    Bu ay izleyici ile buluşacak en dikkat çekici filmler: 16-31 Ekim 2025

    Bu ay bitmeden sinemaseverlerle buluşacak filmler arasında; Oscar yarışında iddialı olan The Smashing Machine, Netflix yapımı A House of Dynamite ve yerli ajan filmi Uykucu gibi yapımlar var!

    Sinema dünyası için Ekim ayı durgun başlamış olsa da ayın ikinci yarısı oldukça hareketli geçecek gibi görünüyor. Ekim ayının ikinci yarısında dikkat çekici filmler sinemaseverleri bekliyor. Bunların arasında hem The Smashing Machine ve A House of Dynamite gibi ödül sezonunda adından söz ettirecek filmler, hem de Uykucu ve O da Bir Şey Mi gibi yerli yapımlar yer alıyor.

    Ekim Ayında Çıkacak En Dikkat Çekici Filmler 🍿

    Bu ay bitmeden sinemaseverlerle buluşacak filmler arasından öne çıkan yapımları derlediğimiz listeyi aşağıda bulabilirsiniz.

     1️⃣ Dövüş Efsanesi (The Smashing Machine)

    The Smashing Machine Tam Boyutta Gör
    Benny Safdie (Uncut Gems) imzalı The Smashing Machine'in başrolünde ünlü oyuncu Dwayne Johnson yer alıyor. Film, MMA ve UFC şampiyonu Mark Kerr'in hikâyesini analtıyor.
    • Yönetmen: Benny Safdie
    • Oyuncular: Dwayne Johnson, Emily Blunt, Bas Rutten
    • Tür: Drama, Biyografi
    • Yayın Tarihi: 17 Ekim / Vizyon

    İki kez UFC ağır sıklet turnuva şampiyonu ve World Vale Tudo Şampiyonu olan Mark Kerr, spor camiasında bir ikon olarak görülür. Kısa sürede kariyeri fırlama yaparken kişisel hayatında eşi ile olan inişli çıkışlı olan ilişkisi ve güreşçi olmanın getirdiği fiziksel zorluklarla hayatını bir arada tutmaya çalışan Kerr’in, zirvedeki yerini korumak için birçok şeyden fedakarlık etmesi gerekir.

    2️⃣ A House of Dynamite

    A House of Dynamite Tam Boyutta Gör
    Oscar ödüllü  Kathryn Bigelow'un (The Hurt Locker) yönettiği A House of Dynamite, bir nükleer saldırı sırasında yaşanacakları Beyaz Saray yetkililerinin gözünden ele alıyor.
    • Yönetmen: Kathryn Bigelow
    • Oyuncular:  Idris Elba, Rebecca Ferguson, Gabriel Basso, Jared Harris, Greta Lee, Jason Clarke, Anthony Ramos
    • Tür: Politik Gerilim
    • Vizyon Tarihi: 24 Ekim / Netflix

    Kim tarafından fırlatıldığı bilinmeyen bir nükleer bombanın Chicago şehrine doğru yol almakta olduğunu fark eden ABD yönetimi, bu felaket senaryosu karşısında nasıl bir yol izleyeceğine karar vermek için zamana karşı yarışıyor. Bu kritik saatlerde alınacak kararlar, tüm insanlığın kaderini tayin edecektir.

    3️⃣ Uykucu

    Uykucu Tam Boyutta Gör
    Çağatay Ulusoy ve Elçin Sangu'nun başrollerini paylaştığı yerli ajan filmi Uykucu, bu ay gösterime girecek dikkat çekici filmler arasında yer alıyor.
    • Yönetmen: Can Ulkay
    • Oyuncular: Çağatay Ulusoy, Elçin Sangu, Barış Falay, Ferit Kaya, Cengiz Bozkurt
    • Tür: Drama, Suç
    • Vizyon Tarihi: 29 Ekim / Vizyon

    Uykucu, gizli bir örgütün bir parçası olan Ferman'ın Saye adlı bir kadını yanına alıp eğitmesini konu alıyor. Ferman ve Saye arasında beklenmedik bir aşkın filizlenmesi, işleri daha da karmaşıklaştırıyor.

