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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Bu da Çinlilerin Rolls-Royce'u: Hongqi H9

    Çinli üretici Hongqi, ülkenin en lüks ve en pahalı otomobillerinden biri olmaya aday H9 modelini görücüye çıkardı. sahip olduğu tasarımla dikkat çeken Hongqi H9'un yarı otonom sürüş özelliği bulunuyor
    1 hf.
    8,8b
    1
    27
    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Bu da Çinlilerin Rolls-Royce'u: Hongqi H9
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    FAW Group çatısı altında Çin’in en eski ve en lüks otomobil üreticisi olan Hongqi, H9 adını verdiği yeni lüks sedanını tanıttı. Hongqi H9’un bu yıl bitmeden Çin’de satışa sunulacağı aktarıldı.

    Çinli Hongqi, yeni H9’u tasarlarken şirketin yeni tasarım dilini kullandıklarını belirtiyor fakat aracın genel görünüme baktığımızda sanki karşımızda üç farklı markanın birleşimi varmış gibi hissediyoruz. Çift tonlu gövde rengi Maybach’i, arka taraftaki yapı Cadillac XTS’i, ön taraftaki büyük krom ızgara da Rolls-Royce modellerini akıllara getiriyor. Rolls-Royce demişken, İngiliz markada 6 yıl görev yapan tasarımcı Giles Taylor’ın 2018’de Hongqi’ye transfer olduğunu da belirtelim.

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    5.2 metre uzunluğa ve 3 metre aks mesafesine sahip olan Hongqi H9’un 20 inçlik jantları da bu büyük boyutlarla uyumlu görünüyor. Aracın ön kısmındaki LED şerit, Matrix LED farların üzerinden başlayarak büyük krom ızgaranın altında birleşiyor. Yanlarda kapı içine gömülü kollar dikkat çekerken, arka tarafta boydan boya uzanan stop lambalarını ve köşeli egzoz çıkışlarını görüyoruz. Tasarımın genelinde de bolca krom kullanılmış.

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    Hongqi H9’un kaputu altında iki seçenek sunuluyor. Bunlardan ilki, 252 beygir güç ve 380 Nm tork üreten 2.0 litre dört silindirli turbo benzinli motor. İkincisi ise 272 beygir güç ve 400 Nm tork üreten süperşarjlı 3.0 litre V6. Her iki seçenekte de üretilen güç ve tork arka tekerleklere otomatik şanzıman vasıtasıyla aktarılıyor. Havalı süspansiyon sistemine sahip olan araçta “Seviye 2.5” olarak lanse edilen yarı otonom sürüş sistemi de bulunuyor.

    Çinli Hongqi, 2025 yılına kadar ürün gamını hibrit ve tam elektrikli olmak üzere toplam 18 modelle genişletmek istiyor. Şirket geçtiğimiz yıl Frankfurt Otomobil Fuarı'nda S9 Hypercar ve E115 SUV konseptlerini sergilemişti. Hibrit motorlu hiper otomobilin 1400 beygir güç üreteceği ve 0-100 km/s hızlanmasını 1.9 saniyede tamamlayacağı, SUV'un da yüzde 100 elektrikli olacağı ve 600 kilometre menzil sunacağı açıklanmıştı. Bu modellerin görsellerini de aşağıdaki galeride bulabilirsiniz.



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    murettep 1 hf. en beğenilen
    otur kardeş fizikten kaldın notun sıfır.
    V=100km/h = 27.7 m/s
    a= V/t
    a= 27.7/1.9 = 14.57 m/s^2 = 1.5g civarı ediyor.
    1 Yanıt Yanıtla +16
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    ahmtcura 1 hf.
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın




    Resimdeki dikis kalitesi ben çinliyim diye bagiriyor👏👏
    1 Yanıt Yanıtla +6
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    muratkaya 1 hf.
    Zort Royce.
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    DH Misafiri 1 hf.
    bir silseydiniz arabayı fena olmazdı.
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    DH Misafiri 1 hf.
    arabayı merdiven altında mı üretmişler, resim çekilmeden önce güzelce bir silseydiniz arabayı.
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    DH Misafiri 1 hf.
    Rusların Aurus'u Rolls-Royce'a daha çok benziyordu. Bu ise rengiyle Maybach'ı tasarımıyla BMW-Cadillac karması bir araç olmuş
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    ***RAMMSTEIN*** 1 hf.
    Kim ne derse desin orjinalinden iyi duruyor tip olarak. 😁
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    ahmtcura 1 hf.
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın




    Resimdeki dikis kalitesi ben çinliyim diye bagiriyor👏👏
    1 Yanıt Yanıtla +6
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    bozkurt35 1 hf. ahmtcura
    Rolls Royce'un dikişlerinde de böyle şeyler oluyor pot olmayan aracı yok gibi sorarsan elde yapılıyor hepsi bu aracı 'uniqe' kılıyor deniyor..
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    Hicks 1 hf.
    Ülkenin en pahalı ve en lüks otomobili görücüye çıkıyor ama yıkatmaya tenezzül bile etmemişler araba leş gibi, şoför koltuğunun paspası yırtık. Garip insanlar bu Çinliler...
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    ilkerinanç 1 hf.
    Olum altı üstü bir çakma araç için birbirinize yazdığınız mesajlara bak arkadaş ne oldu bu millete böyle ya?
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    BOLDVIPER 1 hf.
    5g yi bile f16 da görmek için ciddi bir manevra yapmak gerekiyor normal uçuşlarda 1- 3g civarında seyrediyor zaten hiç bir kara yada deniz aracı 5g bindiricek kadar etkili değil, savaş manevraları yada akrobasi dışındada 5g ve üzerine çıkılmaz genelde
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    deniz ömür 1 hf.
    Çin için araba yapmak çocuk oyuncağı üretmek gibi birşey:)
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    8840 kez okundu.
    20 yorum yazıldı.

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