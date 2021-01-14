Bugün koronavirüs aşısı olan kişi sayısı 175 bini geçti

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Türkiye, dün akşam Çinli koronavirüs aşısı CoronaVac’a acil kullanım onayı onayı verdi. Bugün ülke genelinde aşılama çalışması başladı. İlk olarak sağlık çalışanları aşılanmaya başlandı. İlerleyen günlerde yaşlı vatandaşlara aşı yapılacak.

Kaç kişi aşı oldu?

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan https://covid19asi.saglik.gov.tr/ web sayfasında toplam aşılanan kişi sayısı anlık olarak paylaşılıyor. Haberin yayına girdiği dakika saat itibariyle aşı olan kişi sayısı 175 bin 685'i geçti. Güncel rakam için siteyi ziyaret edebilirsiniz.

Ayrıca Bkz. "Koronavirüs aşı randevu sistemi randevu başvurularına başladı"

Detaylı aşı takvimi açıklandı

Sağlık Bakanlığı hangi meslek ve yaş grubuna ne zaman aşı yapılacağını açıkladı. Aşağıdaki görseli büyüterek, hangi aşamada aşı olabileceğinizi öğrenebilirsiniz. Aşı için sıra size geldiğinde MHRS ve veya ALO 182'den randevu alarak başvurulabilirsiniz. Aşı olmak zorunlu değil.

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