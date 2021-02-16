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    Bu yıl Stadia'ya 100'den fazla oyun gelecek

    Google'ın oyunları stream ederek oynamamızı sağlayan Stadia teknolojine bu yıl içerisinde 100'den fazla oyun geleceği açıklandı. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    16 Şubat 2021, 01:00 (2 gün)
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    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Bu yıl Stadia'ya 100'den fazla oyun gelecek
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    Oyunları stream ederek oynamamızı sağlayan Google Stadia'nın bu yılki oyun planları açıklandı. Stadia ekibinin paylaştığı bir blog yazısında bu yıl içerisidne 100'den fazla oyunun Stadia'ya geleceği açıklandı.

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    Ayrıca Bkz. "Google Stadia'nın oyun geliştirme stüdyoları kapatılıyor"

    2019 yılında kullanıma açılan Stadia, oyun sektörünün geleceği konusunda oldukça iyi bir adımdı ancak ne yazık ki Google tam olarak istediğini vermedi de alamadı da. Ancak Stadia'ya yatırımlar devam ediyor. Son açıklamaya göre bu yıl içerisinde Stadia için 100'den fazla oyun yayınlanacak.

    Bu oyunların tamamı üçüncü parti oyunlar olacak çünkü geçtiğimiz haftalarda Stadia'nin oyun geliştirme stüdyoları kapatılmıştı. Yani artık birinci parti oyunlar gelmeyecek. Stadia'ya gelecek olan oyunlar da hem daha önce çıkışını yapan ancak Stadia'ya ilk kez gelecek oyunlardan oluşacak hem de diğer platformlarla aynı anda çıkan oyunlardan oluşacak.

    Google Stadia ne yazık ki hala ülkemizde erişilebilir değil ve yakın zamanda da böyle bir şey görecek gibi değiliz. Ülkemizde stream ederek oyun oynama anlamında GeForce Now Powered by Game+ bulunuyor. O da önümüzdeki ay erişime açılacak.



    https://www.eurogamer.net/articles/2021-02-14-more-than-100-games-are-coming-to-stadia-in-2021 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    M meLek122 1 gün ( Mesaj Silindi )
    rekabet iyidir
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    WB 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Google gercekten her anlamda igrenc bir sirket..
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    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    merak ediyorum nasıl bir teknoloji tek bir PC de kasım kasım kasılan oyunları

    1 değil 1000 değil aynı anda 1 milyon oyuncunun real-time oyun oynamasına olanak sağlıyor ?! sistem mimarisini gerçekten çok merak ettim !?
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