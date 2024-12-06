Sinemada bu hafta: Emilia Perez, Yıldızlararası, Çakallarla Dans 7 (6 Aralık 2024)

- Bu Hafta Sinemalarda Gösterime Girecek Filmler 🍿
- 1️⃣ Yıldızlararası (Interstellar)
- 2️⃣ Emilia Pérez (MUBI)
- 3️⃣ Çakallarla Dans 7
- 4️⃣ Bir Salyangozun Anıları (Memoir of a Snail)
- 5️⃣ Armor
- 6️⃣ Vebal
- 7️⃣ Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu: Kadim Medeniyetler
- 8️⃣ Kızı Kazan Aşk
- 9️⃣ RM: Right People, Wrong Place
- 🔟 Bangkok Dog
- 11) Çam Yarması 2
- Bu Hafta Netflix'te Yayınlanacak Yeni Filmler
- 1️⃣ Mary
- 2️⃣ Camp Crasher
- 3️⃣ Maria
- Bu Hafta Öde-İzle (VoD) Servislerinde Yayınlanacak Filmler
- 1️⃣ Venom 3: Son Dans (Venom: The Last Dance)
- 2️⃣ Hayırlı Evlat (Good One)
- 3️⃣ Sapkın (Heretic)
- 4️⃣ Ben Değilim (C'est pas moi)
- 5️⃣ Goodrich
- Yorumlar
Gladiator II, Wicked, Moana 2 gibi önceki haftalarda gösterime giren filmler gişeyi domine etmeye devam ettiği için 6 Aralık haftası gösterime girecek yeni filmler açısından biraz daha sakin geçiyor. Ancak her hafta olduğu gibi bu hafta da hem sinema salonlarında hem de dijital platformlarda sinemaseverleri çok sayıda yeni film bekliyor.
Bu hafta sinema salonlarında ve dijital platformlarda gösterime girecek filmleri aşağıda bulabilirsiniz.
Bu Hafta Sinemalarda Gösterime Girecek Filmler 🍿
Bu hafta sinema salonlarında 10 yeni film gösterime girecek. Özellikle arthouse sinemaya meraklı olanlar için haftanın öne çıkan yapımı, MUBI yayınından bir gün sonra vizyona girecek Emilia Pérez olacak.Bu yeni yapımların yanı sıra Christopher Nolan'ın şahane bilim-kurgu filmi Yıldızlararası (Interstellar) da bu hafta sinemalara geri dönecek. Bu hafta sinemada gösterime girecek filmler şunlar olacak:
1️⃣ Yıldızlararası (Interstellar)
- Yönetmen: Chirstopher Nolan
- Tür: Blim-kurgu
- Oyuncular: Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jessica Chastain, Bill Irwin, Michael Caine, Matt Damon
Nolan'ın büyük beğeni toplayan filmi, Dünya'da hayatın sürdürülemez hâle gelmesi üzerine yaşanabilir bir gezegen bulma umuduyla uzayın derinliklerine seyahat eden bir grup astronota odaklanıyor.
2️⃣ Emilia Pérez (MUBI)
- Yönetmen: Jacques Audiard (Yeraltı Peygamberi, Pas ve Kemik)
- Tür: Müzikal, Drama
- Oyuncular: Zoe Saldana, Karla Sofía Gascón, Selana Gomez, Adriana Paz, Edgar Ramírez
Emilia Perez, Meksika'da geçiyor ve cinsiyet değiştirme kararı alan bir uyuşturucu baronuna odaklanıyor. Kartelden ayrılıp hayatına bir kadın olarak devam etmek isteyen Manitas, kendi ölümünü tezgahlayıp eski hayatını geride bırakmak için bir avukattan (Saldana) yardım alıyor.
3️⃣ Çakallarla Dans 7
- Yönetmen: Murat Şeker
- Tür: Komedi
- Oyuncular: Şevket Çoruh, Timur Acar, Murat Akkoyunlu, Hakan Bilgin
Yarışmadaki kızların güzelliğiyle büyülenen Çakallar, görev bilinçleri doğrultusunda hareket etmeye çalışırlar. Ancak tüm bu organizasyonun uluslararası bir pırlanta kaçakılığı operasyonu için kılıf olarak kullanıldığını öğrenince, işe farklı bir noktadan yaklaşmaya başlarlar. İşin içine operasyonu uzun süredir takip eden polis ekipleri de girince, işler daha da karmaşık bir hâl alır. Çakalları her zamanki gibi komik, tehlikeli ve heyecan dolu bir macera beklemektedir.
