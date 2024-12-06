Sinemada bu hafta: Emilia Perez, Yıldızlararası, Çakallarla Dans 7 (6 Aralık 2024)

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Gladiator II, Wicked, Moana 2 gibi önceki haftalarda gösterime giren filmler gişeyi domine etmeye devam ettiği için 6 Aralık haftası gösterime girecek yeni filmler açısından biraz daha sakin geçiyor. Ancak her hafta olduğu gibi bu hafta da hem sinema salonlarında hem de dijital platformlarda sinemaseverleri çok sayıda yeni film bekliyor.

Bu hafta sinema salonlarında ve dijital platformlarda gösterime girecek filmleri aşağıda bulabilirsiniz.

Bu Hafta Sinemalarda Gösterime Girecek Filmler 🍿

Bu hafta sinema salonlarında 10 yeni film gösterime girecek. Özellikle arthouse sinemaya meraklı olanlar için haftanın öne çıkan yapımı, MUBI yayınından bir gün sonra vizyona girecek Emilia Pérez olacak.Bu yeni yapımların yanı sıra Christopher Nolan'ın şahane bilim-kurgu filmi Yıldızlararası (Interstellar) da bu hafta sinemalara geri dönecek. Bu hafta sinemada gösterime girecek filmler şunlar olacak:

1️⃣ Yıldızlararası (Interstellar)

Tam Boyutta Gör Christopher Nolan'ın 2014 yapımı filmi Yıldızlararası (Interstellar), çıkışının 10. yılında sinemalara geri dönüyor. Filmin 4K olarak yenilenmiş versiyonu, 6 Aralık'ta IMAX salonlarında gösterime girecek.

Yönetmen : Chirstopher Nolan

: Chirstopher Nolan Tür : Blim-kurgu

: Blim-kurgu Oyuncular: Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jessica Chastain, Bill Irwin, Michael Caine, Matt Damon

Nolan'ın büyük beğeni toplayan filmi, Dünya'da hayatın sürdürülemez hâle gelmesi üzerine yaşanabilir bir gezegen bulma umuduyla uzayın derinliklerine seyahat eden bir grup astronota odaklanıyor.

2️⃣ Emilia Pérez (MUBI)

Tam Boyutta Gör Bu yıl Cannes Film Festivali'nde en çok ses getiren filmlerden biri olan Emilia Perez, 6 Aralık'ta MUBI'de yayınlanacak. Dijitaldeki yayınından bir gün sonra ise sinemalarda gösterime girecek. Emilia Perez'in bu yıl Oscar yarışında da yer alması bekleniyor.

Yönetmen: Jacques Audiard (Yeraltı Peygamberi, Pas ve Kemik)

Jacques Audiard (Yeraltı Peygamberi, Pas ve Kemik) Tür: Müzikal, Drama

Müzikal, Drama Oyuncular: Zoe Saldana, Karla Sofía Gascón, Selana Gomez, Adriana Paz, Edgar Ramírez

Emilia Perez, Meksika'da geçiyor ve cinsiyet değiştirme kararı alan bir uyuşturucu baronuna odaklanıyor. Kartelden ayrılıp hayatına bir kadın olarak devam etmek isteyen Manitas, kendi ölümünü tezgahlayıp eski hayatını geride bırakmak için bir avukattan (Saldana) yardım alıyor.

3️⃣ Çakallarla Dans 7

Tam Boyutta Gör Çakallarla Dans serisi, bu hafta yedinci filmiyle sinemalara dönüyor. Çakallarla Dans 7, ekibin dünya çapında bir güzellik yarışmasının organizasyonunda görev almak için gittikleri İzmir’de yaşadıkları maceraları takip ediyor.

Yönetmen : Murat Şeker

: Murat Şeker Tür : Komedi

: Komedi Oyuncular: Şevket Çoruh, Timur Acar, Murat Akkoyunlu, Hakan Bilgin

Yarışmadaki kızların güzelliğiyle büyülenen Çakallar, görev bilinçleri doğrultusunda hareket etmeye çalışırlar. Ancak tüm bu organizasyonun uluslararası bir pırlanta kaçakılığı operasyonu için kılıf olarak kullanıldığını öğrenince, işe farklı bir noktadan yaklaşmaya başlarlar. İşin içine operasyonu uzun süredir takip eden polis ekipleri de girince, işler daha da karmaşık bir hâl alır. Çakalları her zamanki gibi komik, tehlikeli ve heyecan dolu bir macera beklemektedir.

