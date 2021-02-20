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    Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Bulmaca oyunu About Love and Hate 2, iOS cihazlar için yayınlandı

    Daha önce PC ve Mac için yayınlanan tam ismi About Love, Hate And The Other Ones 2 olan About Love and Hate 2, iOS için de yayınlandı. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    20 Şubat 2021, 00:30 (15 sa.)
    552
    3
    Mobil Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Bulmaca oyunu About Love and Hate 2, iOS cihazlar için yayınlandı
    Tam Boyutta Gör

    Yayıncılığını Black Pants Studio'nun yaptığı, geliştiriciliğini ise Tobias Bilgeri'nin yaptığı bağımsız bulmaca oyunu About Love and Hate 2, iOS cihazlar için yayınlandı.

    Ayrıca Bkz. "Hayatta kalma aksiyon oyunu Don't Eat Pete, Android için erken erişime açıldı"

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    Daha önce About Love, Hate And The Other Ones 2 ismi ile PC ve Mac'te yayınlanan About Love and Hate 2, iOS için çıkışını gerçekleştirdi. About Love and Hate 2 klasik bir bulmaca oyunu. İlk oyunun aksine 2 boyutlu değil, 3 boyutlu bir görsellikle karşımıza çıkıyor. Oyunda Love ve Hate isimli karakterleri kontrol ediyorsunuz. Her bölüm illüstratörler tarafından tamamen elle çizilmiş tasarımlardan oluşuyor.

    Oyun şu anda App Store'da 27,99 TL. 450 MB'lık boyuta sahip olan oyunu yükleyebilmek için iOS 9.0 veya sonraki bir sürümü kullanıyor olmanız gerekiyor. Oyunun mağaza sayfasını ve videosunu aşağıda bulabilirsiniz.

    https://apps.apple.com/tr/app/about-love-and-hate-2/id1244428793



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    Nissan'dan karavan ofis konsepti

    holyturk06 50 dakika önce

    cia ajanı falanmı sandınız bizi napalım biz bunu

    U
    unununium 5 saat önce

    ne kadar verimsiz bir tasarım olmuş

    Ordinary Story 5 saat önce

    Doktor bu ne?

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