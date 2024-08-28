Türkiye'nin Oscar adayı Zeki Demirkubuz'un 'Hayat' filmi oldu!

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Tam Boyutta Gör Ülkemizde 15 Aralık 2023 tarihinde vizyona giren Zeki Demirkubuz’un Hayat filmi Türkiye’nin Oscar 2025 adayı olarak belirlendi. Hayat filmi 97. Akademi Ödülleri’nde “En İyi Uluslararası Film” kategorisinde aday adayı olarak mücadele edecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, tarafından yapılan açıklamada, “Türkiye'nin 'En İyi Uluslararası Film Oscar' adayı Zeki Demirkubuz'un yönetmenliğini yaptığı Hayat adlı filmi oldu. Bakanlığımızca da desteklenen filmimize Oscar yolculuğunda başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Hayat filmi TRT'de yayınlanacak

İlk kez bir Zeki Demirkubuz filmi Türkiye'yi Oscar'da temsil edecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen film, TRT ortak yapımı olarak hayata geçirilmişti. Hayat filmi Eylül ayında TRT 2’de yayınlanacak.

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96. Akademi Ödülleri’nde (Oscar 2024) Nuri Bilge Ceylan'ın yönetmenliğini yaptığı "Kuru Otlar Üstüne" filmi Türkiye'nin "En İyi Uluslararası Film" aday adayı olarak belirlenmişti. Bu film, Oscar 2024 adayları arasına girememişti.

Hayat filmi konusu ve oyuncu kadrosu

Zeki Demirkubuz'un yönetmenliğini yaptığı filmin başrollerinde Miray Daner ve Burak Dakak yer alıyor.

Filmde, babasının zoruyla nişanlanmak zorunda kalan Hicran evden kaçar. Hicran'ın zaten onu istemediğini düşünen Rıza, bu durumu önceleri pek umursamasa da durum giderek zoruna gitmeye başlar ve Hicran'la yüzleşmeye karar verir. Sadece bir kere gördüğü nişanlısının peşinden İstanbul'a gidip uzun sürecek büyük bir arayışa başlar.

Filmin kadrosunda Cem Davran, Umut Kurt, Melis Birkan, Osman Alkaş, Ozan Dağara, Doğu Demirkol, Kayhan Açıkgöz, Muttalip Müjdeci, Seyit Nizam Yılmaz, Berfun Başel, Hande Özen, Özlem Türkad ve Caner Cindoruk bulunuyor.

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