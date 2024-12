Bu hafta başlayacak diziler: 8-14 Aralık 2024

Her hafta olduğu gibi bu hafta da çok sayıda yeni dizi izleyici ile buluşacak. Haftanın belki de en dikkat çekici yeni dizisi Dexter'ın prequel dizisi Dexter: Original Sin olacak. İzleyicileri geçmişe götürecek olan dizi, Dexter'ın henüz 20'li yaşlarının başında, genç ve tecrübesiz olduğu yıllara odaklanacak. Yeni başlayacak dizilerin yanı sıra Die Hart ve Bookie gibi bir iki dizi de bu hafta yeni sezonlarıyla ekranlara dönecek.

Bu Hafta Başlayacak Diziler 📺

Bu hafta özellikle animasyon dizilerine meraklı olanları dikkat çekici iki yapım bekliyor. Disney+, Inside Out'un spin-off dizisi Dream Productions'ı izleyicilerin beğenisine sunarken, Amazon tarafında da özellikle oyun tutkunlarının merakla beklediği Secret Level izleyici ile buluşacak. İşte bu hafta başlayacak diziler:

1️⃣ Secret Level

Tam Boyutta Gör Bu hafta Amazon Prime Video'da izleyici ile buluşacak olan Secret Level, özellikle oyun tutkunlarının kaçırmaması gereken bir yapım.

Platform : Amazon Prime Video

: Amazon Prime Video Yayın Tarihi : 10 Aralık

: 10 Aralık Tür: Animasyon, Fantastik

"Love, Death & Robots"un yaratıcı ekibi tarafından hazırlanan bu animasyon dizisi, aynı "Love, Death & Robots" gibi her bölümünde farklı bir hikâye anlatacak. Ancak bu kez hikâyelerin ortak noktası video oyunlardan uyarlanmaları olacak.

Love, Death & Robots'ta olduğu gibi Secret Level'da da her bölüm farklı bir animasyon ekibi tarafından hazırlandı ve farklı oyunlar için farklı görsel stiller kullanıldı. Dizide uyarlamalarını göreceğimiz oyunlar arasında Armored Core, Warhammer 40,000, Mega Man, The Outer Worlds ve Sifu gibi dikkat çekici yapımlar bulunuyor.

2️⃣ One Hundred Years of Solitude

Tam Boyutta Gör Gabriel García Márquez'in aynı adlı unutulmaz eserinden uyarlanan Yüzyıllık Yalnızlık (One Hundred Years of Solitude), bu hafta Netflix'te yayınlanan en dikkat çekici dizi olacak.

Platform : Netflix

: Netflix Yayın Tarihi : 11 Aralık

: 11 Aralık Tür: Drama

Márquez'in 1967 tarihli romanı, dünya edebiyatının en önemli eserleri arasında kabul ediliyor. Bu yüzden dizi uyarlamasından da beklentiler epey yüksek. Uyarlandığı roman gibi One Hundred Years of Solitude da kurgusal bir Güney Amerika kasabası olan Macondo'da geçiyor ve Buendia ailesinin birden fazla jenerasyona yayılan hikâyesini, büyülü bir gerçeklikle bezeli hâlde anlatıyor.

3️⃣ Dream Productions

Tam Boyutta Gör Pixar'ın ilk animayon dizisi olan Dream Productions, Inside Out filmleriyle aynı evrende geçiyor.

Platform : Disney+

: Disney+ Yayın Tarihi : 11 Aralık

: 11 Aralık Tür: Animasyon

İlk iki Inside Out filminin arasında geçen dizi, rüyaların üretilmesinden sorumlu olan departmana odaklanıyor. Hikâyenin merkezinde ise her gece Riley'nin rüyalarını hazırlayıp zamanında yetiştirmeye çalışan ekip yer alıyor. Dream Productions, rüyaların aynı bir film setinde olduğu gibi bir yapım ekibi tarafından çekilip hazırlandığı bir dünyayı izleyicilere tanıtacak.

4️⃣ Dexter: Original Sin

Platform : Paramount+

: Paramount+ Yayın Tarihi : 13 Aralık

: 13 Aralık Tür: Suç, Drama

1991 yılında, yani orijinal dizinin yaklaşık 15 yıl öncesinde geçen Original Sin, henüz 20'li yaşlarının başında, genç ve tecrübesiz olan Dexter Morgan'a odaklanıyor. İçindeki öldürme güdüsünü bastırmak için yıllarca uğraşan Dexter, artık bu dürtüyü bastırmakta iyiden iyiye zorlanmaya başlayınca devreye babası giriyor. Bir polis memuru olan Harry Morgan, Dexter'ın kontrol edilemez bu öldürme dürtüsünü en azından kötülere yöneltmesi için "Harry Kanunları" olarak adlandırdığı kurallar dizisini üvey oğluna öğretmeye başlıyor.

