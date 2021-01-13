Koronavirüs aşı randevu sistemi randevu başvurularına başladı

Tam Boyutta Gör

Son yapılan açıklamaların üzerine koronavirüs aşı randevuları verilmeye başladı. Başvurular Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden mhrs.gov.tr veya ALO 182'den randevu alınarak yapılabilecek.

Koronavirüs aşısı için randevu sistemi devreye girdi. İlk olarak risk grubunda olan vatandaşlar sistem üzerinden bağlı oldukları Aile Sağlık Merkezleri, tüm kamu, özel ve üniversite hastanalerinden randevu alabilecek.

İlginizi Çekebilir

Bakan Koca ve Bilim Kurulu üyeleri koronavirüs aşısı oldu

Aynı zamanda vatandaşlar aşı için risk grubunda olup olmadığını da sistem üzerinden öğrenebilecek.

Aşı için randevular

Tam Boyutta Gör

Koronavirüs aşısı için Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden https://www.mhrs.gov.tr/ veya ALO 182'den randevu alınarak başvurulabilecek.

Perşembe veya Cuma

Aşılardan rastgele alınan numuneler, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) laboratuvarlarına sevk edilerek, en az 14 gün sürecek olan analiz süreci başlatıldı. Aşılamanın ise perşembe veya cuma günü başlaması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, aşılamaların perşembe veya cuma günü başlayacağını geçtiğimiz günlerde duyurmuştu.

Ayrıca Bkz. "Cumhurbaşkanı Erdoğan : Perşembe veya cuma günü aşılama çalışması başlayacak"

https://www.mynet.com/koronavirus-asi-randevu-sistemi-mhrs-veya-alo-182-den-randevu-basvurusu-yapiliyor-110106699829

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.