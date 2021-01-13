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    Koronavirüs aşı randevu sistemi randevu başvurularına başladı

    Perşembe veya Cuma günü başlayacak olan koronavirüs aşılamaları için Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden mhrs.gov.tr veya ALO 182'den randevu alınarak başvuru sağlanabilecek.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Tuğrul Güven Erturun
    Bilim, sanat, horoloji yazarı
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    1

    Koronavirüs aşı randevu sistemi randevu başvurularına başladı
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    Son yapılan açıklamaların üzerine koronavirüs aşı randevuları verilmeye başladı. Başvurular Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden mhrs.gov.tr veya ALO 182'den randevu alınarak yapılabilecek.

    Koronavirüs aşısı için randevu sistemi devreye girdi. İlk olarak risk grubunda olan vatandaşlar sistem üzerinden bağlı oldukları Aile Sağlık Merkezleri, tüm kamu, özel ve üniversite hastanalerinden randevu alabilecek.

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    Aynı zamanda vatandaşlar aşı için risk grubunda olup olmadığını da sistem üzerinden öğrenebilecek.

    Aşı için randevular

    Koronavirüs aşı randevu sistemi randevu başvurularına başladı
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    Koronavirüs aşısı için Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden https://www.mhrs.gov.tr/ veya ALO 182'den randevu alınarak başvurulabilecek.

    Perşembe veya Cuma

    Aşılardan rastgele alınan numuneler, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) laboratuvarlarına sevk edilerek, en az 14 gün sürecek olan analiz süreci başlatıldı. Aşılamanın ise perşembe veya cuma günü başlaması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, aşılamaların perşembe veya cuma günü başlayacağını geçtiğimiz günlerde duyurmuştu.

    Ayrıca Bkz. "Cumhurbaşkanı Erdoğan : Perşembe veya cuma günü aşılama çalışması başlayacak"



    https://www.mynet.com/koronavirus-asi-randevu-sistemi-mhrs-veya-alo-182-den-randevu-basvurusu-yapiliyor-110106699829 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Bloodin

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    6 saat önce
    ilkerinanç

    Abi bu haberi daha önce de yapmadınız mı siz, yoksa ben mi dejavu oldum?

    9 saat önce
    ccc231

    :)

    9 saat önce
    asdeburn

    Arka Sokaklar :)))

    14 saat önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Clusive 1 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    1 milyar insan aşılanmadan büyük ihtimalle olmam. Ayrıca bu kadar baskı altında ve aceleyle çıkartılmış bir aşının 10 sene sonra kalp ritmi bozukluğu, böbrek yetmezliği, karaciğer de hasar vb. yapmayacağı ne malum? Neyse ki koşa koşa aşı olmaya giden gönüllü kobaylar sayesinde bu sorulara cevap bulacağız.
    1 milyar insan aşılanmadan büyük ihtimalle olmam. Ayrıca bu kadar baskı altında ve aceleyle çıkartılmış bir aşının 10 sene sonra kalp ritmi bozukluğu, böbrek ye...
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    Lord Melkor (Erdinç Durmaz) 1 dk. ( Mesaj Silindi )
    10 sene sonra kalp ritmi bozukluğu, böbrek yetmezliği, karaciğer de hasar vb. yapmayacağı ne malum? Bu işte çok büyük bir hayal gücünün ürünü. Yani içerisinde pasif bir virüsün olduğu aşı için bu derece yenilikçi bir komplikasyon düşünmek. Tebrik ederim ama buna sebep olabilecek mekanizmayı da açıklayabilecek bir insan varsa gerçekten memnun olurum.
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    Clusive 1 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    1 milyar insan aşılanmadan büyük ihtimalle olmam. Ayrıca bu kadar baskı altında ve aceleyle çıkartılmış bir aşının 10 sene sonra kalp ritmi bozukluğu, böbrek yetmezliği, karaciğer de hasar vb. yapmayacağı ne malum? Neyse ki koşa koşa aşı olmaya giden gönüllü kobaylar sayesinde bu sorulara cevap bulacağız.
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    canguler917 (can guler) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) Clusive
    bir siz akıllısınız ha. o kadar bilim insanı, doktoru hiç bunları düşünemiyor, bir siz farkındasınız. büyük resmi görmek sizin işiniz
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