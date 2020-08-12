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    Bu kez de Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2’den erteleme haberi geldi

    Hardsuit Labs ve Paradox Interactive tarafından geliştirilen Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, 2021 yılına ertelendi. Oyunun bu yıl içinde piyasaya çıkması bekleniyordu.
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    Oyunlar
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    Gökhan G.
    Editör
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    Bu kez de Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2’den erteleme haberi geldi
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    Eğlence dünyasının kaleleri diyebileceğimiz sinema ve video oyunları sektörlerinden son aylarda gelen erteleme haberleri oldukça sık karşımıza çıkmaya başladı. İçlerinde birçok büyük bütçeli filmin de bulunduğu yapımlar Covid-19 nedeniyle bir bir ertelenirken oyun dünyası da bu gecikmelerden nasibini alıyor.

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    Bu kapsamda Hardsuit Labs ve Paradox Interactive tarafından geliştirilen Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 de ertelenen oyunlar listesine girdi. Geliştiriciler tarafından yapılan açıklamada oyunun 2021 yılına ertelendiği belirtildi.

    Hardsuit Labs ve Paradox Interactive’in Twitter üzerinden yaptığı açıklama ise şöyle:

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    “Amacımız her zaman sizlere en iyi oyun deneyimini sunmak, Karanlıklar Dünyası içinde yeniden tasavvur edilmiş Seattle’ı size hissettirmek ve Orijinal Bloodlines oyununa layık bir yapam ortaya koymak oldu. Kendimizi aşmak istediğimiz proje kapsamında zor bir karar verdik ve daha çok zamana ihtiyacımız olduğunu anladık. Bu bağlamda oyunu 2020 yılı içinde piyasaya sürmemiz mümkün görünmüyor. Oyunun çıkış tarihini ötelemek sizlere daha iyi bir deneyim sunmak için yapacaklarımızdan sadece birini oluşturuyor.

    Bu kararı alırken oldukça zorlandığımızı bilmenizi isteriz. İleriki dönemde oyunun çıkış tarihi ile ilgili daha net bilgiler vermeyi umuyoruz.

    Aldığımız bu kararın birçoğunuzu üzdüğünün farkındayız ancak ortaya çıkan bu durum topluluğun çoğunluğu tarafından da olgunlukla karşılandı. Umarız bunun zor, fakat doğru olan karar olduğunu anlarsınız.

    Sabrınız için şimdiden şükranlarımızı sunuyoruz.”

    Bu kez de Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2’den erteleme haberi geldi
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    Evet, geliştiricilerin açıklamaları oyunun hayranlarını ve oyunu ön sipariş verenleri üzecek cinsten. Ancak içinde bulunduğumuz salgın süreci, işleri çoğunlukla evden yürütmek mecburiyetinde kalan sektörler için bu tür kararları zorunlu kılabiliyor.

    Son olarak sizleri Vampire The Masquerade: Bloodlines 2 “gelecek nesil” fragmanıyla baş başa bırakıyoruz.



    https://www.engadget.com/vampire-the-masquerade-bloodlines-2-delayed-2021-200243795.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    kangaetemo 1 hf.
    daha dun on siparis gecsem mi diyordum, iyi ki gecmemisim
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    IcyTea Lemon (Furkan ) 1 hf.
    "Herkes oyununu daha guzel yapabilmek icin erteliyor ve kimse ses cikarmiyor, biz de acele etmeyelim" demek bu kisaca.

    Ertelesinler who cares, oyunla mi dogduk.
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