4️⃣ Bir Salyangozun Anıları (Memoir of a Snail)

Tam Boyutta Gör 2009 yapımı Mary and Max filmiyle dikkat çeken Adam Elliot'ın yönettiği Bir Salyangozun Anıları (Memoir of a Snail), stop-motion türünde bir animasyon filmi. Film, yurt dışında son derece olumlu yorumlar aldı.

Yönetmen : Adam Elliott

: Adam Elliott Tür : Animasyon, Drama

: Animasyon, Drama Seslendirme: Jacki Weaver, Sarah Snook, Eric Bana, Kodi Smit-McPhee

70’li yılların Avusturalya’sında Grace’in kayıplar ve şansızlıklarla dolu bir hayatı olmuştur. Annesi doğumda ölünce, ikiz kardeşi Gilbert ile felçli ve alkolik babası tarafından büyütülen Grace’in hayatı babasının ölümüyle tekrar sarsılır. Bu olaydan sonra kardeşiyle ayrı düşen Grace yalnızlığa gömülür, bakmakta olduğu salyangoz gibi kabuğuna çekilir. Ta ki tuhaf, yaşlı bir kadın olan Pinky ile tanışana kadar.

5️⃣ Armor

Tam Boyutta Gör Aksiyon türündeki Armor, başrolündeki Sylvester Stallone ile dikkat çekiyor. Ancak bunun Stallone'yi görmeye alışık olduğumuz filmlerinden daha düşük profilli bir yapım olduğunu söylememiz gerekiyor.

Yönetmen : Justin Routt

: Justin Routt Tür : Aksiyon

: Aksiyon Oyucular: Sylvester Stallone, Josh Wiggins, Dash Mihok, Jason Patrick

Bir zırhlı güvenlik görevlisi, milyonlarca doları bankalar arasında taşırken, Rook liderliğindeki bir hırsız ekibi bu zenginliği ele geçirmek için aracı ele geçirme planı yapar. Şiddetli bir araba takibinin ardından, Rook kısa süre içinde zırhlı aracı kuşatır ve James ile Casey, eski bir köprüde köşeye sıkışır. Araç, aşağıdaki suya düşme tehlikesiyle köprüde tehlikeli bir şekilde sallanırken, James’in ve çalınan servetin kaderi pamuk ipliğine bağlıdır. Rook ve saldırganlar içeri girmeden önce çok az vakit kalmıştır. Bu yüzden James, oğlunun hayatını kendi hayatından önce korumak için tüm yeteneklerini sonuna kadar zorlayacaktır.

Bu ay başlayacak diziler - Aralık 2024 6 gün önce eklendi

6️⃣ Vebal

Tam Boyutta Gör Son dönemde sayıları hızla artan cinli korku filmlerimize bu hafta bir yenisi daha ekleniyor. Vebal, kendisine yapılan büyüyü bozmak için arkadaşından yardım isteyen Metin'n hikâyesini anlatıyor.

Yönetmen : Mehmet Ali Tugay

: Mehmet Ali Tugay Tür : Korku

: Korku Oyuncular: Cansu Melis Karakuş, Umut Özkan, Nur Erkoç

Nazlı, kocası Metin’in kendisinden boşandıktan sonra başka bir kadınla evlenmek üzere olduğunu öğrenir. Metin’in evliliğini engellemek isteyen Nazlı, bu amaçla büyü yaptırır. Bu durum üzerine Metin ve müstakbel eşi Zeynep, beklenmedik olaylar yaşamaya başlar. Başlarına gelenlerden kurtulmak isteyen Metin, arkadaşı Mustafa’dan yardım ister. Mustafa’nın önerisiyle köyün cami hocasına gitmeleriyle cinlerden kurtulmak için mücadeleye başlarlar.

7️⃣ Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu: Kadim Medeniyetler

Tam Boyutta Gör TRT ortak yapımı animasyon serisi Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu'nun yeni filmi bu hafta gösterime girecek.