5️⃣ La Palma

Tam Boyutta Gör Netflix'in Norveç yapımı mini dizisi La Palma, dört bölüme yayılan bir felaket hikâyesi anlatıyor.

Platform : Netflix

: Netflix Yayın Tarihi : 11 Aralık

: 11 Aralık Tür: Drama

Kanarya Adaları'na turistik bir geziye giden Norveçli bir grup turist, bölgedeki yanardağın patlaması üzerine kendilerini bir hayatta kalma savaşının içerisinde buluyor. Grubun küller, lavlar ve kaos arasından sıyrılıp güvenli bölgeye ulaşması gerekiyor.

5️⃣ No Good Deed

Tam Boyutta Gör Bu hafta Netflix'te izleyici ile buluşacak olan bir diğer yeni dizi de No Good Deed olacak.

Platform : Netflix

: Netflix Yayın Tarihi : 12 Aralık

: 12 Aralık Tür: Komedi

Komedi türündeki dizinin başrollerinde, Everybody Loves Raymond'ın yıldızı Ray Romano ile Friends dizisinden tanıdığımız Lisa Kudrow yer alıyor. Liz Feldman (Dead to Me)'ın yaratıcısı olduğu No Good Deed, aynı evi almaya çalışan üç çifte odaklanıyor. Bunun hayallerindeki ev olacağını düşünen talipliler birbirleriyle yarışırken, evin eski sahipleri (Romano ve Kudrow), bu evin aslında bir rüyadan çok bir kabusun kapısını araladığını gizlemeye çalışıyor.

6️⃣ Bookie 2. Sezon

Platform : (HBO) Max

: (HBO) Max Yayın Tarihi : 12 Aralık

: 12 Aralık Tür: Komedi

Amerikalı komedyen Sebastian Maniscalco'un başrolünü üstlendiği dizi, Los Angeles'ta yıllardır yasadışı bahis oynatan Danny'ye odaklanıyor. Los Angeles'ta spor bahislerinin suç olmaktan çıkarılması gündeme gelince, Danny yıllardır kurduğu düzen yavaş yavaş yıkılırken suyun üzerinde kalmaya çalışıyor.

7️⃣ Die Hart 3. Sezon

Tam Boyutta Gör Bu hafta yeni sezonuyla ekranlara dönecek bir diğer dizi de ünlü komedyen Kevin Hart'ın başrolünü üstlendiği Die Hart olacak.

Platform : Roku Channel

: Roku Channel Yayın Tarihi : 13 Aralık

: 13 Aralık Tür: Komedi, Aksiyon

Dizide Kevin Hart kendisinin kurmaca bir versiyonunu canlandırıyor. Artık aksiyon dolu hayatını geride bırakıp daha ödül odaklı yapımlarda rol almak isteyen Kevin, bunun için ünlü yönetmen Jackson Pepper ile çalışmayı kabul ediyor. Ancak Hollywood'un aranan oyuncusu olacağım derken, kendisini FBI'ın arananlar listesinde buluyor. Kevin Hart ve Nathalie Emmanuel'in ilk iki sezondaki rolleriyle geri döneceği yeni sezonda ekibe J.K. Simmons (Whiplash) ve Kathryn Hahn (WandaVision) da dâhil oluyor.

8️⃣ 1992

Tam Boyutta Gör Bu hafta Netflix'te izleyici ile buluşacak bir diğer mini dizi de İspanya yapımı 1992 olacak.

Platform : Netflix

: Netflix Yayın Tarihi : 13 Aralık

: 13 Aralık Tür: Gizem, Suç

Amparo, kocasının tuhaf bir patlamada ölmesinin ardından bazı sorularına yanıt aramaya başlar. Ona bu arayışında yardım eden tek kişi ise eski bir polis olan alkolik güvenlik görevlisi Richi'dir. Bu sırada başka cinayetler de işlenmektedir. Bu cinayetlerin tümünün ortak noktası ise kurbanların yakılarak öldürülmüş ve Sevilla'da düzenlenen Expo '92 sergisinin unutulmaz maskotunun cesetlerin yanında bulunmuş olmasıdır.

9️⃣ Invisible

Tam Boyutta Gör Son dönemde İngilizce olmayan yapımlarının sayısını hızla arttıran Disney+, bu hafta da İspanya yapımı yeni dizisi Invisible'i izleyici ile buluşturacak.

Platform : Disney+

: Disney+ Yayın Tarihi : 13 Aralık

: 13 Aralık Tür: Drama

Aynı adlı romandan uyarlanan altı bölümlük bu mini dizinin konusu şöyle: 12 yaşındaki Capi travmatik bir kaza geçirir ve travma sonrası stres bozukluğu yaşar. Bir psikolog bunun nedenlerini ortaya çıkarmaya çalışırken, Capi görünmezlik güçleri olduğunu ve canavarlarla ilgili kâbuslar gördüğünü açıklar. Capi'nin okulundaki yeni bir öğretmen, ona yardım etmek için görünmezi görünür kılmaya çalışır.

