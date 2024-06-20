Bu pencereler çatıya kurulan güneş panellerinden daha fazla elektrik üretiyor

Çatı tipi kurulumdan yüzde 15 daha fazla enerji üretiyor
SolReina’nın çözümü bir “güneş penceresi” olarak karşımıza çıkıyor ve firma bunun, geleneksel pencere tanımının ötesine geçen bir ürün olduğunu ifade ediyor. Pencereler, termal ve akustik yalıtımlı panellerden oluşuyor ve ayrıca dış cephelerde de kullanılabiliyor. Pencerelerde yüksek dayanıma sahip temperli cam kullanıldığı, bu sayede mekanik streslere ve sıcaklık değişimlerine karşı dirençli oldukları belirtiliyor.
Performans noktasında ise SolReina kendinden oldukça emin. Firma, standart yapıdaki bir güneş penceresinin 150 ila 225 W/m2 üretimi yapabileceğini, sıcak günlerde elektrikli klima ihtiyacını yüzde 80'e kadar azaltabileceğini söylüyor. Esas vurucu nokta ise bu sistemlerin tipik çatı kurulumundan yüzde 15 daha fazla fotovoltaik enerji üretebiliyor olması. Bu farkın muhtemelen çatı kurulumlarının fazla ısınmasından kaynaklandığı düşünülüyor. Pencereler şu anda İspanya'da üretiliyor ve pazarlanıyor ancak SolReina, ortaklıklar aracılığıyla Avrupa’nın geneline de açılmayı planlıyor.Kaynakça https://www.pv-magazine.com/2024/06/20/solreinas-patented-solar-window-wins-best-protected-invention-award-in-spain/ https://solreina.com/archivos/projectos/ventana-solar Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.