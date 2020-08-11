Xbox Series X, Kasım ayında çıkıyor: Çıkışta birinci parti oyun yok

Microsoft'un yeni nesil oyun konsolu Xbox Series X'in çıkış tarihi yavaş yavaş netleşmeye başlıyor. Bugün resmi bir açıklama yayınlayan Microsoft, konsolun Kasım ayı içerisinde piyasaya sürüleceğini resmen duyurdu. Ancak Kasım ayının tam olarak hangi gününde çıkacağı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.İlginizi Çekebilir Yeni nesilde oyun fiyatları artıyor: 70 dolarlık AAA oyun dönemi geliyor
Microsoft bugün ayrıca üzücü bir haber de verdi ve Halo: Infinite oyunun 2021 yılına ertelendiğini duyurdu. Halo: Infinite'in aslında Series X ile birlikte çıkış yapması bekleniyordu. Series X çıkışındaki ilk birinci parti oyun olacaktı. Dolayısıyla bugünkü erteleme Series X'in bu yıl içerisinde herhangi bir birinci parti oyun almayacağı anlamına geliyor.
Dört jenerasyonda oyunculuk
Microsoft bugünkü açıklamasında geriye uyumluluk ve Xbox Series X optimizasyonu konusuna ağırlık vermiş. Daha önce de açıklandığı gibi Series X, önceki üç jenerasyonun (Xbox, Xbox 360, Xbox One) tüm oyunları için geriye uyumluluğa sahip olacak. Microsoft ayrıca bu yıl içerisinde Xbox Series X için optimize edilmiş 50'den fazla yeni oyunun çıkacağını ve ayrıca hali hazırda piyasada olan 40'tan fazla oyunun da Xbox Series X için optimize edileceğini duyurdu.
Önümüzdeki aylarda çıkacak olan Assassin's Creed Valhalla, DiRT 5, Watch Dogs Legion gibi oyunlar Xbox Series X için optimize edilmiş olacak. Ayrıca Destiny 2, Forza Horizon 4, Gears 5 gibi yapımlar da Xbox Series X optimizasyonuna sahip olacak. Bu optimizasyonlar ray tracing, 120FPS, hızlı yükleme süreleri ve Hızlı Devam Etme (Quick Resume) gibi özellikler içerecek (oyununa göre değişecek şekilde).
Xbox Series X'in fiyatı konusunda henüz bir bilgimiz yok. Microsoft'un, Series X'i PlayStation 5'ten daha ucuza sunmak istediği ve bu yüzden önce PS5'in fiyatının açıklanmasını beklediği söyleniyordu. Microsoft ayrıca şu anda daha uygun fiyatlı Xbox Series S konsolu üzerinde de hazırlıklar yapıyor. Series S'in bu ay duyurulması bekleniyor.
https://www.theverge.com/2020/8/11/21363787/microsoft-xbox-series-x-launch-release-date-month Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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https://www.usgamer.net/articles/new-study-finds-that-gamers-dont-really-use-backwards-compatabilityOyuncuların yüzde 1.5'luk kesimi bakmış, bunlar mı konsol aldıracak oyunlar, yapmayın lütfen...
İstediğin kadar gücün olsun, oyunun yoksa hiçsin, hiç. 6. nesilde PS2 6.2 gflops, Xbox 20 kusur gflops güce sahipti, sonuç ne oldu hepiniz biliyorsunuz. Geçen nesil ara nesil konsollarda %45 daha güçlüydü, sonuç ortada. Yeni nesilde de %15 güç farkı var ki, kağıt üstünde bir farktır. Bir çok oyunda fark olmayınca birileri hayal kırıklığına uğrayacaktır.
Özetle konsolun özel oyunu yok, zaten haberi bile yapılmış...
Onceki nesilde bile ps3 un oyunlarina bakip ic gecirirdim. Simdi de oyle ps4 oyunlari arayi cok ciddi acti tartisilmaz bir gercek
Ama gamepass da xbox tarafindaki ciddi avantaj. Rdr2 oynuyorsun zaten kendini amorti ediyor. Çoğu çöp olsa da gene oynanabilir bir sürü oyun var. Hele su cyberpunk gamepasse cok gecmeden eklenirse tadindan yenmez. Ama eninde sonunda eklenecek ve kendi parasını coktan cikaracak.
Optimizasyon gunumuzde cok daha iyi. İllaki farklar olur ama yeni nesilin oyunlarinin onumuzdeki 3 sene icinde bambaska bir yerde olacagi kesin. Grafik kavgasina gerek yok. Her konsolun kendi icinde avantaji ve dezavantaji var. Xbox kullanicisi olmama ragmen ve butun exc lerin gamepassde olmasina ragmen acip bir tane oynamadim. Bazen forzaya giriyorum o kadar. Ama sirf gamepass ve geriye uyumluluk icin xboxu sectim ps4 oyunlarindan vazgectim
Xbox 360 icin 100 tane oyun almisim 40 tane golddan oyun gelmis 20 tanesi cop. 120 oynanabilir oyunum vardi. Bunlarin en az 100u zaten geriye uyumlu ve dogrudan yuklenebilirdi. Zaten o neslin oyunlari bir baska. Hem yeniden oynuyorum hem oynayamadiklarima bakiyorum. Hem de gamepassle tasakli olan oyunlari oynuyorum. Ve sadece yeni nesile gecerken konsola para verdim
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