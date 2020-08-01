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    AirDrop benzeri Nearby Share, Google Chrome'da böyle görünecek

    Google tarafından geliştirilen hızlı dosya transfer özelliği Nearby Share'ın Google Chrome'daki görüntüsü ortaya çıktı. Böylece merak edilen "Bluetooth gerekli mi?" sorusu da yanıt buldu.
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    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    AirDrop benzeri Nearby Share, Google Chrome'da böyle görünecek
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    Google'ın bir süredir üzerinde çalıştığı AirDrop benzeri veri aktarım özelliği Nearby Share'ın Android cihazlarla sınırlı kalmayacağını aktarmıştık.

    İlginizi Çekebilir Avatar Android'in AirDrop benzeri "yakın paylaşım" özelliği, Windows ve diğer işletim sistemlerinde de çalışabilir

    Daha önce Google Play hizmetlerinin beta sürümünü kullanan sınırlı Android telefonda test edilmeye başlanan Nearby Share'ın, Google Chrome'daki görüntüsü ortaya çıktı.

    Ayrıca Bkz. "Yedekleme uygulaması Google One, iOS ve Android için 15 GB'a kadar ücretsiz oldu"

    Nearby Share için Bluetooth gerekli

    Ortaya çıkan görsel, Türkçe'ye "yakın paylaşım" olarak çevrilen Nearby Share özelliğini kullanabilmek için Bluetooth donanımının gerekli olduğunu ortaya koyuyor. 

    Android 6 ve üzeri işletim sistemi çalıştıran tüm Android telefonlara Google Play hizmet güncellemesi ile gelmesi beklenen Nearby Share özelliği, Google Chrome sayesinde Windows, macOS, Linux ve Chrome OS işletim sistemli cihazlarda da çalışabilecek. Ancak bunun için Bluetooth donanımı şart. 



    https://techdows.com/2020/07/chrome-nearby-sharing-windows.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    le_tatative 2 hf. en beğenilen fhrstw
    kim mi kullanıyor? iphone'u olan herkes diğer iphone kullanıcılarına kocaman dosyaları çok hızlı ve pratik bi şekilde airdrop'la atıyor. androiddekiler gibi ultra yavaş bluetoothla ya da whatsapptan resimlerin kalitesine tecavüz ederek göndermiyor. Fakir ülkeler ne alaka onu hiç anlamadım.
    kim mi kullanıyor? iphone'u olan herkes diğer iphone kullanıcılarına kocaman dosyaları çok hızlı ve pratik bi şekilde airdrop'la atıyor. androiddekiler gibi ult...
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    fhrstw 2 hf.
    Afedersiniz ne işe yarayacak? Kim kullanıyor airdropu da benzerini kim kullanacak? Ha belki fakir ülkelerde iş görür onun dışında pek bir kullanım alanı olmaz.
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    le_tatative 2 hf. fhrstw
    kim mi kullanıyor? iphone'u olan herkes diğer iphone kullanıcılarına kocaman dosyaları çok hızlı ve pratik bi şekilde airdrop'la atıyor. androiddekiler gibi ultra yavaş bluetoothla ya da whatsapptan resimlerin kalitesine tecavüz ederek göndermiyor. Fakir ülkeler ne alaka onu hiç anlamadım.
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    VaporWave (Emre ) 2 hf. fhrstw
    Airdrop'u iphone kullanıcılarının (akıllı olanlar) hepsi kullanıyor. İşkembeden yorum atmayın artık.
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    azizfikri 2 hf. fhrstw
    Airdrop ve fakir ülkeler. Oksijen seviyeniz düşmüş.
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