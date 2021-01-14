Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Bugün koronavirüs aşısı olan kişi sayısı 175 bini geçti

    Sağlık Bakanlığı, bugün kaç kişinin koronavirüs aşısı olduğunu açıkladı. Haberin yayına girdiği saat itibariyle aşı olan kişi sayısı 175 bini geçti.
    10 dk.
    39
    128
    1
    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Abone ol
    Yusuf Akbaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Bugün koronavirüs aşısı olan kişi sayısı 175 bini geçti
    Tam Boyutta Gör

    Türkiye, dün akşam Çinli koronavirüs aşısı CoronaVac’a acil kullanım onayı onayı verdi. Bugün ülke genelinde aşılama çalışması başladı. İlk olarak sağlık çalışanları aşılanmaya başlandı. İlerleyen günlerde yaşlı vatandaşlara aşı yapılacak.

    Kaç kişi aşı oldu?

    Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan https://covid19asi.saglik.gov.tr/ web sayfasında toplam aşılanan kişi sayısı anlık olarak paylaşılıyor. Haberin yayına girdiği dakika saat itibariyle aşı olan kişi sayısı 175 bin 685'i geçti. Güncel rakam için siteyi ziyaret edebilirsiniz.

    Ayrıca Bkz. "Koronavirüs aşı randevu sistemi randevu başvurularına başladı"

    Detaylı aşı takvimi açıklandı

    Sağlık Bakanlığı hangi meslek ve yaş grubuna ne zaman aşı yapılacağını açıkladı. Aşağıdaki görseli büyüterek, hangi aşamada aşı olabileceğinizi öğrenebilirsiniz. Aşı için sıra size geldiğinde MHRS ve veya ALO 182'den randevu alarak başvurulabilirsiniz. Aşı olmak zorunlu değil.



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Hava yastıklı bisiklet kaskı

    Sky_Vision

    batarya 15 saat dayanıyorsa 16. saate öldürüyormu ? öyle ürün mü olur yahu :) Gereksiz urun gelistirmek trend oldu resmen. Faydali bir halt yapinda millet golgesinde serinlesin.

    8 dakika önce
    Bloodin

    Tamam can sağlığından önemli değil ama tek kullanımlık bir şeye 400 euro vermek de ne bileyim...

    18 dakika önce
    TheJudgé

    Oney laa adamın gaffası patlamış mısıra dönüştü

    7 saat önce
    Bloodin

    Anında Mozart'a dönüşün....

    22 saat önce
    ilkerinanç

    Abi bu haberi daha önce de yapmadınız mı siz, yoksa ben mi dejavu oldum?

    1 gün önce
    ccc231

    :)

    1 gün önce
    asdeburn

    Arka Sokaklar :)))

    1 gün önce
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    por favor (ssena arıkuşu) 2 dk. ( Mesaj Silindi )
    Çok hızlı ilerliyor. Sağlık ordumuz gerçekten müthiş işler çıkarıyor.
    İnşallah şu pandemi bittiğinde belli bir saat belirlenip meydanlarda toplanıp dakikalarca alkışlanmalılar.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 10 dk. GÖRÜNTÜLENEN Bugün koronavirüs aşısı olan kişi sayısı 175 bini geçti Sonraki Renault 5 elektrikli olarak geri dönüyor: İşte konsept tasarımı 1 sa. Dacia'dan yeni SUV geliyor! İşte Dacia Bigster konsepti 1 sa. Casper VIA S30 inceleme - Bu fiyata bu performans? 1 sa. Covid-19 aşı takvimi ve öncelikli meslek grupları açıklandı 2 sa. PS5 özel oyunu Returnal'dan yeni oynanış videosu paylaşıldı 2 sa. Disney; Daredevil, Punisher ve Jessica Jones gibi Netflix dizileri için plan yapıyor 3 sa. Uçuş Rehberim uygulaması 44 bin kişiye ulaştı 3 sa. Capcom'un hacklenmesinin ardından 16.000 kişinin kişisel bilgileri çalındı 4 sa. TCL TAB 10s uzun kullanım süreleri sunuyor 4 sa. Qualcomm, Apple'ın eski CPU tasarımcılarının kurduğu Nuvia'yı satın alıyor 5 sa. Yüzüklerin Efendisi dizisinin 5 sezon sürmesi ve sezonların 8 ile 10 bölümden oluşması bekleniyor 5 sa. Samsung yanlışlıkla Unpacked etkinliği mesajını iPhone ile attı 6 sa. Re-Pie Portföy TurkNet’in yüzde 40’ına ortak oluyor 7 sa. "2021 yılında birçok oyunun çıkış tarihi ertelenecek" 14 sa. CD Projekt, Cyberpunk 2077'nin sorunlu çıkışı için uzun ve ayrıntılı bir mesaj yayınladı 15 sa. Odadan kaçış tarzındaki bulmaca oyunu The Pillar, iOS için yayınlandı 15 sa. PS Store'da 2020 yılının en çok indirilen oyunları açıklandı 16 sa. Steam, rekorlarla dolu 2020 yılına ait istatistikleri paylaştı 16 sa. Harry Potter evreninde geçen açık dünya oyunu Hogwarts Legacy, 2022 yılında ertelendi 16 sa. Viewsonic, giriş seviyesi ve bütçe dostu sayılabilecek 4K projeksiyon cihazını duyurdu Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Kripto Paralar katkılarıyla
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız