HMD yeni müzik odaklı telefonlarını tanıttı

HMD 150 Music
HMD 150 Music tuşlu telefon modeli 2W hoparlörü ile dikkat çekiyor. Yan kısımda müzik kontrolü için tuşlar yer alırken, 3.5mm jak girişi ile tecrübeyi kendinize yönlendirebiliyorsunuz. 2.4 inçlik QVGA ekranı olan telefonda kontrolcü tarzında Unisoc 6531F işlemcisi yer alıyor.
8MB RAM ve 8MB depolama olan telefon hafıza kartı ile kullanılıyor. 2500mAh batarya uzun kullanım süresi sunuyor. Çift SIM kart, Bluetooth 5.0 yanında arka kısımda bir de QVGA kamera var. Telefon S30+ ara yüzü ile belirli uygulamalara da destek sunuyor.
HMD 130 Music
HMD 130 Music modeli de genel anlamda HMD 150 Music ile aynı. Sadece arka kısımdaki hoparlör tasarımı biraz daha yuvarlatılmış. Yine arka kısımda kamera modülü yer almıyor. Bu iki telefon önümüzdeki haftalarda piyasada olacak.
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
en son alacağım marka guncelleme yok ve telefon arada donuyor tecno spark 9 pro almıştım