Bu ay izleyici ile buluşacak en dikkat çekici filmler: 16-31 Ekim 2025

Sinema dünyası için Ekim ayı durgun başlamış olsa da ayın ikinci yarısı oldukça hareketli geçecek gibi görünüyor. Ekim ayının ikinci yarısında dikkat çekici filmler sinemaseverleri bekliyor. Bunların arasında hem The Smashing Machine ve A House of Dynamite gibi ödül sezonunda adından söz ettirecek filmler, hem de Uykucu ve O da Bir Şey Mi gibi yerli yapımlar yer alıyor.
Ekim Ayında Çıkacak En Dikkat Çekici Filmler 🍿
Bu ay bitmeden sinemaseverlerle buluşacak filmler arasından öne çıkan yapımları derlediğimiz listeyi aşağıda bulabilirsiniz.
1️⃣ Dövüş Efsanesi (The Smashing Machine)
- Yönetmen: Benny Safdie
- Oyuncular: Dwayne Johnson, Emily Blunt, Bas Rutten
- Tür: Drama, Biyografi
- Yayın Tarihi: 17 Ekim / Vizyon
İki kez UFC ağır sıklet turnuva şampiyonu ve World Vale Tudo Şampiyonu olan Mark Kerr, spor camiasında bir ikon olarak görülür. Kısa sürede kariyeri fırlama yaparken kişisel hayatında eşi ile olan inişli çıkışlı olan ilişkisi ve güreşçi olmanın getirdiği fiziksel zorluklarla hayatını bir arada tutmaya çalışan Kerr’in, zirvedeki yerini korumak için birçok şeyden fedakarlık etmesi gerekir.
2️⃣ A House of Dynamite
- Yönetmen: Kathryn Bigelow
- Oyuncular: Idris Elba, Rebecca Ferguson, Gabriel Basso, Jared Harris, Greta Lee, Jason Clarke, Anthony Ramos
- Tür: Politik Gerilim
- Vizyon Tarihi: 24 Ekim / Netflix
Kim tarafından fırlatıldığı bilinmeyen bir nükleer bombanın Chicago şehrine doğru yol almakta olduğunu fark eden ABD yönetimi, bu felaket senaryosu karşısında nasıl bir yol izleyeceğine karar vermek için zamana karşı yarışıyor. Bu kritik saatlerde alınacak kararlar, tüm insanlığın kaderini tayin edecektir.
3️⃣ Uykucu
- Yönetmen: Can Ulkay
- Oyuncular: Çağatay Ulusoy, Elçin Sangu, Barış Falay, Ferit Kaya, Cengiz Bozkurt
- Tür: Drama, Suç
- Vizyon Tarihi: 29 Ekim / Vizyon
Uykucu, gizli bir örgütün bir parçası olan Ferman'ın Saye adlı bir kadını yanına alıp eğitmesini konu alıyor. Ferman ve Saye arasında beklenmedik bir aşkın filizlenmesi, işleri daha da karmaşıklaştırıyor.
4️⃣ Bugonia
- Yönetmen: Yorgos Lanthimos
- Oyuncular: Emma Stone, Jesse Plemons, Alicia Silverstone
- Tür: Komedi, Bilim-Kurgu
- Vizyon Tarihi: 31 Ekim / Vizyon
Save the Green Planet! adlı Güney Kore filminin yeniden çevrimi olan Bugonia, komplo teorilerine inanan iki kişinin, dünyayı yok etmeye çalışan bir uzaylı olduğunu düşündükleri meşhur bir CEO’yu kaçırmasını konu alıyor.
5️⃣ Çatıda Biri Var (Roofman)
- Yönetmen: Derek Cianfrance
- Oyuncular: Channing Tatum, Kirsten Dunst, Peter Dinklage, Ben Mendelsohn, Juno Temple, Uzo Aduba, LaKeith Stanfield
- Tür: Drama, Suç
- Vizyon Tarihi: 31 Ekim / Vizyon
Gerçek bir hikâyeden uyarlanan film, soyduğu yerlere çatıdan girdiği için Çatıdaki Adam lakabını alan, kibar hırsız Jeffrey Manchester'ın hapisten kaçarak aylar boyunca bir oyuncak mağazasında saklanmasını ve bölgede adeta yeni bir hayata başlamasını konu ediniyor.
6️⃣ Ballad of a Small Player
- Yönetmen: Edward Berger
- Oyuncular: Colin Farrell, Tilda Swinton, Fala Chen, Alex Jennings
- Tür: Gerilim, Suç, Drama
- Vizyon Tarihi: 29 Ekim / Netflix
Makao’da saklanan Lord Doyle (Colin Farrell) gece gündüz demeden kumarhanelerde kafayı çekmekte ve cebinde kalan son parayı kumara yatırmaktadır. Doyle giderek artan borçlarının altında ezilmiş durumdadır. Ancak kumarhanede çalışan ve karanlık sırları olan gizemli Dao Ming (Fala Chen), ona yardım eli uzatacaktır. Doyle’u yakın takibe alan özel dedektif Cynthia Blithe (Tilda Swinton) ise onu kaçtığı şeyle yüzleştirmeye hazırdır. Doyle tehlikeden kurtulmaya çalıştıkça, gerçekler onu iyice köşeye sıkıştırmaya başlar.
7️⃣ Springsteen: Hiçlikten Kurtar Beni (Springsteen: Deliver Me From Nowhere)
- Yönetmen: Scott Cooper
- Oyuncular: Jeremy Allen White, Stephen Graham, Gaby Hoffmann, Paul Walter Hauser
- Tür: Biyografi, Drama
- Vizyon Tarihi: 24 Ekim / Vizyon
Springsteen: Hiçlikten Kurtar Beni, Bruce Springsteen’in henüz dünya çapında bir süperstar olmadan önce, başarı baskısıyla geçmişinin hayaletleri arasında sıkışıp kaldığı dönemi anlatıyor. Albüm, Springsteen’in New Jersey’deki yatak odasında bir 4 kanallı kayıt cihazıyla kaydedildi ve onun kariyerinde önemli bir kırılma anına işaret ediyor. Kayıtlarda, inanacak bir neden arayan kayıp ruhların doldurduğu, ham ve melankolik bir akustik atmosfer hâkim.
8️⃣ O da Bir Şey mi
- Yönetmen: Pelin Esmer
- Oyuncular: Timuçin Esen, Merve Asya Özgür, İpek Bilgin, Nur Sürer, Mehmet Kurtuluş
- Tür: Biyografi, Drama
- Vizyon Tarihi: 17 Ekim / Vizyon
Söke film festivalinin konuklarından İstanbullu ünlü yönetmen Levent, kaldığı otelde kat görevlisi olarak çalışan Aliye’den bütünüyle habersizdir. Oysa kendine yeni bir hayat hikâyesi edinmeye çalışan Aliye, Levent’i ve filmlerini çok iyi tanımaktadır. Aliye’nin çetrefilli hikâyesi, birbirinden tamamen farklı hayatlara sahip bu iki uzak insanı bir araya getirir. Şimdi gerçek ile kurgu arasında bir seçim yapmak zorundadırlar.
9️⃣ Siyah Telefon 2 (Black Phone 2)
- Yönetmen: Scott Derrickson
- Oyuncular: Ethan Hawke, Mason Thames, Madeleine McGraw
- Tür: Korku
- Vizyon Tarihi: 17 Ekim / Vizyon
Film, The Grabber’ın elinden kurtulan tek kişi olan genç Finn'in bu kez kardeşiyle birlikte aynı kabusu yaşamasını konu ediniyor. Dört yıl önce, 13 yaşındaki Fin, The Grabber'ı öldürerek kaçmış ve onun elinden kurtulan tek kişi olmayı başarmıştır. Ancak gerçek kötülük, ölümü aşarak geri döner ve telefon yeniden çalar. The Grabber, Fin'in peşine mezarın ötesinden düşerken, küçük kız kardeşi Gwen'i de tehdit eder. Artık 17 yaşında olan Fin, esaretten sonraki hayatıyla mücadele ederken, 15 yaşındaki Gwen rüyalarında siyah telefondan çağrılar almaya başlar.
🔟 Mevlana Mest-i Aşk
- Yönetmen:Hassan Fathi
- Oyuncular: Halit Ergenç, Hande Erçel, Boran Kuzum, Bensu Soral, İbrahim Çelikkol, Selma Ergeç
- Tür: Tarihi, Drama
- Vizyon Tarihi: 17 Ekim / Vizyon
Mevlana’nın yakın dostu/gönül yoldaşı Şems-i Tebrizi’nin, geride hiçbir ipucu bırakmadan esrarengiz biçimde kayıplara karışması, başta Mevlana olmak üzere yakın çevresini oluşturan insanlarda yoğun bir endişeye yol açar. Talihsiz bir kaza mı gelmiştir Şems’in başına? Arada bir yaptığı gibi inzivaya mı çekmiştir kendini? Veya en kötüsü -sevenleri kadar hasımları da çok olduğundan- bir cinayete mi kurban gitmiştir?Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: