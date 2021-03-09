Bu yıl çıkacak olan Xbox oyunlarının tamamı duyurulmadı

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Microsoft'un yeni nesil konsolu geçtiğimiz aylarda çıkışını yaptı ancak o da rakibi gibi oyun sıkıntısı çekiyor. Ancak bu yıl her iki konsol için de oyun anlamında yoğun bir yıl olacak. En azından oyunlar ertelenmeye devam etmezse.

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Şu ana kadar birçok oyun duyuruldu Xbox tarafından ve bunların büyük bir kısmı bu yıl içerisinde yayınlanacak. Elbette Xbox tarafından duyurulan oyunlar dışında üçüncü parti oyunlar da yine bu yılın oyun sayısını arttıracak. Ancak geçtiğimiz günlerde Xbox Program Yönetimi Direktörü Jason Ronald'ın yaptığı açıklamaya göre bu yıl çıkacak daha fazla Xbox oyunu olabilir.

Xbox Program Yönetimi Direktörü Jason Ronald, geçtiğimiz günlerde katıldığı Iron Lords Podcast'te bu yıl çıkacak olan oyunların tamamının duyurulmadığını açık bir şekilde belirtti. Ancak ne yazık ki bir ayrıntı paylaşmadı. Garip olan, geçtiğimiz haftalarda da Xbox Pazarlama patronu Aaron Greenberg, yakın bir zamanda yeni duyuru olmayacağını söylemişti.

Bizleri nelerin beklediğini sanıyoruz ki ilerleyen süreçte göreceğiz. Bu yıl içerisinde çıkacağına dair söylentileri bulunan oyunlar arasında en çok dikkat çekenlerden birisi şüphesiz Elden Ring.

https://www.ign.com/articles/xbox-still-has-unannounced-games-coming-in-2021

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