4️⃣ Bir Salyangozun Anıları (Memoir of a Snail)
- Yönetmen: Adam Elliott
- Tür: Animasyon, Drama
- Seslendirme: Jacki Weaver, Sarah Snook, Eric Bana, Kodi Smit-McPhee
70’li yılların Avusturalya’sında Grace’in kayıplar ve şansızlıklarla dolu bir hayatı olmuştur. Annesi doğumda ölünce, ikiz kardeşi Gilbert ile felçli ve alkolik babası tarafından büyütülen Grace’in hayatı babasının ölümüyle tekrar sarsılır. Bu olaydan sonra kardeşiyle ayrı düşen Grace yalnızlığa gömülür, bakmakta olduğu salyangoz gibi kabuğuna çekilir. Ta ki tuhaf, yaşlı bir kadın olan Pinky ile tanışana kadar.
5️⃣ Armor
- Yönetmen: Justin Routt
- Tür: Aksiyon
- Oyucular: Sylvester Stallone, Josh Wiggins, Dash Mihok, Jason Patrick
Bir zırhlı güvenlik görevlisi, milyonlarca doları bankalar arasında taşırken, Rook liderliğindeki bir hırsız ekibi bu zenginliği ele geçirmek için aracı ele geçirme planı yapar. Şiddetli bir araba takibinin ardından, Rook kısa süre içinde zırhlı aracı kuşatır ve James ile Casey, eski bir köprüde köşeye sıkışır. Araç, aşağıdaki suya düşme tehlikesiyle köprüde tehlikeli bir şekilde sallanırken, James’in ve çalınan servetin kaderi pamuk ipliğine bağlıdır. Rook ve saldırganlar içeri girmeden önce çok az vakit kalmıştır. Bu yüzden James, oğlunun hayatını kendi hayatından önce korumak için tüm yeteneklerini sonuna kadar zorlayacaktır.
6️⃣ Vebal
- Yönetmen: Mehmet Ali Tugay
- Tür: Korku
- Oyuncular: Cansu Melis Karakuş, Umut Özkan, Nur Erkoç
Nazlı, kocası Metin’in kendisinden boşandıktan sonra başka bir kadınla evlenmek üzere olduğunu öğrenir. Metin’in evliliğini engellemek isteyen Nazlı, bu amaçla büyü yaptırır. Bu durum üzerine Metin ve müstakbel eşi Zeynep, beklenmedik olaylar yaşamaya başlar. Başlarına gelenlerden kurtulmak isteyen Metin, arkadaşı Mustafa’dan yardım ister. Mustafa’nın önerisiyle köyün cami hocasına gitmeleriyle cinlerden kurtulmak için mücadeleye başlarlar.
7️⃣ Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu: Kadim Medeniyetler
- Yönetmen: Naser Maratibavil
- Tür: Animasyon
Serinin üçüncü filmi olan Kadim Medeniyetler'de Nasreddin Hoca ve genç dostları, geçmişin izlerini keşfetmek için eski bir medeniyetin kalıntılarını ziyaret ederken kendilerini sürükleyici bir zaman yolculuğunda bulurlar. Geçmiş dönem tarihi bir medeniyete yolculuk yaparak, genç Prens Balcan ve amcasının oğlu Tarhun arasındaki krallık mücadelesinin ortasına düşerler. Zekâ ve cesaret gerektiren çeşitli sınavlardan geçerek, Balcan’ın doğru seçimler yapmasını ve adil bir kral olmasını sağlamak için çabalarlar.
