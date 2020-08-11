Xbox Series X, Kasım ayında çıkıyor: Çıkışta birinci parti oyun yok

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Microsoft'un yeni nesil oyun konsolu Xbox Series X'in çıkış tarihi yavaş yavaş netleşmeye başlıyor. Bugün resmi bir açıklama yayınlayan Microsoft, konsolun Kasım ayı içerisinde piyasaya sürüleceğini resmen duyurdu. Ancak Kasım ayının tam olarak hangi gününde çıkacağı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.

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Microsoft bugün ayrıca üzücü bir haber de verdi ve Halo: Infinite oyunun 2021 yılına ertelendiğini duyurdu. Halo: Infinite'in aslında Series X ile birlikte çıkış yapması bekleniyordu. Series X çıkışındaki ilk birinci parti oyun olacaktı. Dolayısıyla bugünkü erteleme Series X'in bu yıl içerisinde herhangi bir birinci parti oyun almayacağı anlamına geliyor.

Dört jenerasyonda oyunculuk

Microsoft bugünkü açıklamasında geriye uyumluluk ve Xbox Series X optimizasyonu konusuna ağırlık vermiş. Daha önce de açıklandığı gibi Series X, önceki üç jenerasyonun (Xbox, Xbox 360, Xbox One) tüm oyunları için geriye uyumluluğa sahip olacak. Microsoft ayrıca bu yıl içerisinde Xbox Series X için optimize edilmiş 50'den fazla yeni oyunun çıkacağını ve ayrıca hali hazırda piyasada olan 40'tan fazla oyunun da Xbox Series X için optimize edileceğini duyurdu.

Önümüzdeki aylarda çıkacak olan Assassin's Creed Valhalla, DiRT 5, Watch Dogs Legion gibi oyunlar Xbox Series X için optimize edilmiş olacak. Ayrıca Destiny 2, Forza Horizon 4, Gears 5 gibi yapımlar da Xbox Series X optimizasyonuna sahip olacak. Bu optimizasyonlar ray tracing, 120FPS, hızlı yükleme süreleri ve Hızlı Devam Etme (Quick Resume) gibi özellikler içerecek (oyununa göre değişecek şekilde).

Xbox Series X'in fiyatı konusunda henüz bir bilgimiz yok. Microsoft'un, Series X'i PlayStation 5'ten daha ucuza sunmak istediği ve bu yüzden önce PS5'in fiyatının açıklanmasını beklediği söyleniyordu. Microsoft ayrıca şu anda daha uygun fiyatlı Xbox Series S konsolu üzerinde de hazırlıklar yapıyor. Series S'in bu ay duyurulması bekleniyor.

https://www.theverge.com/2020/8/11/21363787/microsoft-xbox-series-x-launch-release-date-month

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