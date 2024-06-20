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    Bu pencereler çatıya kurulan güneş panellerinden daha fazla elektrik üretiyor

    Binaya entegre fotovoltaikler veya BIPV olarak tanımlanan güneş panellerinde gelişmeler hızlanıyor. Pencereye entegre edilen güneş panelleriyle çatı tipi kurulumdan daha fazla elektrik üretiliyor.
    Bu pencere çatı tipi güneş panelinden daha fazla enerji üretiyor Tam Boyutta Gör
    Binaya entegre fotovoltaikler veya BIPV olarak ifade edilen güneş panellerinde son dönemlerde bir yükseliş yaşanıyor. Bu alandaki son gelişme ise İspanyol BIPV üreticisi SolReina’dan geliyor. Firmanın ürettiği termal ve akustik yalıtımlı cama entegre BIPV paneller, geleneksel çatı tipi kurulumlardan daha fazla elektrik üretebiliyor.

    Çatı tipi kurulumdan yüzde 15 daha fazla enerji üretiyor

    SolReina’nın çözümü bir “güneş penceresi” olarak karşımıza çıkıyor ve firma bunun, geleneksel pencere tanımının ötesine geçen bir ürün olduğunu ifade ediyor. Pencereler, termal ve akustik yalıtımlı panellerden oluşuyor ve ayrıca dış cephelerde de kullanılabiliyor. Pencerelerde yüksek dayanıma sahip temperli cam kullanıldığı, bu sayede mekanik streslere ve sıcaklık değişimlerine karşı dirençli oldukları belirtiliyor.

    Bu pencere çatı tipi güneş panelinden daha fazla enerji üretiyor Tam Boyutta Gör
    Tasarımın ön tarafında yüksek geçirgenliğe, düşük yansıtıcılığa ve düşük demir içeriğine sahip temperli bir güneş camı bulunuyor. Kristal silikon hücrelerin kullanıldığı panellerde nem koruması gibi yaşlanma karşıtı özellikler de bulunuyor. Yine arka tarafta da düşük demir içerikli temperli cam bulunuyor. SolReina, pencerelerin yönünün de ayarlanabileceğini söylüyor. Bu da ışığa bağlı olarak açı ayarını mümkün kılıyor. Firma aynı zamanda pencere boyutlarını mimariye veya isteğe uygun olarak ölçekleyebiliyor.

    Performans noktasında ise SolReina kendinden oldukça emin. Firma, standart yapıdaki bir güneş penceresinin 150 ila 225 W/m2 üretimi yapabileceğini, sıcak günlerde elektrikli klima ihtiyacını yüzde 80'e kadar azaltabileceğini söylüyor. Esas vurucu nokta ise bu sistemlerin tipik çatı kurulumundan yüzde 15 daha fazla fotovoltaik enerji üretebiliyor olması. Bu farkın muhtemelen çatı kurulumlarının fazla ısınmasından kaynaklandığı düşünülüyor. Pencereler şu anda İspanya'da üretiliyor ve pazarlanıyor ancak SolReina, ortaklıklar aracılığıyla Avrupa’nın geneline de açılmayı planlıyor.

    Kaynakça https://www.pv-magazine.com/2024/06/20/solreinas-patented-solar-window-wins-best-protected-invention-award-in-spain/ https://solreina.com/archivos/projectos/ventana-solar
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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