Yönetmen : Naser Maratibavil

: Naser Maratibavil Tür: Animasyon

Serinin üçüncü filmi olan Kadim Medeniyetler'de Nasreddin Hoca ve genç dostları, geçmişin izlerini keşfetmek için eski bir medeniyetin kalıntılarını ziyaret ederken kendilerini sürükleyici bir zaman yolculuğunda bulurlar. Geçmiş dönem tarihi bir medeniyete yolculuk yaparak, genç Prens Balcan ve amcasının oğlu Tarhun arasındaki krallık mücadelesinin ortasına düşerler. Zekâ ve cesaret gerektiren çeşitli sınavlardan geçerek, Balcan’ın doğru seçimler yapmasını ve adil bir kral olmasını sağlamak için çabalarlar.

8️⃣ Kızı Kazan Aşk

Tam Boyutta Gör Bu hafta gösterime girecek bir diğer yerli yapım da Kızı Kazan Aşk olacak.

Yönetmen : Onur Ögden

: Onur Ögden Tür : Romantik komedi

: Romantik komedi Oyuncular: Pelin Öztekin, Ferdi Sancar, Tuan Tunalı,Burak Alkaş, Ahmet Dursun, Tuğçe Baltalı, Mehmet Çepiç

Büyük şehirde yaşayan Özge hayattan bezmiş bir şekilde yaşamına devam ederken en yakın arkadaşı Arzu’nun ikna etmesiyle Ayvalık’a tatile gitmeye karar verir. Paralelinde düzenli bir hayata geçiş yapmak isteyen Berkay ile ilginç bir tesadüf sonucu karşılaşır ve aynı anda oynadıkları kazı kazan biletine çıkan para ikramiyesi ile maceraları başlar. İkili paranın peşine düştükleri bu macerada kendilerini tatlı bir aşk dünyasında bulacaktır.

9️⃣ RM: Right People, Wrong Place

Tam Boyutta Gör RM: Right People, Wrong Place belgeseli, ülkemizde de epey hayranı olan Güney Koreli müzik grubu BTS'nin kurucu üyesi RM'ye odaklanıyor.

Yönetmen : Seok-jun Lee

: Seok-jun Lee Tür: Belgesel

Film, RM'nin ikinci solo albümünü çıkarmak için çalıştığı sekiz aylık periyoda odaklanıyor ve ünlü müzisyenin bu süreçte hem kariyerinde hem de özel hayatında yaşadıklarını filtresiz bir şekilde anlatıyor.

🔟 Bangkok Dog

Tam Boyutta Gör Bangkok Dog, Tayland yapımı bir aksiyon-dövüş filmi. Filmin başrollerinde, karma dövüş sanatlarına odaklanan Martial Club adlı YouTube kanalıyla ünlü olan D.Y. Sao ve Brian Le yer alıyor.

Yönetmen : Chaya Supannarat

: Chaya Supannarat Tür : Dövüş, Aksiyon

: Dövüş, Aksiyon Oyuncular: D.Y. Sao, Elliott Allison, Byron Bishop

İnsan kaçakçılığı yapan bir suç örgütünün ele başı olan Dominic Mesias acımasız ve sadist biridir. Bu suç örgütünü çökertebilmek için teşkilat ajanı Andrew Kang Tayland’a gönderilir. Ajan Andrew’ın amacı suç çetesinin başı olan Dominic’i yakalayabilmektir. Andrew’ın arka sokakların dilini bilmesi ve iyi kavrayabilmesi dışındaki dövüş yetenekleri gangsterlerin arasına kendinin gizli görevde bir ajan olduğunu belli etmeden sızabilmesini sağlar. Gittikçe yeraltı dünyasında yükselmeye başlar. Bu başarı ise Andrew’ın kendini role fazla kaptırmasına ve gerçek kimliğiyle rolü arasında çatışmalar yaşamasına sebep olacaktır.

11) Çam Yarması 2

Yönetmen : Murat Kuşçu

: Murat Kuşçu Tür : Türkiye

: Türkiye Oyuncular: Tevfik İnceoğlu, Murat Kuşçu, Mehmet Bulut

Komedi türündeki Çam Yarması 2, başlarının belada olduğu mafya babasından kurtulmak için zorlu bir göreve çıkan üç kardeşin hikâyesini anlatıyor.

Bu Hafta Netflix'te Yayınlanacak Yeni Filmler

Bu hafta dijital tarafında da yeni filmler izleyicilerin beğenisine sunulacak. Netflix Türkiye'de bu hafta Mary ve Camp Crasher filmleri izleyici ile buluşurken, platformun global ayağında da Angelina Jolei'li Maria filmi yayınlanacak.

1️⃣ Mary

Tam Boyutta Gör Usta oyuncu Anthony Hopkins'in de rol aldığı Mary, Hz. Meryem'in hikâyesini daha insani bir yerden anlatma vaadiyle yola çıkıyor.

Yönetmen : D.J. Caruso

: D.J. Caruso Tür : Tarihi drama

: Tarihi drama Oyuncular :Noa Cohen, Anthony Hopkins, Ido Tako

:Noa Cohen, Anthony Hopkins, Ido Tako Yayın Tarihi: 6 Aralık

Nasıra'da ailesiyle birlikte yaşayan genç bir Yahudi kızı olan Meryem, evlilik hazırlıkları yaparken ilahi müdahaleyle hamile kalınca, hem kendisini hem de ona müjdelenen oğlu korumak için saklanmak zorunda kalıyor. Filmde Hz. Meryem'e İsrailli oyuncu Noa Cohen hayat veriyor ki bu karar sosyal medyada epey tartışma yarattı.

2️⃣ Camp Crasher

Tam Boyutta Gör Arjantin yapımı bir komedi filmi olan Camp Crasher'ın başrolünde Natalia Oreiro yer alıyor. Oreriro, 90'lı yıllarda Türkiye'de de epey popüler olan Vahşi Güzel (Muñeca Brava) dizisinin yıldızı olarak tanınırlık kazanmıştı.

Yönetmen : Martino Zaidelis

: Martino Zaidelis Tür : Komedi

: Komedi Oyuncular :

: Yayın Tarihi: 6 Aralık

Filmde Oreiro, kontrol manyağı bir anne olan Patri'yi canlandırıyor. Sürekli sıkboğaz ettiği oğlu Ramiro'yu eski eşine kaptırmak üzere olan Patri, oğluna aslında düşündüğünden daha havalı bir anne olduğunu ispatlamak için oğlunu ve arkadaşlarını bir kamp gezisine götürmeye karar veriyor. Kamp gezisinde işler pek planladığı gibi gitmese de Patri oğlunu elinde tutmak için elinden ne geliyorsa yapmaktan geri kalmıyor.

3️⃣ Maria

Tam Boyutta Gör Yıldız oyuncu Angelina Jolie'nin opera dünyasının ikonik ismi Maria Callas'a hayat verdiği Maria, ülkemizde şubat ayında vizyona girecek. Bu yüzden dijital yayını da daha ileri bir tarihte gerçekleşecek. Ancak ABD ve Birleşik Krallık gibi bir kaç ülkede film bu hafta Netflix kataloğuna eklenecek.

Yönetmen : Pablo Larraín

: Pablo Larraín Tür : Biyografi, Drama

: Biyografi, Drama Oyuncular : Angelina Jolie, Pierfrancesco Favino, Haluk Bilginer, Alba Rohrwacher

: Angelina Jolie, Pierfrancesco Favino, Haluk Bilginer, Alba Rohrwacher Yayın Tarihi: 11 Aralık (Netflix Global)

No ve Neruda gibi beğeni kazanan filmlerle tanınan Şilili yönetmen Pablo Larraín'in imzasını taşıyan Maria'da Haluk Bilginer de rol alıyor. Usta oyuncu, Maria Callas'ın uzun süre birlikte olduğu Yunan iş adamı Aristotle Onassis'e hayat veriyor.

Bu Hafta Öde-İzle (VoD) Servislerinde Yayınlanacak Filmler

Geçtiğimiz haftalarda sinemalarda gösterimi gerçekleşen filmlerden bazıları bu hafta Google Play ve Apple TV gibi öde-izle (VoD) servislerinde yerini alacak. İzleyiciler, bu filmleri tercih ettikleri VoD servisi üzerinden düşük bir ücret karşılığında kiralayabilecek ya da satın alabilecek. Bu hafta öde-izle servislerine gelecek kayda değer filmler şunlar olacak.

