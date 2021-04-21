Bu yıl düzenlenecek olan Oscar töreni, ilk kez TRT 2'de canlı olarak yayınlanacak

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Sinema sektörünün en prestijli ödüllerinden biri olarak kabul eden Oscar, yani Akademi Ödülleri'nin Türkiye'de nasıl yayınlanacağı açıklandı.

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Geçtiğimiz saatlerde TRT 2'nin resmi Twitter sayfasından yapılan paylaşıma göre bu yıl düzenlenecek olan Oscar, TRT 2'de canlı olarak yayınlanacak. Oscar canlı yayını 26 Nisan’a bağlanan pazar gecesi saat 03.00'da başlayacak.

Oscar başlamadan önce saat 01.30'da Oscar'a Doğru programı ile gece başlayacak ve Mehmet Açar, Alin Taşçıyan ve Zeynep Atakın'ın yorumuyla kırmızı halıdan, Oscar Ödül Töreni'nin bitimine kadar canlı yayın devam edecek.

Covid-19 salgını, 2020 yılında en çok sinema sektörünü etkiledi ve birçok yorumcuya göre bu yılki tören tarihin en az heyecanlanılan Oscar Töreni olacak. TRT 2'nin bahsi geçen paylaşımını aşağıda bulabilirsiniz.

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