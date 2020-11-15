Bu yılın sevilen PS4 oyunlarından Ghost of Tsushima, 5 milyon satışı geçti

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Yayıncılığını Sony Interactive Entertainment'ın yaptığı, geliştiriciliğini ise Sucker Punch Productions'ın bu yılın önemli oyunlarından biri olan Ghost of Tsushima'nın satış sayısı açıklandı.

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Daha önce Infamous serisi ile tanınan başarılı stüdyo, 17 Temmuz'da çıkartmış olduğu samuray temalı açık dünya aksiyon oyunu ile birçok oyuncunun beğenisini kazandı. Özellikle oynanış ve sanat tasarmı açısından beğenilen bir oyun oldu. Bu başarısını da satışları ile pekiştirmiş olması gayet sevindirici bir durum.

Son açıklanan sayılara göre Ghost of Tsushima çıkışından bu yana toplamda 5 milyon satışı geçmiş. Sadece PlayStation 4'te yayınlanan bir oyun olduğunu düşünürsek cidden güzel bir başarı Ghost of Tsushima için.

Geçtiğimiz haftalarda da oyuna 4 kişilik co-op oynanışın bulunduğu yeni bir mod eklendi. Haftaya açıklanacak olan "Yılın Oyunu" adaylarından biri olup olmyacağı da büyük merak konusu.

https://www.eurogamer.net/articles/2020-11-13-ghost-of-tsushima-passes-5m-sales-milestone

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