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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Bu yıl çıkacak olan Xbox oyunlarının tamamı duyurulmadı

    Xbox Program Yönetimi Direktörü Jason Ronald, katıldığı bir programda bu yıl çıkacak olan Xbox oyunlarının tamamının duyurulmadığını söyledi.
    09 Mart 2021, 12:00 (4 sa.)
    627
    21
    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Bu yıl çıkacak olan Xbox oyunlarının tamamı duyurulmadı
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    Microsoft'un yeni nesil konsolu geçtiğimiz aylarda çıkışını yaptı ancak o da rakibi gibi oyun sıkıntısı çekiyor. Ancak bu yıl her iki konsol için de oyun anlamında yoğun bir yıl olacak. En azından oyunlar ertelenmeye devam etmezse.

    İlginizi Çekebilir Avatar Xbox'ın 2021 yılında yayınlanacak olan henüz duyurulmamış iki büyük oyunu daha var

    Ayrıca Bkz. "Microsoft-Bethesda anlaşmasına AB onayı geldi"

    Şu ana kadar birçok oyun duyuruldu Xbox tarafından ve bunların büyük bir kısmı bu yıl içerisinde yayınlanacak. Elbette Xbox tarafından duyurulan oyunlar dışında üçüncü parti oyunlar da yine bu yılın oyun sayısını arttıracak. Ancak geçtiğimiz günlerde Xbox Program Yönetimi Direktörü Jason Ronald'ın yaptığı açıklamaya göre bu yıl çıkacak daha fazla Xbox oyunu olabilir.

    Xbox Program Yönetimi Direktörü Jason Ronald, geçtiğimiz günlerde katıldığı Iron Lords Podcast'te bu yıl çıkacak olan oyunların tamamının duyurulmadığını açık bir şekilde belirtti. Ancak ne yazık ki bir ayrıntı paylaşmadı. Garip olan, geçtiğimiz haftalarda da Xbox Pazarlama patronu Aaron Greenberg, yakın bir zamanda yeni duyuru olmayacağını söylemişti. 

    Bizleri nelerin beklediğini sanıyoruz ki ilerleyen süreçte göreceğiz. Bu yıl içerisinde çıkacağına dair söylentileri bulunan oyunlar arasında en çok dikkat çekenlerden birisi şüphesiz Elden Ring. 



    https://www.ign.com/articles/xbox-still-has-unannounced-games-coming-in-2021
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    alfa-x 2 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 2 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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