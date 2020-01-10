Bu da Çinlilerin Rolls-Royce'u: Hongqi H9

Tam Boyutta Gör

FAW Group çatısı altında Çin’in en eski ve en lüks otomobil üreticisi olan Hongqi, H9 adını verdiği yeni lüks sedanını tanıttı. Hongqi H9’un bu yıl bitmeden Çin’de satışa sunulacağı aktarıldı.

Çinli Hongqi, yeni H9’u tasarlarken şirketin yeni tasarım dilini kullandıklarını belirtiyor fakat aracın genel görünüme baktığımızda sanki karşımızda üç farklı markanın birleşimi varmış gibi hissediyoruz. Çift tonlu gövde rengi Maybach’i, arka taraftaki yapı Cadillac XTS’i, ön taraftaki büyük krom ızgara da Rolls-Royce modellerini akıllara getiriyor. Rolls-Royce demişken, İngiliz markada 6 yıl görev yapan tasarımcı Giles Taylor’ın 2018’de Hongqi’ye transfer olduğunu da belirtelim.

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5.2 metre uzunluğa ve 3 metre aks mesafesine sahip olan Hongqi H9’un 20 inçlik jantları da bu büyük boyutlarla uyumlu görünüyor. Aracın ön kısmındaki LED şerit, Matrix LED farların üzerinden başlayarak büyük krom ızgaranın altında birleşiyor. Yanlarda kapı içine gömülü kollar dikkat çekerken, arka tarafta boydan boya uzanan stop lambalarını ve köşeli egzoz çıkışlarını görüyoruz. Tasarımın genelinde de bolca krom kullanılmış.

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Hongqi H9’un kaputu altında iki seçenek sunuluyor. Bunlardan ilki, 252 beygir güç ve 380 Nm tork üreten 2.0 litre dört silindirli turbo benzinli motor. İkincisi ise 272 beygir güç ve 400 Nm tork üreten süperşarjlı 3.0 litre V6. Her iki seçenekte de üretilen güç ve tork arka tekerleklere otomatik şanzıman vasıtasıyla aktarılıyor. Havalı süspansiyon sistemine sahip olan araçta “Seviye 2.5” olarak lanse edilen yarı otonom sürüş sistemi de bulunuyor.

Çinli Hongqi, 2025 yılına kadar ürün gamını hibrit ve tam elektrikli olmak üzere toplam 18 modelle genişletmek istiyor. Şirket geçtiğimiz yıl Frankfurt Otomobil Fuarı'nda S9 Hypercar ve E115 SUV konseptlerini sergilemişti. Hibrit motorlu hiper otomobilin 1400 beygir güç üreteceği ve 0-100 km/s hızlanmasını 1.9 saniyede tamamlayacağı, SUV'un da yüzde 100 elektrikli olacağı ve 600 kilometre menzil sunacağı açıklanmıştı. Bu modellerin görsellerini de aşağıdaki galeride bulabilirsiniz.

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