Google Stadia'nın oyun geliştirme stüdyoları kapatılıyor

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Oyunları stream ederek oynamamızı sağlayan Google Stadia'dan kötü bir haber paylaşıldı. Şirket, oyun geliştirme bölümünü kapatıyor.

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Dün akşam saatlerinde yapılan açıklamaya göre Google Stadia'ya bağlı olan dahili video oyun geliştirme stüdyoları kapatılıyor. Elbette bu oyun çıkmayacak anlamına gelmiyor. Bundan sonra Stadia, kendi platformuna özel oyun çıkarmayacak. Yalnızca üçüncü parti oyunlar, yani başka şirketlerin geliştirdiği oyunları platformlarına getirmeye çalışacak.

Kotaku'ya göre ne yazık ki bu kapanmanın sonucunda 150 çalışan etkilenecek. Ancak Google, işsiz kalanlar için şirkette yeni pozisyonlar bulacağını açıkladı. Ayrıca kapanma sonucunda da Ubisoft'tan transfer edilen oyun yapımcısı Jade Raymond da şirketten ayrıldı.

2019 yılında kullanıma açılan Google Stadia, oyunları stream ederek oynama anlamında ilklerden biriydi. Ancak ne yazık ki çıkışından bu yana durgun olduğu ve istenileni veremediği bir gerçek. Aksine GeForce Now daha fazla içerik getiren ve daha fazla gündemde kalan bir platform oldu. İlerleyen süreçte Stadia'dan umuyoruz ki güzel haberler duyarız. Stadia'nın ülkemizde kullanıma açık olmadığını belirtelim.

https://www.ign.com/articles/google-stadia-reportedly-shutting-down-internal-game-studios

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