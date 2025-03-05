HMD yeni müzik odaklı telefonlarını tanıttı

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Tam Boyutta Gör Müzik odaklı telefonlar bugün pek rastladığımız konseptler değil. Bir dönem Nokia bu konuda öncü olsa da, akıllı telefonların gelişmesi ile birlikte müzik odaklı telefonlara pek ihtiyaç kalmadı denebilir. Şu anda Nubia markasının iki modelini bulmak mümkün. HMD girişimi ise standart telefonlarda müzik deneyimini kullanıyor.

HMD 150 Music

HMD 150 Music tuşlu telefon modeli 2W hoparlörü ile dikkat çekiyor. Yan kısımda müzik kontrolü için tuşlar yer alırken, 3.5mm jak girişi ile tecrübeyi kendinize yönlendirebiliyorsunuz. 2.4 inçlik QVGA ekranı olan telefonda kontrolcü tarzında Unisoc 6531F işlemcisi yer alıyor.

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8MB RAM ve 8MB depolama olan telefon hafıza kartı ile kullanılıyor. 2500mAh batarya uzun kullanım süresi sunuyor. Çift SIM kart, Bluetooth 5.0 yanında arka kısımda bir de QVGA kamera var. Telefon S30+ ara yüzü ile belirli uygulamalara da destek sunuyor.

HMD 130 Music

HMD 130 Music modeli de genel anlamda HMD 150 Music ile aynı. Sadece arka kısımdaki hoparlör tasarımı biraz daha yuvarlatılmış. Yine arka kısımda kamera modülü yer almıyor. Bu iki telefon önümüzdeki haftalarda piyasada olacak.



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HMD 150 Music ve HMD 130 Music geliyor