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    Xbox Series X, Kasım ayında çıkıyor: Çıkışta birinci parti oyun yok

    Microsoft, Xbox Series X'in Kasım ayında piyasaya sürüleceğini duyurdu. Series X için bu yıl içerisinde herhangi bir birinci parti oyun yayınlanmayacak.
    1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
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    Oyunlar
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    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Xbox Series X, Kasım ayında çıkıyor: Çıkışta birinci parti oyun yok
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    Microsoft'un yeni nesil oyun konsolu Xbox Series X'in çıkış tarihi yavaş yavaş netleşmeye başlıyor. Bugün resmi bir açıklama yayınlayan Microsoft, konsolun Kasım ayı içerisinde piyasaya sürüleceğini resmen duyurdu. Ancak Kasım ayının tam olarak hangi gününde çıkacağı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.

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    Microsoft bugün ayrıca üzücü bir haber de verdi ve Halo: Infinite oyunun 2021 yılına ertelendiğini duyurdu. Halo: Infinite'in aslında Series X ile birlikte çıkış yapması bekleniyordu. Series X çıkışındaki ilk birinci parti oyun olacaktı. Dolayısıyla bugünkü erteleme Series X'in bu yıl içerisinde herhangi bir birinci parti oyun almayacağı anlamına geliyor.

    Dört jenerasyonda oyunculuk

    Microsoft bugünkü açıklamasında geriye uyumluluk ve Xbox Series X optimizasyonu konusuna ağırlık vermiş. Daha önce de açıklandığı gibi Series X, önceki üç jenerasyonun (Xbox, Xbox 360, Xbox One) tüm oyunları için geriye uyumluluğa sahip olacak. Microsoft ayrıca bu yıl içerisinde Xbox Series X için optimize edilmiş 50'den fazla yeni oyunun çıkacağını ve ayrıca hali hazırda piyasada olan 40'tan fazla oyunun da Xbox Series X için optimize edileceğini duyurdu.

    Önümüzdeki aylarda çıkacak olan Assassin's Creed Valhalla, DiRT 5, Watch Dogs Legion gibi oyunlar Xbox Series X için optimize edilmiş olacak. Ayrıca Destiny 2, Forza Horizon 4, Gears 5 gibi yapımlar da Xbox Series X optimizasyonuna sahip olacak. Bu optimizasyonlar ray tracing, 120FPS, hızlı yükleme süreleri ve Hızlı Devam Etme (Quick Resume) gibi özellikler içerecek (oyununa göre değişecek şekilde).

    Xbox Series X'in fiyatı konusunda henüz bir bilgimiz yok. Microsoft'un, Series X'i PlayStation 5'ten daha ucuza sunmak istediği ve bu yüzden önce PS5'in fiyatının açıklanmasını beklediği söyleniyordu. Microsoft ayrıca şu anda daha uygun fiyatlı Xbox Series S konsolu üzerinde de hazırlıklar yapıyor. Series S'in bu ay duyurulması bekleniyor.



    https://www.theverge.com/2020/8/11/21363787/microsoft-xbox-series-x-launch-release-date-month Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    GoldPunch (İbrahim Katmerci) 1 hf. en beğenilen
    Çıkışında birinci parti oyunu olmayan bir konsol. Sony fena yiyecek bunları.
    4 Yanıt Yanıtla +45
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    WereChaos 1 hf.
    Sonyninde olmicak zaten ve xbox zaten 1.partı oyunları ile öne çıkmıyor ama sony 1. parti oyun olmadan çıkarsa Xbox yer
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    Perro_De_Levantamiento 1 hf.
    Playstation daha nesil başlamadan xbox ın helvasını yiyecek belli oldu
    Yanıtla +11
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    Yorumlar (30) Yorum Yaz Forumda Gör
    Philipp_Plein (Philipp Plein) 1 gün
    Yabancı sitelerdeki bazı haberlere göre PS5 4K 60FPS için yetersiz kalıyormuş. Şaşırdık mı? Ex harici hiçbir üstünlüğü olmayacak bir konsolu kim main yapar bilmem. Series X gümbür gümbür geliyor.
    2 Yanıt Yanıtla +3
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    Periah (tugrul u) 1 gün Philipp_Plein
    Donanim ortada. 4k 30 fps bile veremez o cihaz yuksek grafikli oyunlarda. Ps5 3k oyun konsolu. Fake 4k ile goruntu verecek gecmis nesildeki gibi.
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    ebavamqko 1 gün Philipp_Plein
    Ray Tracing'i geçtim. real 4K 60fps de mi yok? 8.7 Tflop makina bu kadarını bence verebilir. hadi RT olmaması normal de ...
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    BlackTower_35 (İlkay SON) 1 gün (düzenlendi)
    9.2 TFLOPS RDNA 1,5 Konsolu almaktansa 12.2 Traflops RDNA 2 konsolu çıkışında almak daha mantıklı gibi duruyor. Gelecek için.. Para sokaktan bulunmuyor ölü doğan bir makinaya milyarlar akıtmak yanlış. Zamanında 1.4 Tf çıkan Xbox One ve 1.8 TF çıkan ps4 ile arasında ki güç faktörü ortada. Şimdi arada 3 4 TFLOPS fark var nasıl bir güç farkı olacak siz kestirin artık.
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    .Zatoichi. (Master Chief) 9 sa. BlackTower_35
    Hocam Xbox bu sene gerek donanımsal olarak gerek yazılımsal olarak çok iyi hazırlanmış. Geçen nesil en başında donanımsal olarak sonrasında ise zamanla Ex oyun yönünde izledikleri politika ile çok eleştiri almışlardı ve görüyoruz ki bu eleştileri kulak arkası etmemişler. Birde oyunları sadece Xbox odaklı yapsalar cihazın satışlarına müthiş olumlu etki yapacaktır.
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    Perro_De_Levantamiento 1 hf.
    Milattan önceki oyunları sıralamış
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    OldReview (Old Review) 1 hf. Perro_De_Levantamiento
    Çıkışında eski nesil oyunlarla pazarlanan bir konsolu, yeni konsolda oynamak için kim alır ki? Zaten bu oyunlar mevcut konsollarında da oynanıyor. MS'un bu politikası nedense bana çok çılgınca geliyor, tarihte özel oyunu olmadan çıkış yapan tek konsol olacak.Zaten pek yüz verilmeyen bir özellik.

