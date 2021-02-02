Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Google Stadia'nın oyun geliştirme stüdyoları kapatılıyor

    2019 yılında erişime açılan Google Stadia, birinci parti oyunların geliştirildiği oyun stüdyosunu kapatıyor. Artık sadece üçüncü parti oyunlar olacak.
    02 Şubat 2021, 10:21 (Güncellendi, 2 hf.)
    2,6b
    1
    6
    Oyun Konsolları
    Özgür Eroğlu
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    7

    Google Stadia'nın oyun geliştirme stüdyoları kapatılıyor
    Tam Boyutta Gör

    Oyunları stream ederek oynamamızı sağlayan Google Stadia'dan kötü bir haber paylaşıldı. Şirket, oyun geliştirme bölümünü kapatıyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Xbox, PS5'in daha iyi çalıştığı bazı oyunlardaki performans sorunlarını kabul etti

    Ayrıca Bkz. "Microsoft'un Bethesda satın alımı Avrupa Komisyonu tarafından incelemeye alındı!"

    Dün akşam saatlerinde yapılan açıklamaya göre Google Stadia'ya bağlı olan dahili video oyun geliştirme stüdyoları kapatılıyor. Elbette bu oyun çıkmayacak anlamına gelmiyor. Bundan sonra Stadia, kendi platformuna özel oyun çıkarmayacak. Yalnızca üçüncü parti oyunlar, yani başka şirketlerin geliştirdiği oyunları platformlarına getirmeye çalışacak. 

    Kotaku'ya göre ne yazık ki bu kapanmanın sonucunda 150 çalışan etkilenecek. Ancak Google, işsiz kalanlar için şirkette yeni pozisyonlar bulacağını açıkladı. Ayrıca kapanma sonucunda da Ubisoft'tan transfer edilen oyun yapımcısı Jade Raymond da şirketten ayrıldı. 

    2019 yılında kullanıma açılan Google Stadia, oyunları stream ederek oynama anlamında ilklerden biriydi. Ancak ne yazık ki çıkışından bu yana durgun olduğu ve istenileni veremediği bir gerçek. Aksine GeForce Now daha fazla içerik getiren ve daha fazla gündemde kalan bir platform oldu. İlerleyen süreçte Stadia'dan umuyoruz ki güzel haberler duyarız. Stadia'nın ülkemizde kullanıma açık olmadığını belirtelim. 



    https://www.ign.com/articles/google-stadia-reportedly-shutting-down-internal-game-studios Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en hızlı otomobili: SSC Tuatara