    4️⃣ Bugonia

    Bu ay izleyici ile buluşacak filmler: 16-31 Ekim 2025 Tam Boyutta Gör
    Alternatif sinemanın en sevilen yönetmenlerinden olan Yorgos Lanthimos (Dogtooth, Poor Things), Ekim ayında yeni filmi Bugonia'yı sinemaseverlerin beğenisine sunacak.
    • Yönetmen: Yorgos Lanthimos
    • Oyuncular: Emma Stone, Jesse Plemons, Alicia Silverstone
    • Tür: Komedi, Bilim-Kurgu
    • Vizyon Tarihi: 31 Ekim / Vizyon

    Save the Green Planet! adlı Güney Kore filminin yeniden çevrimi olan Bugonia, komplo teorilerine inanan iki kişinin, dünyayı yok etmeye çalışan bir uzaylı olduğunu düşündükleri meşhur bir CEO’yu kaçırmasını konu alıyor.

    5️⃣ Çatıda Biri Var (Roofman)

    Çatıda Biri Var (Roofman) Tam Boyutta Gör
    Ekim ayında sinemaseverlerle buluşacak bir diğer dikkat çekici film de oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Roofman olacak.
    • Yönetmen: Derek Cianfrance
    • Oyuncular: Channing Tatum, Kirsten Dunst, Peter Dinklage, Ben Mendelsohn, Juno Temple, Uzo Aduba, LaKeith Stanfield
    • Tür: Drama, Suç
    • Vizyon Tarihi: 31 Ekim / Vizyon

    Gerçek bir hikâyeden uyarlanan film, soyduğu yerlere çatıdan girdiği için Çatıdaki Adam lakabını alan, kibar hırsız Jeffrey Manchester'ın hapisten kaçarak aylar boyunca bir oyuncak mağazasında saklanmasını ve bölgede adeta yeni bir hayata başlamasını konu ediniyor.

    6️⃣ Ballad of a Small Player

    Ballad of a Small Player Tam Boyutta Gör
    Netflix'te izleyici ile buluşacak olan Ballad of a Small Player'ın başrolünde ünlü oyuncu Colin Farrell yer alıyor. Yönetmen koltuğunda ise Oscar adayı Edward Berger (Conclave) oturuyor.
    • Yönetmen: Edward Berger
    • Oyuncular:  Colin Farrell, Tilda Swinton, Fala Chen, Alex Jennings
    • Tür: Gerilim, Suç, Drama
    • Vizyon Tarihi: 29 Ekim / Netflix

    Makao’da saklanan Lord Doyle (Colin Farrell) gece gündüz demeden kumarhanelerde kafayı çekmekte ve cebinde kalan son parayı kumara yatırmaktadır. Doyle giderek artan borçlarının altında ezilmiş durumdadır. Ancak kumarhanede çalışan ve karanlık sırları olan gizemli Dao Ming (Fala Chen), ona yardım eli uzatacaktır. Doyle’u yakın takibe alan özel dedektif Cynthia Blithe (Tilda Swinton) ise onu kaçtığı şeyle yüzleştirmeye hazırdır. Doyle tehlikeden kurtulmaya çalıştıkça, gerçekler onu iyice köşeye sıkıştırmaya başlar.

    7️⃣ Springsteen: Hiçlikten Kurtar Beni (Springsteen: Deliver Me From Nowhere)

    Springsteen: Hiçlikten Kurtar Beni (Springsteen: Deliver Me From Nowhere) Tam Boyutta Gör
    Ünlü müzisyen Bruce Springsteen'in büyük bir yıldıza dönüşmesini konu alan Springsteen: Hiçlikten Kurtar Beni, Ekim ayında çıkacak en dikkat çekici filmler arasında yer alıyor.
    • Yönetmen: Scott Cooper
    • Oyuncular:  Jeremy Allen White, Stephen Graham, Gaby Hoffmann, Paul Walter Hauser
    • Tür: Biyografi, Drama
    • Vizyon Tarihi: 24 Ekim / Vizyon

    Springsteen: Hiçlikten Kurtar Beni, Bruce Springsteen’in henüz dünya çapında bir süperstar olmadan önce, başarı baskısıyla geçmişinin hayaletleri arasında sıkışıp kaldığı dönemi anlatıyor. Albüm, Springsteen’in New Jersey’deki yatak odasında bir 4 kanallı kayıt cihazıyla kaydedildi ve onun kariyerinde önemli bir kırılma anına işaret ediyor. Kayıtlarda, inanacak bir neden arayan kayıp ruhların doldurduğu, ham ve melankolik bir akustik atmosfer hâkim.

    8️⃣ O da Bir Şey mi

    O da Bir Şey mi Tam Boyutta Gör
    Yerli film tarafında Ekim ayının en dikkat çekici filmlerinden biri, Pelin Esmer imzalı "O da Bir Şey mi" olacak.
    • Yönetmen: Pelin Esmer
    • Oyuncular: Timuçin Esen, Merve Asya Özgür, İpek Bilgin, Nur Sürer, Mehmet Kurtuluş
    • Tür: Biyografi, Drama
    • Vizyon Tarihi: 17 Ekim / Vizyon

    Söke film festivalinin konuklarından İstanbullu ünlü yönetmen Levent, kaldığı otelde kat görevlisi olarak çalışan Aliye’den bütünüyle habersizdir. Oysa kendine yeni bir hayat hikâyesi edinmeye çalışan Aliye, Levent’i ve filmlerini çok iyi tanımaktadır. Aliye’nin çetrefilli hikâyesi, birbirinden tamamen farklı hayatlara sahip bu iki uzak insanı bir araya getirir. Şimdi gerçek ile kurgu arasında bir seçim yapmak zorundadırlar.

    9️⃣ Siyah Telefon 2 (Black Phone 2)

    Siyah Telefon 2 (Black Phone 2) Tam Boyutta Gör
    Son yılların dikkat çekici korku filmlerinden olan Siyah Telefon, bu ay devam filmiyle beyaz perdeye geri dönecek.
    • Yönetmen: Scott Derrickson
    • Oyuncular: Ethan Hawke, Mason Thames, Madeleine McGraw
    • Tür: Korku
    • Vizyon Tarihi: 17 Ekim / Vizyon

    Film, The Grabber’ın elinden kurtulan tek kişi olan genç Finn'in bu kez kardeşiyle birlikte aynı kabusu yaşamasını konu ediniyor. Dört yıl önce, 13 yaşındaki Fin, The Grabber'ı öldürerek kaçmış ve onun elinden kurtulan tek kişi olmayı başarmıştır. Ancak gerçek kötülük, ölümü aşarak geri döner ve telefon yeniden çalar. The Grabber, Fin'in peşine mezarın ötesinden düşerken, küçük kız kardeşi Gwen'i de tehdit eder. Artık 17 yaşında olan Fin, esaretten sonraki hayatıyla mücadele ederken, 15 yaşındaki Gwen rüyalarında siyah telefondan çağrılar almaya başlar.

    🔟 Mevlana Mest-i Aşk

    Mevlana Mest-i Aşk Tam Boyutta Gör
    İran-Türkiye ortak yapımı olan Mevlana Mest-i Aşk, ünlü isimleri bir araya getiren oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor.
    • Yönetmen:Hassan Fathi
    • Oyuncular: Halit Ergenç, Hande Erçel, Boran Kuzum, Bensu Soral, İbrahim Çelikkol, Selma Ergeç
    • Tür: Tarihi, Drama
    • Vizyon Tarihi: 17 Ekim / Vizyon

    Mevlana’nın yakın dostu/gönül yoldaşı Şems-i Tebrizi’nin, geride hiçbir ipucu bırakmadan esrarengiz biçimde kayıplara karışması, başta Mevlana olmak üzere yakın çevresini oluşturan insanlarda yoğun bir endişeye yol açar. Talihsiz bir kaza mı gelmiştir Şems’in başına? Arada bir yaptığı gibi inzivaya mı çekmiştir kendini? Veya en kötüsü -sevenleri kadar hasımları da çok olduğundan- bir cinayete mi kurban gitmiştir?

