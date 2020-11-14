Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Call of Duty Black Ops Cold War'un Trabzon Havaalanı'nda geçen bölümünden oynanış videosu (PC - Ultra 4K 60 FPS)

    Bu yılın merakla beklenen oyunlarından Call of Duty Black Ops Cold War'un PC sürümünden 4K Ultra grafiklerde 60 FPS performans veren oynanış videosu paylaşıldı.
    5 sa. (Son Güncelleme: 5 sa.)
    1,1b
    10
    6
    Oyunlar
    Abone ol
    Özgür Eroğlu
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Call of Duty Black Ops Cold War'un Trabzon Havaalanı'nda geçen bölümünden oynanış videosu (PC - Ultra 4K 60 FPS)
    Tam Boyutta Gör

    Yayıncılığını Activision'ın yaptığı, geliştiricliğini ise Treyarch ve Raven Software'in birlikte yaptığı, Call of Duty: Black Ops Cold War sonunda çıkışını gerçekleştirdi. 

    Ayrıca Bkz. "Half Life Alyx'e Türkçe altyazı seçeneği eklendi"

    İlginizi Çekebilir Avatar PlayStation 5'in çıkış oyunu Godfall'un çıkış fragmanı yayınlandı

    Oyunun çıkışını gerçekleştirmesi ile birlikte de oyunun ilk 15 dakikası IGN tarafından paylaşıldı. Paylaşılan video ve oyunun ilk 15 dakikası Türkiye'de geçiyor. Daha önce de açıklandığı gibi oyunun bir kısmı Trabzon Havaalanı'nda geçecekti. Trabzon bölümü de daha ilk bölümden karşımıza çıkıyor.

    Trabzon Havaalanında geçen bölüm gerçek olaylara dayanıyor ancak elbette oyunun senaristleri kendi yorumlarını da katmış. Bahsi geçen 15 dakikalık videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.

    Call of Duty Black Ops Cold War şu andan itibaren PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One ve PC'de erişilebilir durumda.



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk yüzer nükleer güç santrali faaliyete geçti

    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    ozgurrdunya (Özgür ..) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Cidden ne önemli habermiş teknoloji adına gözlerimiz yaşardı...
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Grkwnxs (Grkwn Nxs) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Adamlar aynı oyun motoruyla bu nesili de devirecek gibi duruyor :D
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Spider_hip (Doğan Eray) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Vay be adam 89'da Trabzon Havalimanı'na kaçmış. Ben oysaki Akp'den önce Türkiye'de havalimanı yok sanıyordum.
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    sempatikromantik 5 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    ALLAH devletimizden raziolsun devletimiz sayesinde ülkemiz yurddisinda guzel temsil ediliyor ulke itibarimiz mukemel durumda
    1 Yanıt Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ssbrutality (Okan Günaydın ) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    offf gurur fışkırttım Şuan..
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 4 sa. Haftaya yayınlanacak olan Cyberpunk 2077 canlı yayını Johnny Silverhand'e ve oyunun müziklerine odaklanacak 5 sa. Keanu Reeves'li Constantine filminin ikincisi geliyor 5 sa. GÖRÜNTÜLENEN Call of Duty Black Ops Cold War'un Trabzon Havaalanı'nda geçen bölümünden oynanış videosu (PC - Ultra 4K 60 FPS) Sonraki Ubisoft binasında rehine durumu: Şimdilik bir tehdit bulunamadı ve çalışanlar tahliye edildi 6 sa. Xbox Series X/S'in Quick Resume özelliği ile ilgili ciddi şikayetler var 7 sa. DJI T30 en güçlü tarım odaklı Drone oldu 7 sa. MacOS sistemlerde üçüncü taraf uygulama sorunu yaşandı 8 sa. Intel Tiger Lake-H işlemcisi ortaya çıktı 8 sa. FIFA 21'in yeni güncellemesi ile birlikte oyun içi ödemelere ve oynanış süresine limit getirilebilecek 9 sa. Android cihazların üçte biri web sayfalarına erişimde sıkıntı yaşayabilir 9 sa. CAPTCHA çözerek sadece insan olduğumuzu mu kanıtlıyoruz? Hayır! 10 sa. Haftalık Film Önerisi 01: The Vast of Night 11 sa. Simple Search ile Google'ın 1998 sürümünü deneyimleyin 11 sa. Nintendo Switch satışları rekor kırdı 12 sa. 12 yıl öncesinin DNS yönlendirme kabusu geri döndü 12 sa. Nvidia, AMD’nin Smart Acces Memory teknolojisine rakip geliştiriyor 13 sa. Ferrari SF90 Stradale'in üstü açılabilir versiyonu karşınızda: SF90 Spider 13 sa. Rekabet Kurumu'ndan Google'a yaklaşık 200 milyon TL'lik ceza! 13 sa. 2 yılda Microsoft'tan 10 milyon dolar kripto para çalan eski çalışana 9 yıl hapis 13 sa. 27" monitörde 4K, HDR, 144Hz ve 1ms tepki süresi | LG Nano IPS LG 27GN950-B inceleme 13 sa. iPhone 12 Pro'nun DXOMARK puanı, Çinli rakiplerinin gerisinde kaldı 13 sa. Affinity Photo benchmark sonuçlarında Apple M1 şov yapıyor 14 sa. Yeni nesil 2021 Nissan Qashqai'den ilk teaser geldi: e-Power hibrit sistemle geliyor Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Halo Dizisinde Cortana'yı Jen Taylor Seslendirecek
    Bölüm Sonu Canavarı
    Xiaomi'nin 34 inç kavisli oyun monitörünün Türkiye fiyatı bell...
    DonanımHaber
    SAMSUNG GALAXY S7 / S7 EDGE
    DH Forum
    2021 Honda Civic'ten ilk teaser geldi
    DonanımHaber
    Dwayne Johnson ve Microsoft ABD'de Çocuk Hastanelerine Xbox Se...
    Bölüm Sonu Canavarı
    FIFA Ultimate Team (FUT) #Coin satışı yasaktır!
    DH Forum
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız