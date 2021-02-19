Hayatta kalma aksiyon oyunu Don't Eat Pete, Android için erken erişime açıldı

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Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Idle Game Studios'un yaptığı hayatta kalma aksiyon oyunu Don't Eat Pete, Android cihazlar için erken erişime açıldı.

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Don't Eat Pete isimli oyunda mümkün olan en çok sayıda insanı kurtarmak için Pete isimli bir karakteri kontrol edeceksiniz. İnsanları kurtarmadan önce her seferinde çevredeki zombileri temizlemeniz gerekecek ve bu her seferinde daha da zorlaşacak.

Oyunda birden fazla zombi türü olacak ve hepsinin kendine özel güçleri ve yetenekleri olacak. Ancak sizin de etrafı temizlemek için fazlasıyla geniş bir cephaneliğiniz bulunacak. Ayrıca evleri savunabilmek için de çeşitli savunma yapıları oluşturabileceksiniz.

Oyun şu anda Google Play üzerinde ücretsiz bir şekilde erişilebilir durumda. Erken erişimde olduğunu da hatırlatmakta fayda var elbette. Tam sürümün çıkış tarihi bilinmiyor. Mağaza sayfasını ve oynanış videosunu aşağıda bulabilirsiniz.

Don't eat Pete - Zombie survival Idle Game Studios Aksiyon Ücretsiz Cihaza göre değişir

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