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    Bu yılın sevilen PS4 oyunlarından Ghost of Tsushima, 5 milyon satışı geçti

    Bu yıl PlayStaiton 4 için özel olarak yayınlanan ve gayet güzel yorumlar alan Ghost of Tsushima'nın satış sayısı açıklandı. Ghost of Tsushima önemli bir başarı yakalamış.
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    Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Bu yılın sevilen PS4 oyunlarından Ghost of Tsushima, 5 milyon satışı geçti
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    Yayıncılığını Sony Interactive Entertainment'ın yaptığı, geliştiriciliğini ise Sucker Punch Productions'ın bu yılın önemli oyunlarından biri olan Ghost of Tsushima'nın satış sayısı açıklandı.

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    Ayrıca Bkz. "Call of Duty Black Ops Cold War'un Trabzon Havaalanı'nda geçen bölümünden oynanış videosu (PC - Ultra 4K 60 FPS)"

    Daha önce Infamous serisi ile tanınan başarılı stüdyo, 17 Temmuz'da çıkartmış olduğu samuray temalı açık dünya aksiyon oyunu ile birçok oyuncunun beğenisini kazandı. Özellikle oynanış ve sanat tasarmı açısından beğenilen bir oyun oldu. Bu başarısını da satışları ile pekiştirmiş olması gayet sevindirici bir durum.

    Son açıklanan sayılara göre Ghost of Tsushima çıkışından bu yana toplamda 5 milyon satışı geçmiş. Sadece PlayStation 4'te yayınlanan bir oyun olduğunu düşünürsek cidden güzel bir başarı Ghost of Tsushima için.

    Geçtiğimiz haftalarda da oyuna 4 kişilik co-op oynanışın bulunduğu yeni bir mod eklendi. Haftaya açıklanacak olan "Yılın Oyunu" adaylarından biri olup olmyacağı da büyük merak konusu. 



    https://www.eurogamer.net/articles/2020-11-13-ghost-of-tsushima-passes-5m-sales-milestone Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    Turk.Navy (Ferhat BETİN) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ps4 satışlarına oranla çok az
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    Western alien (Batıkan .) 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu oyun böyleyse Part 2 10 milyona yaklaşmıştır herhalde.
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