8️⃣ Kızı Kazan Aşk
- Yönetmen: Onur Ögden
- Tür: Romantik komedi
- Oyuncular: Pelin Öztekin, Ferdi Sancar, Tuan Tunalı,Burak Alkaş, Ahmet Dursun, Tuğçe Baltalı, Mehmet Çepiç
Büyük şehirde yaşayan Özge hayattan bezmiş bir şekilde yaşamına devam ederken en yakın arkadaşı Arzu’nun ikna etmesiyle Ayvalık’a tatile gitmeye karar verir. Paralelinde düzenli bir hayata geçiş yapmak isteyen Berkay ile ilginç bir tesadüf sonucu karşılaşır ve aynı anda oynadıkları kazı kazan biletine çıkan para ikramiyesi ile maceraları başlar. İkili paranın peşine düştükleri bu macerada kendilerini tatlı bir aşk dünyasında bulacaktır.
9️⃣ RM: Right People, Wrong Place
- Yönetmen: Seok-jun Lee
- Tür: Belgesel
Film, RM'nin ikinci solo albümünü çıkarmak için çalıştığı sekiz aylık periyoda odaklanıyor ve ünlü müzisyenin bu süreçte hem kariyerinde hem de özel hayatında yaşadıklarını filtresiz bir şekilde anlatıyor.
🔟 Bangkok Dog
- Yönetmen: Chaya Supannarat
- Tür: Dövüş, Aksiyon
- Oyuncular: D.Y. Sao, Elliott Allison, Byron Bishop
İnsan kaçakçılığı yapan bir suç örgütünün ele başı olan Dominic Mesias acımasız ve sadist biridir. Bu suç örgütünü çökertebilmek için teşkilat ajanı Andrew Kang Tayland’a gönderilir. Ajan Andrew’ın amacı suç çetesinin başı olan Dominic’i yakalayabilmektir. Andrew’ın arka sokakların dilini bilmesi ve iyi kavrayabilmesi dışındaki dövüş yetenekleri gangsterlerin arasına kendinin gizli görevde bir ajan olduğunu belli etmeden sızabilmesini sağlar. Gittikçe yeraltı dünyasında yükselmeye başlar. Bu başarı ise Andrew’ın kendini role fazla kaptırmasına ve gerçek kimliğiyle rolü arasında çatışmalar yaşamasına sebep olacaktır.
11) Çam Yarması 2
- Yönetmen: Murat Kuşçu
- Tür: Türkiye
- Oyuncular: Tevfik İnceoğlu, Murat Kuşçu, Mehmet Bulut
Komedi türündeki Çam Yarması 2, başlarının belada olduğu mafya babasından kurtulmak için zorlu bir göreve çıkan üç kardeşin hikâyesini anlatıyor.
Bu Hafta Netflix'te Yayınlanacak Yeni Filmler
Bu hafta dijital tarafında da yeni filmler izleyicilerin beğenisine sunulacak. Netflix Türkiye'de bu hafta Mary ve Camp Crasher filmleri izleyici ile buluşurken, platformun global ayağında da Angelina Jolei'li Maria filmi yayınlanacak.
1️⃣ Mary
- Yönetmen: D.J. Caruso
- Tür: Tarihi drama
- Oyuncular:Noa Cohen, Anthony Hopkins, Ido Tako
- Yayın Tarihi: 6 Aralık
Nasıra'da ailesiyle birlikte yaşayan genç bir Yahudi kızı olan Meryem, evlilik hazırlıkları yaparken ilahi müdahaleyle hamile kalınca, hem kendisini hem de ona müjdelenen oğlu korumak için saklanmak zorunda kalıyor. Filmde Hz. Meryem'e İsrailli oyuncu Noa Cohen hayat veriyor ki bu karar sosyal medyada epey tartışma yarattı.
2️⃣ Camp Crasher
- Yönetmen: Martino Zaidelis
- Tür: Komedi
- Oyuncular:
- Yayın Tarihi: 6 Aralık
Filmde Oreiro, kontrol manyağı bir anne olan Patri'yi canlandırıyor. Sürekli sıkboğaz ettiği oğlu Ramiro'yu eski eşine kaptırmak üzere olan Patri, oğluna aslında düşündüğünden daha havalı bir anne olduğunu ispatlamak için oğlunu ve arkadaşlarını bir kamp gezisine götürmeye karar veriyor. Kamp gezisinde işler pek planladığı gibi gitmese de Patri oğlunu elinde tutmak için elinden ne geliyorsa yapmaktan geri kalmıyor.
3️⃣ Maria
- Yönetmen: Pablo Larraín
- Tür: Biyografi, Drama
- Oyuncular: Angelina Jolie, Pierfrancesco Favino, Haluk Bilginer, Alba Rohrwacher
- Yayın Tarihi: 11 Aralık (Netflix Global)
No ve Neruda gibi beğeni kazanan filmlerle tanınan Şilili yönetmen Pablo Larraín'in imzasını taşıyan Maria'da Haluk Bilginer de rol alıyor. Usta oyuncu, Maria Callas'ın uzun süre birlikte olduğu Yunan iş adamı Aristotle Onassis'e hayat veriyor.
Bu Hafta Öde-İzle (VoD) Servislerinde Yayınlanacak Filmler
Geçtiğimiz haftalarda sinemalarda gösterimi gerçekleşen filmlerden bazıları bu hafta Google Play ve Apple TV gibi öde-izle (VoD) servislerinde yerini alacak. İzleyiciler, bu filmleri tercih ettikleri VoD servisi üzerinden düşük bir ücret karşılığında kiralayabilecek ya da satın alabilecek. Bu hafta öde-izle servislerine gelecek kayda değer filmler şunlar olacak.
1️⃣ Venom 3: Son Dans (Venom: The Last Dance)
- Yönetmen: Kelly Marcel
- Tür: Aksiyon
- Oyuncular. Tom Hardy, Juno Temple, Chiwetel Ejiofor, Stephen Graham
- Yayın Tarihi: 10 Aralık
Venom: Son Dans, isminde yer alan "Son Dans" ifadesinden de anlaşılacağı üzere bu seriyi noktalayan film oldu. Venom karakteri ve onunla aynı gezegenden gelen simbiyotlar Marvel evreninin bir parçası olmaya devam edecek belki ama Tom Hardy'nin başrolünü üstlendiği bu mevcut seri, Son Dans ile birlikte final yaptı.
2️⃣ Hayırlı Evlat (Good One)
- Yönetmen: India Donaldson
- Tür: Drama
- Oyuncular. Lily Collias, James Le Gros, Danny McCarthy.
- Yayın Tarihi: 6 Aralık
Film babasıyla birlikte ormanda üç günlük bir geziye çıkan 17 yaşındaki Sam'e odaklanıyor. Bu gezi sırasında babası çok eski bir arkadaşı ile karşılaşınca işler karışmaya başlıyor. Yaşının ötesinde bir bilgeliğe sahip olan genç kız yol boyunca bu iki yetişkin erkeği idare edip, aralarını bulmaya çalışsa da sonunda bu ego savaşından bıkıyor ve hayırlı evlat olmanın kendisi için en iyisi olup olmadığını sorgulamaya başlıyor.
3️⃣ Sapkın (Heretic)
- Yönetmenler: Scott Beck & Bryan Woods
- Tür: Korku, Gerilim
- Oyuncular. Hugh Grant, Sophie Thatcher, Chloe East
- Yayın Tarihi: 10 Aralık
Heretic, iki misyoner genç kadının, dinlerini anlatmak için gittikleri bir evde yaşadıkları korku dolu olayları konu ediniyor.
4️⃣ Ben Değilim (C'est pas moi)
- Yönetmen: Leos Carax
- Tür: Deneysel, Yarı belgesel
- Yayın Tarihi: 10 Aralık
Fransalı yönetmen, kurmaca ile belgeselin iç içe geçtiği bu 41 dakikalık deneysel filmde, kendi kariyerini mercek altına alıyor.
5️⃣ Goodrich
- Yönetmen: Hallie Meyers-Shyer
- Tür: Drama
- Oyuncular. Michael Keaton, Mila Kunis, Carmen Ejogo, Michael Urie, Kevin Pollak
- Yayın Tarihi: 11 Aralık
Keaton filmde, eşi rehabilitasyona gidince küçük çocuklarına tek başına bakmak zorunda kalan Goodrich'e hayat veriyor. Goodrich'in yardımına ilk evliliğinden olan yetişkin kızı Grace koşuyor. Bu tecrübe, Goodrich'e sadece küçük çocuklarına daha iyi bir baba olmayı öğretmekle kalmayacak, aynı zamanda Grace büyürken yaptığı hataları da fark etmesini sağlayacaktırBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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