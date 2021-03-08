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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Microsoft-Bethesda anlaşmasına AB onayı geldi

    Avrupa Birliği, 7,5 milyar dolarlık Microsoft-Bethesda satın alımının herhangi bir antitröst yasasını ihmal etmediği sonucuna vardı ve dev anlaşmayı resmen onayladı.
    08 Mart 2021, 22:00 (18 sa.)
    1,3b
    6
    6
    Oyunlar
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Microsoft-Bethesda anlaşmasına AB onayı geldi
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    Microsoft'un 7,5 milyar dolarlık Bethesda satın alımına Avrupa Birliği'nden onay geldi. Bugün yayınlanan resmi yazıya göre Avrupa Komisyonu, Microsoft-Bethesda anlaşmasının herhangi bir antitröst yasasını ihmal etmediği sonucuna vararak anlaşmayı koşulsuz onaylama kararı aldı. 

    Avrupa Birliği kararı Microsoft'un dev anlaşmasında son adımlardan birisiydi. Bu aşamanın da sorunsuzca tamamlanmasıyla birlikte Bethesda artık Microsoft'un bünyesine katılmaya hazır durumda. Microsoft'un bu ay içerisinde konuyla ilgili detaylı açıklamalar yapması bekleniyor.

    Bethesda oyunları yakında Game Pass'e geliyor

    Microsoft-Bethesda anlaşmasının ilk etkilerini Xbox Game Pass tarafında göreceğiz. Bethesda'nın Fallout, The Elder Scrolls, Doom, The Evil Within ve Wolfenstein gibi popüler serileri tamamıyla Game Pass kütüphanesine eklenecek. Bu büyük entegrasyonun çok yakında tamamlanması bekleniyor.

    Dev satın alımın uzun vadedeki etkileri de elbette büyük bir merakla bekleniyor. Bethesda'nın yeni oyunlarının gelecekte PlayStation platformunda yayınlanmama olasılığı var. Microsoft muhtemelen Elder Scrolls ve Fallout gibi büyük markaların gücünden en iyi şekilde faydalanmaya çalışacak. Bu serilerin yeni oyunlarının sadece Xbox/PC'ye özel olarak yayınlanma ihtimali şu anda çok yüksek görünüyor.



    https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_10001
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    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    alfa-x 2 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 2 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    aschil (Tuncay Şahin) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Geçen nesilde rol yapma ve aksiyon oyunları yok denecek kadar azdı.

    Bu nesil bu türlerin kalesi olacak.
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    MetalWave (serdar günaydın) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    skyrim diyince tüylerim tiken tiken oluyor. hadi Microsoft yaptır efsane bir elder scroll oyunu. hemde türkçe, ilk çıktığı gün alırım oyunu.
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    mgundog (m gundog) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Gelsin oyunlar
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    B Batuhangover01 14 sa. ( Mesaj Silindi )
    Hele şükür
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    Six Feet Under. 16 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu çöp firmayı anca Microsoft adam eder.
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    B bytkgb 17 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Oooh be çok çok güzel bi haner
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