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

    https://www.usgamer.net/articles/new-study-finds-that-gamers-dont-really-use-backwards-compatabilityOyuncuların yüzde 1.5'luk kesimi bakmış, bunlar mı konsol aldıracak oyunlar, yapmayın lütfen...
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    Dictattor 1 hf. (düzenlendi)
    2020 de çıkacak konsolu savunmak için argüman diye 2004'de, 2008'de çıkmış oyunların listesini getirip buraya spamlayacak hale getirmesin Allah kimseyi.
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    OldReview (Old Review) 1 hf. (düzenlendi)
    Konsolun 1. parti özel oyunu yok deniliyor, marka fanatikleri geriye dönük uyumluluk diyor. Yahu niye eski oyun için konsol alalım ki, bilemedim vallahi bu MS bize viral çalışma mı yapıyor?

    İstediğin kadar gücün olsun, oyunun yoksa hiçsin, hiç. 6. nesilde PS2 6.2 gflops, Xbox 20 kusur gflops güce sahipti, sonuç ne oldu hepiniz biliyorsunuz. Geçen nesil ara nesil konsollarda %45 daha güçlüydü, sonuç ortada. Yeni nesilde de %15 güç farkı var ki, kağıt üstünde bir farktır. Bir çok oyunda fark olmayınca birileri hayal kırıklığına uğrayacaktır.

    Özetle konsolun özel oyunu yok, zaten haberi bile yapılmış...
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    Bender B. Rodriquez (Bender Bending Rodriguez) 1 hf. (düzenlendi)
    Valla su bi kesin. Xbox 360 varken deli gibi oyun vardi. Hangisini alsam diye kara kara dusunurdum.xbox one da geriye uyumluluk olmasa oynayacak oyun 20 yi gecmez. Oynadığım cogu oyun hala onceki nesil oyunlari



    Onceki nesilde bile ps3 un oyunlarina bakip ic gecirirdim. Simdi de oyle ps4 oyunlari arayi cok ciddi acti tartisilmaz bir gercek





    Ama gamepass da xbox tarafindaki ciddi avantaj. Rdr2 oynuyorsun zaten kendini amorti ediyor. Çoğu çöp olsa da gene oynanabilir bir sürü oyun var. Hele su cyberpunk gamepasse cok gecmeden eklenirse tadindan yenmez. Ama eninde sonunda eklenecek ve kendi parasını coktan cikaracak.





    Optimizasyon gunumuzde cok daha iyi. İllaki farklar olur ama yeni nesilin oyunlarinin onumuzdeki 3 sene icinde bambaska bir yerde olacagi kesin. Grafik kavgasina gerek yok. Her konsolun kendi icinde avantaji ve dezavantaji var. Xbox kullanicisi olmama ragmen ve butun exc lerin gamepassde olmasina ragmen acip bir tane oynamadim. Bazen forzaya giriyorum o kadar. Ama sirf gamepass ve geriye uyumluluk icin xboxu sectim ps4 oyunlarindan vazgectim





    Xbox 360 icin 100 tane oyun almisim 40 tane golddan oyun gelmis 20 tanesi cop. 120 oynanabilir oyunum vardi. Bunlarin en az 100u zaten geriye uyumlu ve dogrudan yuklenebilirdi. Zaten o neslin oyunlari bir baska. Hem yeniden oynuyorum hem oynayamadiklarima bakiyorum. Hem de gamepassle tasakli olan oyunlari oynuyorum. Ve sadece yeni nesile gecerken konsola para verdim
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    DH Misafiri 1 hf.
    Xbox'ın her şeyini toplasanız bir TLOU2, GOW, Spider-Man 2, Horizon Forbidden West, Ratchet Clank Rift, Ghost of Tsushima etmiyor. Çizgi film grafikli haloyu bile çıkaramayıp ertelediler büyük skandal resmen. Yeni xbox remastered cihazı olmuş hep xbox one oyunları dayıyorlar o kadar
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    joven 1 hf.
    Ps4 gibi cılız bir konsolun oynattığı oyunlar görünce ps5 4k 60fps kesin ve tartışmaya kapalıdır.
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    -Executioner- 1 hf.
    6 kasım hadi hayırlı olsun...
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    ulaşcan1 1 hf.
    Fiyat yine mi açıklanmamış?
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