Bu pencereler çatıya kurulan güneş panellerinden daha fazla elektrik üretiyor

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Tam Boyutta Gör Binaya entegre fotovoltaikler veya BIPV olarak ifade edilen güneş panellerinde son dönemlerde bir yükseliş yaşanıyor. Bu alandaki son gelişme ise İspanyol BIPV üreticisi SolReina’dan geliyor. Firmanın ürettiği termal ve akustik yalıtımlı cama entegre BIPV paneller, geleneksel çatı tipi kurulumlardan daha fazla elektrik üretebiliyor.

Çatı tipi kurulumdan yüzde 15 daha fazla enerji üretiyor

SolReina’nın çözümü bir “güneş penceresi” olarak karşımıza çıkıyor ve firma bunun, geleneksel pencere tanımının ötesine geçen bir ürün olduğunu ifade ediyor. Pencereler, termal ve akustik yalıtımlı panellerden oluşuyor ve ayrıca dış cephelerde de kullanılabiliyor. Pencerelerde yüksek dayanıma sahip temperli cam kullanıldığı, bu sayede mekanik streslere ve sıcaklık değişimlerine karşı dirençli oldukları belirtiliyor.

Tam Boyutta Gör Tasarımın ön tarafında yüksek geçirgenliğe, düşük yansıtıcılığa ve düşük demir içeriğine sahip temperli bir güneş camı bulunuyor. Kristal silikon hücrelerin kullanıldığı panellerde nem koruması gibi yaşlanma karşıtı özellikler de bulunuyor. Yine arka tarafta da düşük demir içerikli temperli cam bulunuyor. SolReina, pencerelerin yönünün de ayarlanabileceğini söylüyor. Bu da ışığa bağlı olarak açı ayarını mümkün kılıyor. Firma aynı zamanda pencere boyutlarını mimariye veya isteğe uygun olarak ölçekleyebiliyor.

Kaymaz yapıda binaya entegre güneş paneli geliştirildi 5 gün önce eklendi

Performans noktasında ise SolReina kendinden oldukça emin. Firma, standart yapıdaki bir güneş penceresinin 150 ila 225 W/m2 üretimi yapabileceğini, sıcak günlerde elektrikli klima ihtiyacını yüzde 80'e kadar azaltabileceğini söylüyor. Esas vurucu nokta ise bu sistemlerin tipik çatı kurulumundan yüzde 15 daha fazla fotovoltaik enerji üretebiliyor olması. Bu farkın muhtemelen çatı kurulumlarının fazla ısınmasından kaynaklandığı düşünülüyor. Pencereler şu anda İspanya'da üretiliyor ve pazarlanıyor ancak SolReina, ortaklıklar aracılığıyla Avrupa’nın geneline de açılmayı planlıyor.

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Bu pencere çatı tipi güneş panelinden daha fazla enerji üretiyor