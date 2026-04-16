Bu ay izleyici ile buluşacak en dikkat çekici filmler: 16-30 Nisan 2026

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Süper Mario Galaksi Filmi ve The Drama gibi ilgiyle karşılanan filmlerin sinemaseverlerle buluştuğu Nisan ayının ikinci yarısı da dikkat çekici bazı filmlerin çıkışına sahne olacak. Bir yandan merakla beklenen filmler sinemalarda gösterime girerken, diğer yandan dijital platformlara da yeni filmler gelecek.

Nisan Ayında Çıkacak En Dikkat Çekici Filmler 🍿

Bu ay bitmeden sinemaseverlerle buluşacak filmler arasından öne çıkan yapımları derlediğimiz listeyi aşağıda bulabilirsiniz. İşte Nisan ayında çıkacak en dikkat çekici filmler:

1️⃣ Michael

Tam Boyutta Gör Ünlü şarkıcı Michael Jackson son yıllarda hakkında çıkan istismar suçlamaları yüzünden itibar kaybetmiş olsa da şarkıcının hala ciddi bir hayran kitlesi bulunuyor. Bu yüzden, ailesinin izniyle çekilen ve şarkıları kullanılan bu biyografi filminin 2026'nın en çok konuşulan filmlerinden biri olması bekleniyor.

Tür : Biyografi, Drama

: Biyografi, Drama Yönetmen : Antoine Fuqua

: Antoine Fuqua Oyuncular :Jaafar Jackson, Colman Domingo, Miles Teller

:Jaafar Jackson, Colman Domingo, Miles Teller Çıkış Tarihi: 22 Nisan / Vizyon

Michael biyofilminin yönetmen koltuğunda Training Day ve The Equalizer gibi filmlerle tanınan Antoine Fuqua oturuyor. Michael Jackson'a ise ünlü şarkıcının yeğeni olan Jaafar Jackson hayat veriyor.

2️⃣ Lee Cronin'den Mumya (Lee Cronin's The Mummy)

Tam Boyutta Gör İlk başta Mumya serisinin yeni filmi olarak duyurulan, ancak daha sonra ismi "Lee Cronin's The Mummy" olarak değiştirilen bu yapım, özellikle korku tutkunları için Nisan ayında çıkacak en dikkat çekici film olacak.

Tür : Korku

: Korku Yönetmen : Lee Cronin

: Lee Cronin Oyuncular : Jack Reynor, Laia Costa, Verónica Falcón, May Calamawy

: Jack Reynor, Laia Costa, Verónica Falcón, May Calamawy Çıkış Tarihi: 17 Nisan / Vizyon

Filmin sızdırılan konusu şöyle: "Sekiz yıl önce kaybolan kızı esrarengiz şekilde geri dönen bir baba, kızının kadim bir Mısır mumyasının ruhunu taşıdığını fark eder. Bu şeytani ruh diğer çocuklarına da etki etmeye başlayınca, babanın ölümcül bir ritüel gerçekleştirmesi gerekiyor; bu onu bir canavara dönüştürecek olsa da."

3️⃣ Apex

Tam Boyutta Gör Nisan ayında Netflix'e gelecek en dikkat çekici film ise korku ve gerilim türlerini harmanlayan Apex olacak. Başrolde ünlü oyuncu Charlize Theron var.

Tür : Korku, Gerilim

: Korku, Gerilim Yönetmen : Baltasar Kormákur

: Baltasar Kormákur Oyuncular : Charlize Theron, Taron Egerton, Eric Bana

: Charlize Theron, Taron Egerton, Eric Bana Çıkış Tarihi: 24 Nisan / Netflix

Apex, yas sürecini atlatmak için vahşi doğada bir geziye çıkan ama bu sırada acımasız bir seri katilin hedefi hâline gelen Sasha'nın (Theron) hayatta kalma mücadelesini konu alıyor. Sasha'nın hayatta kalabilmek için hem bir seri katile hem de doğanın sert koşullarına karşı mücadele vermesi gerekiyor.

4️⃣ Mother Mary

Tam Boyutta Gör Arthouse sinemadan, yani daha alternatif filmlerden hoşlananlar için Nisan ayında çıkacak en dikkat çekici filmlerden biri Mother Mary olacak. Anne Hathaway'in başrolünü üstlendiği filmin yönetmen koltuğunda David Lowery (A Ghost Story, The Green Knight) oturuyor.

Tür : Drama, Müzik

: Drama, Müzik Yönetmen : David Lowery

: David Lowery Oyuncular : Anne Hathaway, Michaela Coel, Hunter Schafer

: Anne Hathaway, Michaela Coel, Hunter Schafer Çıkış Tarihi: 17 Nisan / Vizyon

Ünlü bir müzisyen olan Mother Mary, kariyerinin zirvesindeyken hem sanatsal üretimi hem de özel hayatıyla ilgili baskılarla karşı karşıya kalır. Onunla yakın bir ilişki kuran moda tasarımcısı, Mary’nin hayatına dahil oldukça ikili arasında giderek derinleşen ve sınırları belirsizleşen bir bağ oluşur. Şöhret, yaratıcılık ve kimlik arayışı ekseninde ilerleyen hikâye, iki karakter arasındaki ilişkinin dönüşümünü ve bunun kariyerleri ile kişisel hayatları üzerindeki etkilerini takip eder.

