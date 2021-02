Tam Boyutta Gör

Yayıncılığını Black Pants Studio'nun yaptığı, geliştiriciliğini ise Tobias Bilgeri'nin yaptığı bağımsız bulmaca oyunu About Love and Hate 2, iOS cihazlar için yayınlandı.

Daha önce About Love, Hate And The Other Ones 2 ismi ile PC ve Mac'te yayınlanan About Love and Hate 2, iOS için çıkışını gerçekleştirdi. About Love and Hate 2 klasik bir bulmaca oyunu. İlk oyunun aksine 2 boyutlu değil, 3 boyutlu bir görsellikle karşımıza çıkıyor. Oyunda Love ve Hate isimli karakterleri kontrol ediyorsunuz. Her bölüm illüstratörler tarafından tamamen elle çizilmiş tasarımlardan oluşuyor.

Oyun şu anda App Store'da 27,99 TL. 450 MB'lık boyuta sahip olan oyunu yükleyebilmek için iOS 9.0 veya sonraki bir sürümü kullanıyor olmanız gerekiyor. Oyunun mağaza sayfasını ve videosunu aşağıda bulabilirsiniz.

