Nevra, Vural, Saki ve Halime’den oluşan ve profesyonellikten uzak bir müzik grubu olan Başıbozuklar, Alaçatı’da sahne almak üzere bir yolculuğa çıkar. Ancak grup, yol karıştırmaları sonucu kendilerini sınırın ötesinde, Suriye’de yer alan bir Amerikan füze üssünde bulur. Bu koordinat hatası, ekibi askeri bir kaosun tam ortasına bırakır. Beceriksiz ama hayatta kalma motivasyonu yüksek olan grup üyeleri, içine düştükleri bu yabancı ortamda hem kendi canlarını kurtarmaya çalışır hem de istemeden tetikledikleri küresel ölçekteki bir felaketi engellemek için mücadele eder.

    6️⃣ Largo Winch: Dünyanın Durduğu An (The Price of Money: A Largo Winch Adventure)

    Largo Winch serisinin üçüncü filmi olan "Dünyanın Durduğu An", çıkışından neredeyse iki yıl sonra Türkiye'de vizyona giriyor.
    • Tür: Aksiyon, Macera
    • Yönetmen: Olivier Masset-Depasse
    • Oyuncular: Tomer Sisley, Narayan David Hecter, James Franco
    • Çıkış Tarihi: 17 Nisan / Vizyon

    Largo Winch: Dünyanın Durduğu An, milyarder iş insanı Largo Winch’in oğlunun kaçırılması ve iş ortağının canlı yayında intihar etmesinin ardından içine düştüğü krizi merkezine alıyor. Şirket hisselerinin hızla değer kaybetmesiyle eş zamanlı olarak gelişen bu iki olayın birbiriyle bağlantılı olduğunu keşfeden Winch, Kanada’dan Bangkok’a uzanan geniş bir coğrafyada gerçeğin peşine düşer. Hikâye, karakterin oğlunu bulma çabasıyla birlikte geçmişinden gelen karanlık sırlar ve komplolarla yüzleşmesini nesnel bir dille yansıtıyor.

    7️⃣ Nirvanna the Band the Show the Movie

    Bir mockumentary, yani sahte belgesel olan Nirvanna the Band the Show the Movie, bağımsız sinema adına 2025'in en dikkat çekici filmlerden biriydi.
    • Tür: Mockumentary (Sahte Belgesel), Komedi, Bilim-Kurgu
    • Yönetmen: Matt Johnson
    • Oyuncular: Matt Johnson, Jay McCarrol, Ben Petrie
    • Çıkış Tarihi: 24 Nisan / Vizyon

    Kanadalı komedi ikilisi Matt Johnson ve Jay McCarrol'ın yıllardır süregelen kült projesini bu filmle birlikte sinemaya taşıyor. Seri, Toronto'lu iki arkadaşın, grupları "Nirvanna the Band" ile efsanevi Rivoli kulübünde sahne alabilmek için kurdukları absürt ve çoğu zaman felaketle sonuçlanan planları konu alıyor. Yeni filmde Rivoli'de bir gösteri ayarlama planları korkunç bir şekilde ters gidince, Matt ve Jay yanlışlıkla 2008 yılına geri dönüyor.

    8️⃣ A Gorilla Story: Told by David Attenborough

    Belgesel tutkunları için Nisan ayının en dikkat çekici projesi ise doğa belgesellerinin usta ismi David Attenborough'un anlatımıyla sunulan A Gorilla Story olacak. 
    • Tür: Belgesel
    • Yönetmen: James Reed
    • Çıkış Tarihi: 17 Nisan / Netflix

    A Gorilla Story, Sir David Attenborough’nun kendine has anlatımıyla şekillenen, gorillerin büyüleyici ve dokunaklı dünyasına odaklanan bir belgesel. Film, özellikle Ruanda’nın sarp dağlarında yaşayan dağ gorillerinin sosyal yapılarını, aile bağlarını ve hayatta kalma mücadelelerini derinlemesine inceliyor.

    Usain Bolt'un hızına yaklaşan insansı robot