5️⃣ Başıbozuklar

Tam Boyutta Gör Yerli film tarafında Nisan ayının öne çıkan yapımı ise komedi türündeki Başıbozuklar.

Tür : Komedi

: Komedi Yönetmen : Hakan Algül

: Hakan Algül Oyuncular : Gonca Vuslateri, Gözde Kansu, Buse Sinem İren, Mustafa Üstündağ, İpek Filiz Yazıcı

: Gonca Vuslateri, Gözde Kansu, Buse Sinem İren, Mustafa Üstündağ, İpek Filiz Yazıcı Çıkış Tarihi: 17 Nisan / Vizyon

Serenay, Hayati, Nevra, Vural, Saki ve Halime’den oluşan ve profesyonellikten uzak bir müzik grubu olan Başıbozuklar, Alaçatı’da sahne almak üzere bir yolculuğa çıkar. Ancak grup, yol karıştırmaları sonucu kendilerini sınırın ötesinde, Suriye’de yer alan bir Amerikan füze üssünde bulur. Bu koordinat hatası, ekibi askeri bir kaosun tam ortasına bırakır. Beceriksiz ama hayatta kalma motivasyonu yüksek olan grup üyeleri, içine düştükleri bu yabancı ortamda hem kendi canlarını kurtarmaya çalışır hem de istemeden tetikledikleri küresel ölçekteki bir felaketi engellemek için mücadele eder.

6️⃣ Largo Winch: Dünyanın Durduğu An (The Price of Money: A Largo Winch Adventure)

Tam Boyutta Gör Largo Winch serisinin üçüncü filmi olan "Dünyanın Durduğu An", çıkışından neredeyse iki yıl sonra Türkiye'de vizyona giriyor.

Tür : Aksiyon, Macera

: Aksiyon, Macera Yönetmen : Olivier Masset-Depasse

: Olivier Masset-Depasse Oyuncular : Tomer Sisley, Narayan David Hecter, James Franco

: Tomer Sisley, Narayan David Hecter, James Franco Çıkış Tarihi: 17 Nisan / Vizyon

Largo Winch: Dünyanın Durduğu An, milyarder iş insanı Largo Winch’in oğlunun kaçırılması ve iş ortağının canlı yayında intihar etmesinin ardından içine düştüğü krizi merkezine alıyor. Şirket hisselerinin hızla değer kaybetmesiyle eş zamanlı olarak gelişen bu iki olayın birbiriyle bağlantılı olduğunu keşfeden Winch, Kanada’dan Bangkok’a uzanan geniş bir coğrafyada gerçeğin peşine düşer. Hikâye, karakterin oğlunu bulma çabasıyla birlikte geçmişinden gelen karanlık sırlar ve komplolarla yüzleşmesini nesnel bir dille yansıtıyor.

7️⃣ Nirvanna the Band the Show the Movie

Tam Boyutta Gör Bir mockumentary, yani sahte belgesel olan Nirvanna the Band the Show the Movie, bağımsız sinema adına 2025'in en dikkat çekici filmlerden biriydi.

Tür : Mockumentary (Sahte Belgesel), Komedi, Bilim-Kurgu

: Mockumentary (Sahte Belgesel), Komedi, Bilim-Kurgu Yönetmen : Matt Johnson

: Matt Johnson Oyuncular : Matt Johnson, Jay McCarrol, Ben Petrie

: Matt Johnson, Jay McCarrol, Ben Petrie Çıkış Tarihi: 24 Nisan / Vizyon

Kanadalı komedi ikilisi Matt Johnson ve Jay McCarrol'ın yıllardır süregelen kült projesini bu filmle birlikte sinemaya taşıyor. Seri, Toronto'lu iki arkadaşın, grupları "Nirvanna the Band" ile efsanevi Rivoli kulübünde sahne alabilmek için kurdukları absürt ve çoğu zaman felaketle sonuçlanan planları konu alıyor. Yeni filmde Rivoli'de bir gösteri ayarlama planları korkunç bir şekilde ters gidince, Matt ve Jay yanlışlıkla 2008 yılına geri dönüyor.

8️⃣ A Gorilla Story: Told by David Attenborough

Tam Boyutta Gör Belgesel tutkunları için Nisan ayının en dikkat çekici projesi ise doğa belgesellerinin usta ismi David Attenborough'un anlatımıyla sunulan A Gorilla Story olacak.

Tür : Belgesel

: Belgesel Yönetmen : James Reed

: James Reed Çıkış Tarihi: 17 Nisan / Netflix

A Gorilla Story, Sir David Attenborough’nun kendine has anlatımıyla şekillenen, gorillerin büyüleyici ve dokunaklı dünyasına odaklanan bir belgesel. Film, özellikle Ruanda’nın sarp dağlarında yaşayan dağ gorillerinin sosyal yapılarını, aile bağlarını ve hayatta kalma mücadelelerini derinlemesine inceliyor.

