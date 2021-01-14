Bugün koronavirüs aşısı olan kişi sayısı 175 bini geçti

Türkiye, dün akşam Çinli koronavirüs aşısı CoronaVac’a acil kullanım onayı onayı verdi. Bugün ülke genelinde aşılama çalışması başladı. İlk olarak sağlık çalışanları aşılanmaya başlandı. İlerleyen günlerde yaşlı vatandaşlara aşı yapılacak.
Kaç kişi aşı oldu?
Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan https://covid19asi.saglik.gov.tr/ web sayfasında toplam aşılanan kişi sayısı anlık olarak paylaşılıyor. Haberin yayına girdiği dakika saat itibariyle aşı olan kişi sayısı 175 bin 685'i geçti. Güncel rakam için siteyi ziyaret edebilirsiniz.
Ayrıca Bkz. "Koronavirüs aşı randevu sistemi randevu başvurularına başladı"
Detaylı aşı takvimi açıklandı
Sağlık Bakanlığı hangi meslek ve yaş grubuna ne zaman aşı yapılacağını açıkladı. Aşağıdaki görseli büyüterek, hangi aşamada aşı olabileceğinizi öğrenebilirsiniz. Aşı için sıra size geldiğinde MHRS ve veya ALO 182'den randevu alarak başvurulabilirsiniz. Aşı olmak zorunlu değil.
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batarya 15 saat dayanıyorsa 16. saate öldürüyormu ? öyle ürün mü olur yahu :) Gereksiz urun gelistirmek trend oldu resmen. Faydali bir halt yapinda millet golgesinde serinlesin.
Tamam can sağlığından önemli değil ama tek kullanımlık bir şeye 400 euro vermek de ne bileyim...
Oney laa adamın gaffası patlamış mısıra dönüştü
Anında Mozart'a dönüşün....
Abi bu haberi daha önce de yapmadınız mı siz, yoksa ben mi dejavu oldum?
:)
Arka Sokaklar :)))
İnşallah şu pandemi bittiğinde belli bir saat belirlenip meydanlarda toplanıp dakikalarca alkışlanmalılar.