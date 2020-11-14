Call of Duty Black Ops Cold War'un Trabzon Havaalanı'nda geçen bölümünden oynanış videosu (PC - Ultra 4K 60 FPS)

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Yayıncılığını Activision'ın yaptığı, geliştiricliğini ise Treyarch ve Raven Software'in birlikte yaptığı, Call of Duty: Black Ops Cold War sonunda çıkışını gerçekleştirdi.

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Oyunun çıkışını gerçekleştirmesi ile birlikte de oyunun ilk 15 dakikası IGN tarafından paylaşıldı. Paylaşılan video ve oyunun ilk 15 dakikası Türkiye'de geçiyor. Daha önce de açıklandığı gibi oyunun bir kısmı Trabzon Havaalanı'nda geçecekti. Trabzon bölümü de daha ilk bölümden karşımıza çıkıyor.

Trabzon Havaalanında geçen bölüm gerçek olaylara dayanıyor ancak elbette oyunun senaristleri kendi yorumlarını da katmış. Bahsi geçen 15 dakikalık videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.

Call of Duty Black Ops Cold War şu andan itibaren PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One ve PC'de erişilebilir durumda.

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