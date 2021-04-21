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    Bu yıl düzenlenecek olan Oscar töreni, ilk kez TRT 2'de canlı olarak yayınlanacak

    Bu yıl doksan üçüncüsü düzenlenecek olan Oscar Ödül Töreni'nin Türkiye'de nasıl yayınlanacağı açıklandı. Tarihinde ilk kez Oscar Ödül Töreni TRT 2'de canlı olarak yayınlanacak.
    21 Nisan 2021, 20:45 (42 dk.)
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    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Bu yıl düzenlenecek olan Oscar töreni, ilk kez TRT 2'de canlı olarak yayınlanacak
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    Sinema sektörünün en prestijli ödüllerinden biri olarak kabul eden Oscar, yani Akademi Ödülleri'nin Türkiye'de nasıl yayınlanacağı açıklandı.

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    Ayrıca Bkz. "Oscar 2021 adayları açıklandı"

    Geçtiğimiz saatlerde TRT 2'nin resmi Twitter sayfasından yapılan paylaşıma göre bu yıl düzenlenecek olan Oscar, TRT 2'de canlı olarak yayınlanacak. Oscar canlı yayını 26 Nisan’a bağlanan pazar gecesi saat 03.00'da başlayacak. 

    Oscar başlamadan önce saat 01.30'da Oscar'a Doğru programı ile gece başlayacak ve Mehmet Açar, Alin Taşçıyan ve Zeynep Atakın'ın yorumuyla kırmızı halıdan, Oscar Ödül Töreni'nin bitimine kadar canlı yayın devam edecek.

    Covid-19 salgını, 2020 yılında en çok sinema sektörünü etkiledi ve birçok yorumcuya göre bu yılki tören tarihin en az heyecanlanılan Oscar Töreni olacak. TRT 2'nin bahsi geçen paylaşımını aşağıda bulabilirsiniz.



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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    Usbehci (Geralt of Rivia Butcher of Blaviken) 7 dk. ( Mesaj Silindi )
    Niyeyse tek düşündüğüm ne kadar ücret ödediğimiz oldu. Ödeniyor mu bilmiyorum.
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    labtek38 30 dk. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Oscarların prestijleri yerlere düşmüşken pek de anlamlı olmayan hareket.
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    ARISLCK 32 dk. ( Mesaj Silindi )
    Umarım hükümet ve Rtük TRT2 ye bulaşmaz da kalitesini korumaya devam eder.
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