    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    nasıl bir çalışma sistemi olduğunu
    editörlerin bile anlamadığı bir sistem olarak
    tarihteki yerini alıyor !
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    chamicals2 (İbn-i Sina ) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    250 mbit internette donan bir sistem yapmışlar
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    wolferto (mehmet öz) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    şu 800 küsür elektirikli arac alanlarin icinden kac kisi şu konuda :) mizmizlaniyorsunuzda elektirikli arac mi alacaktiniz noldu :) zenginin derdi fakiri geriyor :) nedense.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    mokinto (umut AYDIN) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) wolferto
    Bildiğiniz ana akım elektrikli araba WhatsApp gruplarına üyeyim. Kendi elektrikli arabam da var. İnanın yaşanan hayal kırıklığı çok büyük. Bu arabaları kullanan insanlar arabalarını seviyor ve bu karar, yeni araç gelişi ve şarj altyapı gelişimine çok ciddi sekte vuracak. Meseleyi taycan vb gibi görmeyin. 2021 de 300-400 km bantında çok araba gelecekti. İnsanlar 500bin lira civarına sirf elektrikli diye kona alıyorlardı. Şu haliyle ironik olarak gene en çok ithal edilecek araba Taycan olacaktır. 125 kw 2 ton ağırlığındaki bir aracı hareket ettirmek için ancak yeter. Kw ya göre değil TL ye göre vergilendirme yapılmalıdır ve bu da piramid modeli şeklinde olmalıdır.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    esmerbuyucu (E. B.) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Malumun fermanı.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Rachsuchtig 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Stadiayi deneme şansım oldu GFN'den daha rahat ama oyun az
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    nasıl bir çalışma sistemi olduğunu
    editörlerin bile anlamadığı bir sistem olarak
    tarihteki yerini alıyor !
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 2 hf. Vodafone ve Nokia'dan 100 Gigabit internet sözü: Testler tamamlandı 2 hf. Apple M1 işlemcili yeni Mac'ler iPhone'lardaki uygulamaları bozdu 2 hf. SpaceX'in ilk uzay turisti belli oldu: Milyarder Jared Isaacman tek başına kapsül kiraladı 2 hf. Farklı ülkelerde elektrikli araçlara hangi teşvikler uygulanıyor? 2 hf. Excalibur Valorant turnuvasına katılım rekor düzeyde oldu 2 hf. House of The Dragon'ın müziklerini Game of Thrones'un müzikleri yapan Ramin Djawadi üstlenecek 2 hf. Hyundai yöneticileri Apple ile çalışmaya endişeli bakıyor 2 hf. VAIO markası 18 Şubat'ta yeni dizüstü bilgisayarını tanıtacak 2 hf. PlayStation 5'in fiyatı 7.499 TL'ye düşürüldü! 2 hf. Ford, 2023'ten itibaren araçlarında Android işletim sistemini kullanacak 2 hf. PlayStation 5'in disksiz sürümünün Türkiye fiyatı ve çıkış tarihi belli oldu! 2 hf. Twitter’dan Süleyman Soylu’nun tweetine kısıtlama 2 hf. PS Plus Şubat 2021 oyunları indirmeye sunuldu 2 hf. Sağlık Bakanlığı hastanelere "mutasyon tespit kiti" yolladı 2 hf. Elon Musk’ın Neuralink projesi bu yıl insan deneylerine başlayabilir 2 hf. Sadece Amerika'da satılan PS5'lerin %15'i tekrar satılıyor; karaborsacılar inanılmaz kazanıyor 2 hf. 2021'in ilk verileri geldi: İşte en çok otomobil satan markalar 2 hf. Xiaomi Mi 11 Lite'ın teknik özellikleri ortaya çıktı 2 hf. Marvel dizisi The Falcon and the Winter Soldier'dan yeni görseller paylaşıldı 2 hf. Elektrikli araçlarda şok ÖTV zammı 2 hf. GÖRÜNTÜLENEN Google Stadia'nın oyun geliştirme stüdyoları kapatılıyor Sonraki GameStop olayının ardından Wolf of Wall Street ve The Big Short'un izlenme rakamları fırladı 2 hf. Netflix'ten Sonic animasyon dizisi geliyor: Sonic Prime 2 hf. Osteoartrit tedavisinde kullanılabilecek enjeksiyon geliştirildi 2 hf. Ryan Reynolds ve Mark Ruffalo'nun başrolünde olduğu zaman yolculuğu temalı filmden görseller paylaşıldı 2 hf. Nintendo Switch satışları patlama yaptı: PSP ve PS3'ü geçmek üzere 2 hf. Apple, iCloud şifrelerine erişim için bir Chrome uzantısı yayınladı 2 hf. Black Panther'in ülkesi Wakanda'ya odaklanacak olan yeni Marvel dizisi duyuruldu 2 hf. Huawei, Xiaomi, SMIC dahil 90 Çinli şirket, yerel yarı iletken endüstrisini geliştirmek için çalışacak 2 hf. Popüler roguelike oyun Dungeon of the Endless, mobil cihazlara geliyor 2 hf. God of War PS5 güncellemesi resmen duyuruldu: Yarın geliyor 2 hf. Netflix'in zombi temalı soygun filmi Army of the Dead'in yayın tarihi açıklandı 2 hf. Aruba ESP yapay zekası; sunuculardaki muhtemel sorunları önceden tahmin ediyor 2 hf. Türkiye'deki F-16'ların yapısal yenileme çalışmaları başladı 2 hf. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milli uydu fırlatma tesisi açıklaması 2 hf. MediaTek ilk kez Apple saflarında 2 hf. 2021 Seat Leon güncel fiyat listesi (1.0 TSI Style - 1.0 eTSI DSG Style Plus) 2 hf. Tanıtımdan önce RTX 3060'ta kullanılması beklenen Nvidia GA106-400 görüntülendi 2 hf. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, okulların 2. dönem açılması hususunda konuştu 2 hf. Yeni Honda HR-V'nin iç mekanından ipuçları geldi 2 hf. Spotify'ın Aile planı ücretine zam geldi! Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız