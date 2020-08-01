AirDrop benzeri Nearby Share, Google Chrome'da böyle görünecek

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Google'ın bir süredir üzerinde çalıştığı AirDrop benzeri veri aktarım özelliği Nearby Share'ın Android cihazlarla sınırlı kalmayacağını aktarmıştık.

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Android'in AirDrop benzeri "yakın paylaşım" özelliği, Windows ve diğer işletim sistemlerinde de çalışabilir

Daha önce Google Play hizmetlerinin beta sürümünü kullanan sınırlı Android telefonda test edilmeye başlanan Nearby Share'ın, Google Chrome'daki görüntüsü ortaya çıktı.

Ayrıca Bkz. "Yedekleme uygulaması Google One, iOS ve Android için 15 GB'a kadar ücretsiz oldu"

Nearby Share için Bluetooth gerekli

Ortaya çıkan görsel, Türkçe'ye "yakın paylaşım" olarak çevrilen Nearby Share özelliğini kullanabilmek için Bluetooth donanımının gerekli olduğunu ortaya koyuyor.

Android 6 ve üzeri işletim sistemi çalıştıran tüm Android telefonlara Google Play hizmet güncellemesi ile gelmesi beklenen Nearby Share özelliği, Google Chrome sayesinde Windows, macOS, Linux ve Chrome OS işletim sistemli cihazlarda da çalışabilecek. Ancak bunun için Bluetooth donanımı şart.

https://techdows.com/2020/07/chrome-nearby-sharing-windows.html

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