1️⃣ Venom 3: Son Dans (Venom: The Last Dance)

Yönetmen : Kelly Marcel

: Kelly Marcel Tür : Aksiyon

: Aksiyon Oyuncular . Tom Hardy, Juno Temple, Chiwetel Ejiofor, Stephen Graham

. Tom Hardy, Juno Temple, Chiwetel Ejiofor, Stephen Graham Yayın Tarihi: 10 Aralık

Venom: Son Dans, isminde yer alan "Son Dans" ifadesinden de anlaşılacağı üzere bu seriyi noktalayan film oldu. Venom karakteri ve onunla aynı gezegenden gelen simbiyotlar Marvel evreninin bir parçası olmaya devam edecek belki ama Tom Hardy'nin başrolünü üstlendiği bu mevcut seri, Son Dans ile birlikte final yaptı.

2️⃣ Hayırlı Evlat (Good One)

Tam Boyutta Gör Bu yılın beğeni kazanan Amerikan bağımsızlarından olan Hayırlı Evlat, bu yıl Filmekimi'nde de gösterilmişti.

Yönetmen : India Donaldson

: India Donaldson Tür : Drama

: Drama Oyuncular . Lily Collias, James Le Gros, Danny McCarthy.

. Lily Collias, James Le Gros, Danny McCarthy. Yayın Tarihi: 6 Aralık

Film babasıyla birlikte ormanda üç günlük bir geziye çıkan 17 yaşındaki Sam'e odaklanıyor. Bu gezi sırasında babası çok eski bir arkadaşı ile karşılaşınca işler karışmaya başlıyor. Yaşının ötesinde bir bilgeliğe sahip olan genç kız yol boyunca bu iki yetişkin erkeği idare edip, aralarını bulmaya çalışsa da sonunda bu ego savaşından bıkıyor ve hayırlı evlat olmanın kendisi için en iyisi olup olmadığını sorgulamaya başlıyor.

3️⃣ Sapkın (Heretic)

Tam Boyutta Gör A Quiet Place serisinin senasitleri olarak tanınan Bryan Woods ve Scott Beck ikilisinin çektiği filmin başrolünde ünlü oyuncu Hugh Grant yer alıyor.

Yönetmenler : Scott Beck & Bryan Woods

: Scott Beck & Bryan Woods Tür : Korku, Gerilim

: Korku, Gerilim Oyuncular . Hugh Grant, Sophie Thatcher, Chloe East

. Hugh Grant, Sophie Thatcher, Chloe East Yayın Tarihi: 10 Aralık

Heretic, iki misyoner genç kadının, dinlerini anlatmak için gittikleri bir evde yaşadıkları korku dolu olayları konu ediniyor.

4️⃣ Ben Değilim (C'est pas moi)

Tam Boyutta Gör Bu yıl Filmekimi'nde gösterilen bir diğer film olan Ben Değilim, Köprü Üstü Aşıkları ve Kutsal Motorlar gibi kült filmlerle tanınan Leos Carax'ın imzasını taşıyor.

Yönetmen : Leos Carax

: Leos Carax Tür : Deneysel, Yarı belgesel

: Deneysel, Yarı belgesel Yayın Tarihi: 10 Aralık

Fransalı yönetmen, kurmaca ile belgeselin iç içe geçtiği bu 41 dakikalık deneysel filmde, kendi kariyerini mercek altına alıyor.

5️⃣ Goodrich

Tam Boyutta Gör Goodrich'in başrolünde Batman ve Beetlejuice gibi ikonik rollerle tanınan usta oyuncu Michael Keaton yer alıyor.

Yönetmen : Hallie Meyers-Shyer

: Hallie Meyers-Shyer Tür : Drama

: Drama Oyuncular . Michael Keaton, Mila Kunis, Carmen Ejogo, Michael Urie, Kevin Pollak

. Michael Keaton, Mila Kunis, Carmen Ejogo, Michael Urie, Kevin Pollak Yayın Tarihi: 11 Aralık

Keaton filmde, eşi rehabilitasyona gidince küçük çocuklarına tek başına bakmak zorunda kalan Goodrich'e hayat veriyor. Goodrich'in yardımına ilk evliliğinden olan yetişkin kızı Grace koşuyor. Bu tecrübe, Goodrich'e sadece küçük çocuklarına daha iyi bir baba olmayı öğretmekle kalmayacak, aynı zamanda Grace büyürken yaptığı hataları da fark etmesini sağlayacaktır

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