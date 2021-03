Microsoft-Bethesda anlaşmasına AB onayı geldi

Tam Boyutta Gör

Microsoft'un 7,5 milyar dolarlık Bethesda satın alımına Avrupa Birliği'nden onay geldi. Bugün yayınlanan resmi yazıya göre Avrupa Komisyonu, Microsoft-Bethesda anlaşmasının herhangi bir antitröst yasasını ihmal etmediği sonucuna vararak anlaşmayı koşulsuz onaylama kararı aldı.

Avrupa Birliği kararı Microsoft'un dev anlaşmasında son adımlardan birisiydi. Bu aşamanın da sorunsuzca tamamlanmasıyla birlikte Bethesda artık Microsoft'un bünyesine katılmaya hazır durumda. Microsoft'un bu ay içerisinde konuyla ilgili detaylı açıklamalar yapması bekleniyor.

Bethesda oyunları yakında Game Pass'e geliyor

Microsoft-Bethesda anlaşmasının ilk etkilerini Xbox Game Pass tarafında göreceğiz. Bethesda'nın Fallout, The Elder Scrolls, Doom, The Evil Within ve Wolfenstein gibi popüler serileri tamamıyla Game Pass kütüphanesine eklenecek. Bu büyük entegrasyonun çok yakında tamamlanması bekleniyor.

Dev satın alımın uzun vadedeki etkileri de elbette büyük bir merakla bekleniyor. Bethesda'nın yeni oyunlarının gelecekte PlayStation platformunda yayınlanmama olasılığı var. Microsoft muhtemelen Elder Scrolls ve Fallout gibi büyük markaların gücünden en iyi şekilde faydalanmaya çalışacak. Bu serilerin yeni oyunlarının sadece Xbox/PC'ye özel olarak yayınlanma ihtimali şu anda çok yüksek görünüyor.

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_10001

